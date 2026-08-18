ПИМЕНОВ СТЕПАН СТЕПАНОВИЧ

ПИМЕНОВ СТЕПАН СТЕПАНОВИЧ - российский скульп­тор, ака­де­мик (1807 год) и профессор (1814-1830 годы) пе­тербуржской Академии Художеств.

Отец Н.С. Пи­ме­но­ва . Учил­ся в пе­тербургской Академии Художеств (1795-1803 годы) у М.И. Коз­лов­ско­го и И.Пименов Про­кофь­е­ва . Пен­сио­нер Академии Художеств в 1803-1807 годах. В 1809-1830 годах за­ве­до­вал скульп­тур­ной ча­стью Императорского фар­фо­ро­во­го за­во­да; по мо­де­лям Пименова из­го­тов­ля­лись ва­зы, по­су­да (ко­лос­саль­ный по ко­ли­че­ст­ву пред­ме­тов Гурь­ев­ский сер­виз, 1809-1817 годы, Дво­рец-му­зей, Пав­ловск) и ста­ту­эт­ки («Де­вуш­ка с ко­ро­мыс­лом на пле­чах», «Па­рень-во­до­нос», обе - фар­фор, над­гла­зур­ная рос­пись, 1817-1820 годы, и другие).

Вы­пол­нен­ное Пименовым скульп­тур­ное оформ­ле­ние (совместно с В.И. Де­мут-Ма­ли­нов­ским) ря­да вы­даю­щих­ся ар­хитектурных со­ору­же­ний К.И. Рос­си, А.Н. Во­ро­ни­хи­на и А.Д. За­ха­ро­ва в Санкт-Пе­тер­бур­ге от­носит­ся к чис­лу наи­бо­лее зна­чительных про­изве­де­ний мо­ну­мен­таль­но-де­ко­ра­тив­ной скульп­ту­ры русского ам­пи­ра.

Твор­че­ст­во Пименова про­ник­ну­то па­фо­сом ут­вер­жде­ния гра­ж­дан­ст­вен­ных идеа­лов; для его ра­бот харак­тер­ны яс­ность ком­по­зи­ции, по­рой ро­ман­тическая па­те­ти­ка рит­мов и жес­тов, ор­га­нич­ное един­ст­во с ар­хи­тек­ту­рой.

Сре­ди про­из­ве­де­ний Пименова - ста­туи князя Вла­ди­ми­ра (1804-1807 годы) и Алек­сан­д­ра Нев­ско­го (1807-1811 годы) для Ка­зан­ско­го со­бо­ра, груп­па «Гер­ку­лес, уду­шаю­щий Ан­тея» пе­ред пор­ти­ком зда­ния Гор­но­го ка­дет­ско­го кор­пу­са (ны­не Национальный ми­не­раль­но-сы­рье­вой университет «Гор­ный»; ка­мень, 1809-1811 годы), скульп­тур­ные ук­ра­ше­ния Ад­ми­рал­тей­ст­ва (фи­гу­ры ле­жа­щих рек и другие), Ела­ги­на (1818-1822 годы) и Ми­хай­лов­ско­го (1819-1825 годы) двор­цов, фи­гу­ра Сла­вы, ар­ма­ту­ра и кон­ная груп­па на ат­ти­ке ар­ки Глав­но­го шта­ба (1827-1828 год), ко­лес­ни­ца Апол­ло­на на ат­ти­ке главного фа­са­да Алек­сан­д­рин­ско­го те­ат­ра (1830-1832 годы), фи­гу­ры Сла­вы и Ста­ро­го вои­на на Нарв­ских три­ум­фаль­ных во­ро­тах (1830-1833 годы; все - лис­то­вая медь).

Ав­тор про­ек­тов над­гро­бий - М.И. Коз­лов­ско­го (гипс, 1802 год, ГРМ; не осу­ще­ст­в­ле­но), М.М. Го­ли­цы­на в Дон­ском монастыре (1810 год).

Пре­по­да­вал в пе­тербургской Академии Художеств (с 1809 года; в 1830 году уво­лен из Академии Художеств по при­ка­зу императора Ни­ко­лая I).