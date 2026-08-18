ПИМЕНОВ СТЕПАН СТЕПАНОВИЧ
ПИМЕНОВ СТЕПАН СТЕПАНОВИЧ - российский скульптор, академик (1807 год) и профессор (1814-1830 годы) петербуржской Академии Художеств.
Отец Н.С. Пименова. Учился в петербургской Академии Художеств (1795-1803 годы) у М.И. Козловского и И.Пименов Прокофьева. Пенсионер Академии Художеств в 1803-1807 годах. В 1809-1830 годах заведовал скульптурной частью Императорского фарфорового завода; по моделям Пименова изготовлялись вазы, посуда (колоссальный по количеству предметов Гурьевский сервиз, 1809-1817 годы, Дворец-музей, Павловск) и статуэтки («Девушка с коромыслом на плечах», «Парень-водонос», обе - фарфор, надглазурная роспись, 1817-1820 годы, и другие).
Выполненное Пименовым скульптурное оформление (совместно с В.И. Демут-Малиновским) ряда выдающихся архитектурных сооружений К.И. Росси, А.Н. Воронихина и А.Д. Захарова в Санкт-Петербурге относится к числу наиболее значительных произведений монументально-декоративной скульптуры русского ампира.
Творчество Пименова проникнуто пафосом утверждения гражданственных идеалов; для его работ характерны ясность композиции, порой романтическая патетика ритмов и жестов, органичное единство с архитектурой.
Среди произведений Пименова - статуи князя Владимира (1804-1807 годы) и Александра Невского (1807-1811 годы) для Казанского собора, группа «Геркулес, удушающий Антея» перед портиком здания Горного кадетского корпуса (ныне Национальный минерально-сырьевой университет «Горный»; камень, 1809-1811 годы), скульптурные украшения Адмиралтейства (фигуры лежащих рек и другие), Елагина (1818-1822 годы) и Михайловского (1819-1825 годы) дворцов, фигура Славы, арматура и конная группа на аттике арки Главного штаба (1827-1828 год), колесница Аполлона на аттике главного фасада Александринского театра (1830-1832 годы), фигуры Славы и Старого воина на Нарвских триумфальных воротах (1830-1833 годы; все - листовая медь).
Автор проектов надгробий - М.И. Козловского (гипс, 1802 год, ГРМ; не осуществлено), М.М. Голицына в Донском монастыре (1810 год).
Преподавал в петербургской Академии Художеств (с 1809 года; в 1830 году уволен из Академии Художеств по приказу императора Николая I).