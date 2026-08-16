ПИМЕНОВ НИКОЛАЙ СТЕПАНОВИЧ
ПИМЕНОВ НИКОЛАЙ СТЕПАНОВИЧ - российский скульптор, академик (1844 год) и профессор (1854 год) петербуржской Академии Художеств.
Сын С.С. Пименова. Учился в Петербургской Академии Художеств (1824-1833 годы) у отца и С.И. Гальберга, окончил с малой золотой медалью за барельеф «Гектор упрекает Париса» и оставлен в Академии Художеств для усовершенствования.
После смерти отца завершил работу по созданию статуй «Закон» и «Правосудие» для здания Сената и Синода в Санкт-Петербурге (1833 год). В 1836 году исполнил статую (на большую золотую медаль) «Парень, играющий в бабки» (гипс, ГРМ), воспетую А.С. Пушкиным: «Юноша трижды шагнул, наклонился, рукой о колено / Бодро оперся, другой поднял меткую кость…». В этой скульптуре, трактованной в жанровом ключе, Пименов развивает классические традиции, обогащая их национальной тематикой. Статуя Пименова и «Парень, играющий в свайку» А.В. Логановского (1836 год), также получившего большую золотую медаль, были отлиты из чугуна и установлены на постаментах перед колоннадой Александровского дворца в Царском Селе (ныне город Пушкин в составе Санкт-Петербурга).
В 1837-1850 годах - годах пенсионер Академии Художеств в Италии. В этот период работал над надгробиями, портретами (в том числе жанровыми - «Мальчик, просящий милостыню», 1842 год, мрамор, ГРМ), фигурами евангелистов для Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге.
После возвращения в Россию выполнил бронзовые скульптурные группы «Воскресение Христово» (1853 год) и «Преображение» (1854 год) для малых иконостасов Исаакиевского собора; классическая ясность форм и уравновешенность композиций сочетаются в них с внутренним напряжением и эмоциональной силой. Трудился над проектами скульптурных групп для Благовещенского моста в Санкт-Петербурге (модели - в ГРМ и Музее Российской Академии Художеств, Санкт-Петербург), композиции «Георгий Победоносец» для Георгиевского зала Кремлёвского дворца (модели - бронза, 1854-1855 годы, ГРМ). Исполнил портретные бюсты архитектора К.И. Росси (гипс тонированный, 1835 год), инженер-генерал А.Я. Вильсона (мрамор, 1857 год; оба - ГРМ), императора Николая I (для зала Биржи в Санкт-Петербурге, 1859 года, ГРМ; в виде русского витязя, 1860 год, Эрмитаж, Санкт-Петербург; оба - мрамор).
Автор памятников адмиралу М.П. Лазареву в Севастополе, графу М.С. Воронцову в Тифлисе (оба установлены в 1867 году), фельдмаршалу И.Ф. Паскевичу в Варшаве (установлен в 1870 году), также фигур для кораблей «Александр Невский», «Дмитрий Донской», «Пересвет», «Ослябя». Преподавал в петербургской Академии Художеств с 1855 года, руководил скульптурным классом академии.
Его брат - архитектор Павел Степанович Пименов (1814-1860 годы).