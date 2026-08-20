ПИМЕН

ПИМЕН - ми­тро­по­лит всея Ру­си.

Све­де­ния о жиз­ни Пимен скуд­ны. До 1379 года пе­ре­яс­лавль­ский ар­хи­ман­д­рит, воз­глав­ляв­ший в городе Пе­ре­яс­лавль (За­лес­ский) всех на­стоя­те­лей мо­на­сты­рей. По­сле смер­ти митрополита всея Ру­си Алек­сия стал сто­рон­ни­ком Ми­хаи­ла (Ми­тяя), вы­дви­ну­то­го велекого князем Дмит­ри­ем Ива­но­ви­чем (бу­ду­щим Дон­ским) кан­ди­да­том в русские ми­тро­по­ли­ты. Во­шёл в со­став московской де­лега­ции, от­пра­вив­шей­ся в кон­це ию­ля 1379 года в Кон­стан­ти­но­поль для по­став­ле­ния на ми­тро­по­ли­чью ка­фед­ру Ми­тяя. По­сле не­ожи­дан­ной кон­чи­ны Ми­тяя на пу­ти в Кон­стан­ти­но­поль де­ле­га­ция ока­за­лась в слож­ном по­ло­же­нии. Главным пре­тен­ден­том на ми­тро­по­ли­чью ка­фед­ру всея Ру­си ста­но­вил­ся от­верг­ну­тый ещё в 1378 году великим князем Дмит­ри­ем Ива­но­ви­чем митрополит Ки­ев­ский Ки­при­ан , под управ­ле­ни­ем ко­то­ро­го на­хо­ди­лись западно-русские епар­хии и ко­то­рый при­был в Кон­стан­ти­но­поль на со­бор, на­деясь за­нять ка­фед­ру мит­ро­по­ли­тов всея Руси. Что­бы не до­пу­стить по­став­ле­ния Кип­риа­на, чле­ны де­ле­га­ции ре­ши­ли за­ме­нить умер­ше­го Ми­тяя другим кан­ди­да­том: из со­ста­ва по­соль­ст­ва был вы­бран Пимен, ко­то­рый, ис­поль­зуя не­за­пол­нен­ные лис­ты пер­га­ме­на, за­ве­рен­ные великим князем Дмит­ри­ем Ива­но­ви­чем, со­ста­вил гра­мо­ту, в ко­то­рой ут­вер­жда­лось, что князь же­лал ви­деть русским ми­тро­по­ли­том имен­но Пимена. Гра­мо­та бы­ла за­чи­та­на в Кон­стан­ти­но­по­ле на цер­ков­ном со­бо­ре в при­сут­ст­вии императора Ио­ан­на V Па­лео­ло­га и кон­стан­ти­но­поль­ско­го пат­ри­ар­ха Ни­ла, но ре­ше­ния не по­сле­до­ва­ло, по­сколь­ку им­пе­ра­тор и пат­ри­арх счи­та­ли наи­бо­лее дос­той­ным пре­тен­ден­том Ки­при­ана. Пимен и его сто­рон­ни­ки от име­ни великого кня­зя за­ня­ли в долг у итальянских и му­сульманских куп­цов круп­ные сум­мы и под­ку­пи­ли уча­ст­ни­ков со­бо­ра. В ито­ге со­бор в ию­не 1380 года по­ста­вил Пимена на ми­тро­по­лию всея Ру­си.

Из­вес­тие о вы­бо­ре Пимена дос­тиг­ло Мо­ск­вы. Великий князь Дмит­рий Дон­ской, воз­му­щён­ный само­вла­ст­ны­ми дей­ст­вия­ми Пимена, ре­шил пред­ло­жить мит­ро­по­ли­чью ка­фед­ру митрополиту Ки­приа­ну, при­ехав­ше­му в Мо­ск­ву 23 мая 1381 года. Воз­вра­щав­ший­ся из Кон­стан­ти­но­по­ля Пимен осе­нью 1381 года был за­дер­жан под Ко­лом­ной и от­прав­лен в ссыл­ку в Чух­ло­му, где про­был око­ло го­да, за­тем пе­ре­ве­дён в Тверь. Кон­стан­ти­но­поль­ский пат­ри­арх Нил тре­бо­вал сме­ще­ния Ки­приа­на и вос­ста­нов­ле­ния на ми­тро­по­личь­ей ка­фед­ре Пимена, од­на­ко великий князь ос­та­вал­ся не­пре­клон­ным. Вос­ста­нов­ле­нию Пимена по­мог набег Тох­та­мы­ша в 1382 году на Мо­ск­ву, ко­гда великий князь за­по­доз­рил по­ки­нув­ше­го Мо­ск­ву и сбли­зив­ше­го­ся с твер­ским великим князем Ми­хаи­лом Алек­сан­д­ро­ви­чем митрополита Ки­приа­на в по­ли­тических ин­три­гах. На ме­сто вы­слан­но­го из Мо­ск­вы Ки­приа­на был по­став­лен Пимен, ко­то­рый на­чал энер­гич­ную дея­тель­ность по сме­не со­труд­ни­чав­ших с Ки­приа­ном епи­ско­пов. Пименом бы­ли по­став­ле­ны епи­ско­пы: в 1382 году в Са­рай - Сав­ва, в 1383 году в Смо­ленск - Ми­ха­ил, в Перм­скую зем­лю - Сте­фан Перм­ский. Вер­нув­ший­ся в конце 1382 года из Кон­стан­ти­но­по­ля на Русь суз­даль­ский ар­хи­епископ Дио­ни­сий, ещё один пре­тен­дент на ми­тро­по­лию всея Ру­си, рас­ска­зал о под­роб­но­стях по­став­ле­ния Пимена, став­ших из­вест­ны­ми и пат­ри­ар­ху Ни­лу. Дмит­рий Дон­ской и другие руссие кня­зья ре­ши­ли сме­стить Пимена, а за­од­но и Ки­приа­на, по­ста­вив на ми­тро­по­лию Дио­ни­сия. По­след­ний был воз­ве­дён в Кон­стан­ти­но­по­ле на русскую ми­тро­по­лию в 1383 году; в 1384 году он прие­хал в Ки­ев, что­бы до­бить­ся сме­ще­ния Ки­приа­на, но был аре­сто­ван ме­ст­ным кня­зем и скон­чал­ся в за­то­че­нии в 1385 году.

В 1384 году в Мо­ск­ву при­бы­ли два пред­ста­ви­те­ля пат­ри­ар­ха Ни­ла, ко­то­рым бы­ло по­ру­че­но со­брать све­де­ния о Пимене и вы­звать его на суд в Кон­стан­ти­но­поль. В на­ча­ле мая 1385 года Пимен от­пра­вил­ся в Кон­стан­ти­но­поль, ку­да при­был и ду­хов­ник Дмит­рия Дон­ско­го - ар­хи­ман­д­рит московский Си­мо­но­ва монастыря Фё­дор, что­бы под­дер­жать об­ви­не­ние. Од­на­ко вско­ре, ве­ро­ят­но, из-за по­яв­ле­ния из­вес­тий о смер­ти в Кие­ве Дио­ни­сия Фё­дор стал за­щи­щать Пимена, по­вто­рив вы­бор в 1382 году Дмит­рия Дон­ско­го ме­ж­ду Ки­приа­ном и Пименом в поль­зу по­след­не­го. Суд не­го­до­вал по по­во­ду по­ве­де­ния рус­ских, но Пимен и Фё­дор про­сто пе­ре­ста­ли по­се­щать со­бор, а за­тем раз­ны­ми пу­тя­ми вер­ну­лись на Русь. Пимен воз­вра­тил­ся 6 июня 1388 года. Хо­тя Кон­стан­ти­но­поль­ский со­бор низ­ло­жил Пимена и ми­тро­по­ли­том всея Ру­си при­знал Ки­приа­на, офи­ци­аль­но это оформ­ле­но не бы­ло, и Пимен про­дол­жал ис­пол­нять свои функ­ции. 15 августа 1388 года он по­ста­вил в Ря­зань епископа Фео­гно­ста, 17 января 1389 года в Нов­го­род - ар­хи­епископа Ио­ан­на, 11 апреля 1389 года в Ко­лом­ну - епископа Пав­ла.

В феврале 1389 года Кон­стан­ти­но­поль­ский со­бор из­дал по­ста­нов­ле­ние, со­глас­но ко­то­ро­му Пимен объ­яв­лял­ся низ­ло­жен­ным, а Ки­при­ан при­зна­вал­ся ми­тро­по­ли­том всея Ру­си. Вес­ти об этих со­бы­ти­ях дош­ли до Пимена, и 13 апреля 1389 года он вновь от­пра­вил­ся в Кон­стан­ти­но­поль, ку­да при­был 29 июня 1389 года. Там, ожи­дая ре­ше­ния сво­ей судь­бы, он скон­чал­ся. По­хо­ро­нен в церкви Святого Ио­ан­на Пред­те­чи в пред­ме­стье Кон­стан­ти­но­по­ля - Га­ла­те.