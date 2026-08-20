ПИМ БАРБАРА МЭРИ

ПИМ БАРБАРА МЭРИ - английская пи­са­тель­ни­ца.

Ро­ди­лась в се­мье юрис­кон­суль­та. В 1925-1931 годах учи­лась в Хай­тон-кол­лед­же близ Ли­вер­пу­ля, в 1931-1934 годах в кол­лед­же Святой Хиль­ды Окс­форд­ско­го университета. В 1943-1945 годах слу­жи­ла в жен­ской вспо­мо­га­тель­ной служ­бе ВМС в Ве­ли­ко­бри­та­нии и Ита­лии. В 1946-1974 годах ра­бо­та­ла в Ме­ж­ду­народном институте Аф­ри­ки в Лон­до­не, в 1945-1974 годах - заместитель главного ре­дак­то­ра журнала «Africa».

Литературный де­бют Пим - про­ник­ну­тый ли­риз­мом пси­хо­ло­гический ро­ман «Руч­ная га­зель» («Some tame gazelle», соз­дан в 1930-х годах, издан в 1950 году) о без­от­вет­ной люб­ви про­вин­ци­ал­ки к же­на­то­му ар­хи­дья­ко­ну. Лю­бов­но-пси­хо­ло­гический ро­ман «Джейн и Пру­денс» («Jane and Prudence», 1953 год) от­ра­зил влия­ние Джейн Ос­тин.

Из­вест­ность при­нес­ли на­сы­щен­ные ко­мическими ми­зан­сце­на­ми нра­во­опи­сательные ро­ма­ны: «Пре­вос­ход­ные жен­щи­ны» («Excellent women», 1952 год), «Со­всем не ан­ге­лы» («Less than angels», 1955 год), «Со­суд, пол­ный бла­го­сло­ве­ний» («A glass of blessings», 1958 год), «Лю­бовь не воз­вра­ща­ет­ся» («No fond return of love», 1961 год), «Крэмп­тон Ход­нет» («Crampton Hodnet», создан в 1939-1940 годы, издан в 1985 году).

Наи­боль­шее при­зна­ние сни­ска­ли со­ци­аль­но-пси­хо­ло­гические ро­ма­ны «Осен­ний квар­тет» («Quartet in autumn», 1977 год, русский перевод 1981 года) и «Не­сколь­ко зе­лё­ных ли­сть­ев» ( « A few green leaves», 1980 год, русский перевод 1987 года), по­свя­щён­ные про­бле­ме со­ци­аль­но­го и пси­хо­ло­гического от­чу­ж­де­ния как ха­рак­тер­ной чер­ты современного английского об­ще­ст­ва.

Твор­че­ст­ву Пим, в цен­тре ко­то­ро­го - по­все­днев­ная жизнь английского сред­не­го клас­са 1950-1970-х годов, свой­ст­вен­ны утон­чён­ная иро­ния и пси­хо­ло­гизм, ла­ко­нич­ность и точ­ность опи­са­ний.

Сре­ди других со­чи­не­ний: ро­ма­ны «Не­под­хо­дя­щая при­вя­зан­ность» ( « An unsui­tab­le atachment», создан в 1963 году, издан в 1982 году), «Го­луб­ка умер­ла» ( « The sweet dove die­d», 1978 год); днев­ни­ки, пись­ма, рас­ска­зы, сти­хо­тво­ре­ния.