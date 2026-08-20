ПИЛСУДСКИЙ ЮЗЕФ КЛЕМЕНС
ПИЛСУДСКИЙ ЮЗЕФ КЛЕМЕНС - польский государственный, политический и военный деятель, маршал Польши (1920 год).
Из польской шляхты. Брат Б.О. Пилсудского. Отец Пилсудского, Юзеф Винценты Пётр (1833-1902 годы) - участник Польского восстания 1863-1864 годов.
В 1877-1885 годах учился в гимназии в Вильне (Вильно, ныне Вильнюс), в 1882 году вместе с братом организовал польский кружок самообразования «Спуйня» («Sp9ojnia»). В 1885 году поступил на медицинский факультет Харьковского университета.
В 1887 году арестован, за косвенное участие в подготовке покушения на жизнь Александра III приговорён к 5 годам ссылки в Восточную Сибирь.
После возвращения в Вильну примкнул в 1893 году к нелегальной Польской социалистической партии (ППС), был известен под псевдонимами Зюк, Мечислав, Виктор. Вскоре вошёл в руководство ППС, в 1894-1900 годах издавал центральный партийный орган газету «Robotnik» («Рабочий»). Главной задачей ППС считал вовлечение рабочего движения в борьбу за независимость Царства Польского (ЦП).
В 1900 году арестован, симулировал сумасшествие, затем бежал из психиатрической больницы, в которую был заключён. Эмигрировал в Великобританию, но вскоре вернулся.
Активно участвовал в Революции 1905-1907 годов в ЦП, ратовал за подготовку вооружённого восстания, инициировал создание боевой организации ППС и стал её руководителем. В 1906 году после раскола ППС возглавил ППС-революционную фракцию.
С 1908 года в эмиграции в Австро-Венгрии. Наладил сотрудничество с австрийскими военными, что облегчило деятельность созданных при его участии Союза активной борьбы и военизированной организации «Стрелок». Их задачей считал подготовку командных кадров для будущей польской армии на случай войны между монархиями, разделившими Речь Посполитую (смотрите Разделы Речи Посполитой).
С энтузиазмом встретил начало Первой Мировой войны, 24 июля (6 августа) 1914 года по его приказу рота стрелков вторглась на территорию ЦП. В октябре 1914 года на территории ЦП создал нелегальную Польскую военную организацию. Прогноз Пилсудского о всенародном восстании в ЦП не оправдался, что обесценило значение польских добровольческих формирований в глазах австрийского и германского руководства.
После преодоления кризиса добровольческого движения путём формирования (с согласия Вены) польского легиона стал командиром его Первого полка (в 1915 году преобразован в бригаду). В 1916 году покинул легион из-за отказа австрийских властей передать ему командование над ним. В Польском королевстве (создано Германией и Австро-Венгрией в ноябре 1916 года) возглавил военную комиссию Временного государственного совета. В 1917 году не был назначен командованием «Польским вермахтом» (вооружённые силы, формировавшиеся оккупационными властями), в связи с чем подал в отставку. В июле 1917 - ноябре 1918 года интернирован немцами в Магдебурге.
10 ноября 1918 года вернулся в Варшаву. 12 ноября 1918 года Регентский совет Польского королевства вручил ему верховную политическую и военную власть, Пилсудский стал начальником (главой) государства и верховным главнокомандующим польской армией (занимал посты до декабря 1922 года). Проявил себя как приверженец политики «свершившихся фактов», при установлении границ Польши действовал наперекор рекомендациям великих держав, особенно на восточном направлении. В феврале 1919 года начал боевые действия против РККА в Белоруссии, переросшие в Советско-польскую войну 1920 года. После провала плана создания федерации Польши с Литвой и Белоруссией, утверждения в Приднепровской Украине правительства С.В. Петлюры, стремительного наступления РККА на Варшаву (смотрите «Варшавская операция 1920 года») в июле 1920 года лишён Сеймом исключительных прав на проведение «восточной политики». Критически отнёсся к «мартовской» конституции 1921 года, считая, что полномочия, предоставляемые ею исполнительной власти, недостаточны. По этой причине в 1922 году отказался баллотироваться в президенты страны.
В декабре 1922 - мае 1923 годов - начальник Главного Штаба. Подал в отставку в знак протеста против создания правоцентристского правительства В. Витоса. Формально отошёл от дел, но фактически продолжал оказывать сильное влияние на политическую жизнь Польши, навязывая президенту и правительственным кабинетам свою волю, особенно в вопросе об организации военного командования.
12-14 мая 1926 года возглавляемые Пилсудским войска совершили государственный переворот (в ходе боёв в Варшаве погибли 379 человек, 920 человек получили ранения). В Польше был установлен так называемый режим «санации» (оздоровления) - разновидность авторитарной диктатуры, опиравшейся на армию и государственный аппарат. 31 мая 1926 года избран Сеймом президентом Польши вместо подавшего в отставку С. Войцеховского, однако отказался от поста под предлогом недостаточных полномочий президента (4 июня 1926 года пост занял И. Мосьцицкий, рекомендованный Пилсудским).
В 1926-1935 годах бессменно занимал посты генерального инспектора вооружённых сил и военного министра, единолично контролировал внешнюю политику Польши. В октябре 1926 - июне 1928 годов, августе - декабре 1930 года возглавлял правительство. В качестве главной задачи режима определил ослабление роли оппозиционных политических партий. Последовательно ограничивал полномочия Сейма в пользу правительства и особенно президента, стремился создать в Польше политическую систему во главе с президентом, обладающим неограниченными полномочиями, и подконтрольным ему правительством. В августе 1926 года провёл через деморализованный Сейм поправки к конституции 1921 года (наделили президента дополнительными полномочиями в области законодательства и регулирования работы парламента и правительства). На запрет оппозиционных партий (за исключением революционных) не пошёл, однако проводил по отношению к ним репрессивную политику.
В 1934 году согласился с созданием в Берёзе Картуской (ныне город Берёза Брестской области, Республики Беларусь) концентрационного лагеря (место заключения коммунистов, членов Организации украинских националистов, ряда оппозиционеров).
В 1927 году сформировал Беспартийный блок сотрудничества с правительством Пилсудского (ББ), в который вошли поддерживавшие его политические партии, общественные и профессиональные организации, авторитетные деятели разных уровней. На парламентских выборах 1928 года ББ не сумел завоевать абсолютного большинства мандатов.
В сентябре 1930 года в ответ на попытку 6 оппозиционных партий левого и центристского направлений (блок Центролев) организовать демонстрации с целью ликвидации диктатуры досрочно распустил парламент. 18 бывших депутатов Сейма (в том числе Витос) были заключены в Брестскую крепость. Тогда же развернул репрессии в отношении украинского сепаратистского движения (полицейско-войсковая операция по «умиротворению» Восточной Галиции в сентябре 1930 года, в ходе которой были арестованы 1739 человек). Используя репрессии и «административный ресурс», обеспечил ББ победу на выборах в ноябре 1930 года.
В области внешней политики проводил курс на поддержание союзнических отношений с Францией и Румынией, сближение с Великобританией и нормализацию отношений с соседними державами на базе принципа «равноудалённости». Санкционировал подписание соглашений о ненападении с СССР (25 июля 1932 года) и Германией (26 января 1934 года), обеспечивших Польше ощущение безопасности и собственной значимости на международной арене.
В 1934 году, нарушив установленную процедуру, провёл через Сейм новую конституцию (подписана президентом 23 апреля 1935 года; известна как «апрельская»), которая окончательно свела на нет роль парламента в политической жизни Польши. До воплощения её положений в жизнь не дожил, скончавшись от рака печени.
Тело Пилсудского покоится в королевской усыпальнице в Вавельском кафедральном соборе (Краков), сердце - в могиле матери в Вильно.
Кавалер высших польских и иностранных орденов, в том числе ордена Белого Орла (1921 год), Большого креста ордена Почётного легиона (1921 год).
Сочинения:
1920 год. М., 1926;
Pisma zbiorowe. Warsz., 1937-1938. T. 1-10.