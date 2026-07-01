ПИЛОН ЖЕРМЕН
ПИЛОН ЖЕРМЕН - французский скульптор.
Учился в парижской мастерской своего отца, резчика по камню Андре Пилона.
Исследователи приписывают Пилону ряд скульптур (до 1560 года), исполненных в духе первой Фонтенбло школы [например, известную группу «Диана с оленем», мрамор, Лувр, Париж (приписывалась также Ж. Гужону), и другие].
Одна из ранних документированных работ Пилона - композиция «Три Грации» (композиция восходит к рисунку Рафаэля; мрамор, бронза, 1561-1565 годы, Лувр), исполненная для гробницы короля Генриха II. В это же время Пилон работал совместно с архитектором П. Леско над монументальной усыпальницей Генриха II и Екатерины Медичи (мрамор, бронза, 1561-1583 годы) в парижском аббатстве Сен-Дени. Надгробие в виде грандиозной арки венчают статуи коленопреклонённой королевской четы в парадных одеждах - в них проявился несомненный дар мастера в области портрета.
К числу лучших созданий францу4зского Ренессанса можно отнести также надгробные статуи канцлера Рене Бирага (мрамор, бронза, 1584-1585 годы) и его жены Валентины Бальбиани (1573-1574 годы, обе - Лувр; смотрите статью Надгробие), с их мощной лепкой, динамикой и выразительностью скульптурных форм, сложностью и многоплановостью в передаче внутреннего мира человека. С тончайшим мастерством передаёт ваятель в мраморе различные фактуры: нежную мягкость кожи, шелковистый блеск локонов, узорчатое шитьё великолепного платья.
Умение воссоздать особенности внутреннего мира человека, индивидуальность модели определили успешную работу Пилона в жанре портрета: бюсты королей Генриха II (около 1570-1575 годы) и Карла IX (оба - Лувр), епископа Ж. де Морвийе (1577 год, Музей изящных искусств, Орлеан); медали с портретами Генриха II, Карла IX, Екатерины Медичи, Рене Бирага и другие.
Поздние работы Пилона пронизаны настроениями тревоги («Скорбящая Мадонна», около 1586 года, Лувр). В рельефе «Снятие с креста» (бронза, 1580-е годы, Лувр) в нервном ритме линий воплощена тема скорби; блики света создают ощущение одухотворённой пространственной среды. Произведения последнего периода созвучны драматическим явлениям в истории Франции последних десятилетий XVI века, охваченной Религиозными войнами, кризисом ренессансного гуманизма. Его сыновья - скульпторы Рафаэль Пилон (1559-1590 годы) и Жермен Пилон-младший (1571-?).