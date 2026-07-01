ПИЛОН ЖЕРМЕН

ПИЛОН ЖЕРМЕН - французский скульп­тор.

Учил­ся в па­риж­ской мас­тер­ской сво­его от­ца, рез­чи­ка по кам­ню Ан­д­ре Пи­ло­на.

Ис­сле­до­ва­те­ли при­пи­сы­ва­ют Пилону ряд скульп­тур (до 1560 года), ис­пол­нен­ных в ду­хе первой Фон­тенб­ло шко­лы [например, из­вест­ную груп­пу «Диа­на с оле­нем», мра­мор, Лувр, Па­риж (при­пи­сы­ва­лась так­же Ж. Гу­жо­ну), и другие].

Од­на из ран­них до­ку­мен­ти­рованных ра­бот Пилона - ком­по­зи­ция «Три Гра­ции» (ком­по­зи­ция вос­хо­дит к ри­сун­ку Ра­фа­эля; мра­мор, брон­за, 1561-1565 годы, Лувр), ис­пол­нен­ная для гроб­ни­цы ко­ро­ля Ген­ри­ха II. В это же вре­мя Пилон ра­бо­тал совместно с архитектором П. Лес­ко над мо­ну­мен­таль­ной усы­паль­ни­цей Ген­ри­ха II и Ека­те­рины Ме­ди­чи (мра­мор, брон­за, 1561-1583 годы) в па­риж­ском аб­бат­ст­ве Сен-Де­ни. Над­гро­бие в ви­де гран­ди­оз­ной ар­ки вен­ча­ют ста­туи ко­ле­но­пре­кло­нён­ной ко­ро­лев­ской че­ты в па­рад­ных оде­ж­дах - в них про­явил­ся не­со­мнен­ный дар мас­те­ра в об­лас­ти порт­ре­та.

К чис­лу луч­ших соз­да­ний францу4зского Ре­нес­сан­са мож­но от­не­сти так­же над­гроб­ные ста­туи канц­ле­ра Ре­не Би­ра­га (мра­мор, брон­за, 1584-1585 годы) и его же­ны Ва­лен­ти­ны Баль­биа­ни (1573-1574 годы, обе - Лувр; смотрите статью Над­гро­бие ), с их мощ­ной леп­кой, ди­на­ми­кой и вы­ра­зи­тель­но­стью скульп­тур­ных форм, слож­но­стью и мно­го­пла­но­во­стью в пе­ре­да­че внутреннего ми­ра че­ло­ве­ка. С тон­чай­шим мас­тер­ст­вом пе­ре­да­ёт вая­тель в мра­мо­ре различные фак­ту­ры: неж­ную мяг­кость ко­жи, шел­ко­вис­тый блеск ло­ко­нов, узор­ча­тое ши­тьё ве­ли­ко­леп­но­го пла­тья.

Уме­ние вос­соз­дать осо­бен­но­сти внутреннего ми­ра че­ло­ве­ка, ин­ди­ви­ду­аль­ность мо­дели оп­ре­де­ли­ли ус­пеш­ную ра­бо­ту Пилона в жан­ре порт­ре­та: бюс­ты ко­ро­лей Ген­ри­ха II (около 1570-1575 годы) и Кар­ла IX (оба - Лувр), епи­ско­па Ж. де Мор­вийе (1577 год, Му­зей изящ­ных ис­кусств, Ор­ле­ан); ме­да­ли с порт­ре­та­ми Ген­ри­ха II, Кар­ла IX, Ека­те­ри­ны Ме­ди­чи, Ре­не Би­ра­га и другие.

Позд­ние ра­бо­ты Пилона про­ни­за­ны на­строе­ния­ми тре­во­ги («Скор­бя­щая Ма­дон­на», около 1586 года, Лувр). В рель­е­фе «Сня­тие с кре­ста» (брон­за, 1580-е годы, Лувр) в нерв­ном рит­ме ли­ний во­пло­ще­на те­ма скор­би; бли­ки све­та соз­да­ют ощу­ще­ние оду­хо­тво­рён­ной про­стран­ст­вен­ной сре­ды. Про­из­ве­де­ния по­след­не­го пе­рио­да со­звуч­ны дра­ма­тическим яв­ле­ни­ям в ис­то­рии Фран­ции по­след­них де­ся­ти­ле­тий XVI века, ох­ва­чен­ной Ре­лигиозными вой­на­ми, кри­зи­сом ре­нес­санс­но­го гу­ма­низ­ма. Его сы­но­вья - скульп­то­ры Ра­фа­эль Пи­лон (1559-1590 годы) и Жер­мен Пи­лон-млад­ший (1571-?).

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