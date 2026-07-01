ПИЛОН
ПИЛОН
1) массивный столб, входящий в конструктивный пояс и поддерживающий своды, арки, перекрытия зданий, мостовые пролёты и тому подобное; пилоном называют также отдельно стоящие сооружения, устанавливаемые обычно с декоративной целью симметрично у парадного входа в парки, здания и тому подобное
2) В древнеегипетской архитектуре - монументальное сооружение, оформлявшее вход в храм. Имело форму высокой сужающейся кверху стены с узким проходом посредине. Пилон обычно завершался мощным карнизом. Его внешний фасад украшался рельефами, на нём укреплялись флагштоки. Перед пилоном ставили колоссальные статуи фараонов, парные обелиски. В храмовых комплексах, строившихся на протяжении нескольких веков, мог быть не один пилон (например, храм в Карнаке).
3) Пилон в летательном аппарате - обтекаемые несущие конструкции, служащие для установки вынесенных агрегатов ЛА (например, крыла над фюзеляжем, двигателей под крылом) или для наружного крепления топливных баков, вооружения и тому подобное.
4) Вид рекламного оборудования длительного использования. Пилон - световой короб, на металлической раме которого закреплены прозрачные или матовые пластиковые панели с подсветкой (люминесцентными лампами). Внутри короба размещаются быстро сменяющиеся рекламные изображения (например, плакаты). Пилон снабжены специальным роллерным механизмом, который имеет специальную кассету (так называемый скроллер) для размещения в ней комплекта рекламных продуктов (до 12 комплектов плакатов). Пилоны используются для наружной и внутренней рекламы.