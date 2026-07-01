ПИЛОН

ПИЛОН

1) мас­сив­ный столб, вхо­дя­щий в кон­ст­рук­тив­ный по­яс и под­дер­жи­ваю­щий сво­ды, ар­ки, пе­ре­кры­тия зда­ний, мос­то­вые про­лё­ты и тому подобное; пилоном на­зы­ва­ют так­же от­дель­но стоя­щие со­ору­же­ния, ус­та­нав­ли­вае­мые обыч­но с де­ко­ра­тив­ной це­лью сим­мет­рич­но у па­рад­но­го вхо­да в пар­ки, зда­ния и тому подобное

2) В древнеегипетской ар­хи­тек­ту­ре - мо­ну­мен­таль­ное со­ору­же­ние, оформ­ляв­шее вход в храм. Име­ло фор­му вы­со­кой су­жаю­щей­ся квер­ху сте­ны с уз­ким про­хо­дом по­сре­ди­не. Пилон обыч­но за­вер­шал­ся мощ­ным кар­ни­зом. Его внеш­ний фа­сад ук­ра­шал­ся рель­е­фа­ми, на нём ук­ре­п­ля­лись флаг­што­ки. Пе­ред пилоном ста­ви­ли ко­лос­саль­ные ста­туи фа­рао­нов, пар­ные обе­ли­ски. В хра­мо­вых ком­плек­сах, стро­ив­ших­ся на про­тя­же­нии не­сколь­ких ве­ков, мог быть не один пилон (например, храм в Кар­на­ке ).

3) Пилон в ле­та­тель­ном ап­па­ра­те - об­текае­мые не­су­щие кон­ст­рук­ции, слу­жа­щие для ус­та­нов­ки вы­не­сен­ных аг­ре­га­тов ЛА (например, кры­ла над фю­зе­ля­жем, дви­га­те­лей под кры­лом) или для на­руж­но­го кре­п­ле­ния то­п­лив­ных ба­ков, во­ору­же­ния и тому подобное.

4) Вид рек­лам­но­го обо­ру­до­ва­ния дли­тель­но­го ис­поль­зо­ва­ния. Пилон - све­то­вой ко­роб, на ме­тал­лической ра­ме ко­то­ро­го за­кре­п­ле­ны про­зрач­ные или ма­то­вые пла­сти­ко­вые па­не­ли с под­свет­кой (лю­ми­нес­цент­ны­ми лам­па­ми). Внут­ри ко­ро­ба раз­ме­ща­ют­ся бы­ст­ро сме­няю­щие­ся рек­лам­ные изо­бра­же­ния (например, пла­ка­ты). Пилон снаб­же­ны специальным рол­лер­ным ме­ха­низ­мом, ко­то­рый име­ет специальную кас­се­ту (так называемый скрол­лер) для раз­ме­ще­ния в ней ком­плек­та рек­лам­ных про­дук­тов (до 12 ком­плек­тов пла­ка­тов). Пилоны ис­поль­зу­ют­ся для на­руж­ной и внутренней рек­ла­мы.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)