ПИЛЬНИЦКАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ 1791 ГОДА
ПИЛЬНИЦКАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ 1791 ГОДА - декларация совместной борьбе Австрии и Пруссии против революционной Франции.
Подписана 27 августа 1791 года, в период Французской революции XVIII века, в замке Пильниц (Саксония) австрийским императором Леопольдом II и прусским королём Фридрихом Вильгельмом II.
Пильницкая декларация подтверждала намерение Габсбургов, связанных родственными узами с французской династией Бурбонов, и Пруссии, заинтересованной в присоединении ряда французских территорий, вмешаться в дела Франции под лозунгом создания «для короля Франции возможности укрепить в полной свободе основы монархического правления».
Угрожая революционной Франции вооружённой интервенцией, Австрия и Пруссия обращались ко всем государствам Европы с предложением присоединиться к ним и заявляли о своей решимости в этом случае немедленно осуществить интервенцию во Францию, обязуясь с этой целью держать свои войска в боевой готовности. Отказ России и Великобритании присоединиться к предполагаемой коалиции не дал возможности Австрии и Пруссии осуществить в это время вооружённое вмешательство во французские дела.
Заключённый позднее на основе Пильницкой декларации и прелиминарного договора 1791 года австро-прусский союзный договор от 7 февраля 1792 года положил начало Первой антифранцузской коалиции европейских монархов (смотрите «Антифранцузские коалиции»).