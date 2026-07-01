ПИЛАТ ПОНТИЙ
ПИЛАТ ПОНТИЙ - пятый наместник (прокуратор) Иудеи, Идумеи и Самарии в 26-36 годах при римском императоре Тиберии.
В 1961 году при раскопках в древнем городе Цезарея (Кесария Палестинская) была найдена плита с упоминанием Пилата Понтия, где он назван «префектом Иудеи».
О жизни Пилата Понтия известно крайне мало. Родовое имя Понтий, самнитское по происхождению (смотрите «Самниты»), указывает на его принадлежность к римскому роду Понтиев. Иудейские авторы Иосиф Флавий и Филон Александрийский описывают его как алчного и жестокого человека, правление которого ознаменовалось рядом конфликтов между римлянами, с одной стороны, и иудеями и самаритянами - с другой. За это Пилат Понтий был отстранён от должности и отправлен в Рим. Исторически достоверных сведений о его дальнейшей судьбе не существует. Согласно Евсевию Кесарийскому, Пилат Понтий был сослан в Галлию, где в 39 году покончил с собой.
В Новом Завете Пилат Понтий упоминается прежде всего в рассказе о суде и казни Иисуса Христа (Мф. 27:1-2, 11-26; Мк. 15:1-15; Лк. 23:1-25; Ин. 18:28 - 19:16). Согласно Евангелиям, Пилат Понтий не нашёл Иисуса виновным в предъявленных обвинениях и только под давлением толпы отдал его на распятие: «взял воды и умыл руки перед народом» (Мф. 27:24), использовав таким образом старинный иудейский обычай, символизировавший невиновность в пролитии крови (отсюда выражение «умыть руки»). Римский историк Тацит упоминает, что именно Пилат Понтий казнил Иисуса Христа («Анналы», 15:44; некоторые современные исследователи считают это место позднейшей вставкой).
В христианской традиции Пилат Понтий изображается как справедливый, но слабый правитель, ставший «орудием» в руках иудейской храмовой знати. Согласно Тертуллиану, Пилат Понтий обратился в христианство и проповедовал императору Тиберию; блаженный Августин считал его равным евангельским волхвам. Пилат Понтий приписывается сочинении «Деяния Пилата», представляющее собой первую часть апокрифического Евангелия от Никодима (IV век). Образ Пилата Понтия, умывающего руки после суда над Христом, встречается на ряде христианских саркофагов IV века. Традиция молитвенного почитания Пилата Понтия существует в Эфиопской церкви.
Дополнительная литература:
Тертуллиан. Апология, или Защищение христиан против язычников // Тертуллиан. Творения. СПб., 1847. Ч. 1;
Augustinus. Sermones de Vetere Testamento // Migne PL. T. 38;
Philo Alexandrinus. Legatio ad Gaium // Opera quae supersunt. B., 1915. Vol. 6;
Ельницкий Л.А. Понтий Пилат в истории и в христианской легенде. М., 1972;