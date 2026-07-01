ПИЛАТ ПОНТИЙ

ПИЛАТ ПОНТИЙ - пя­тый на­местник (про­ку­ра­тор) Иу­деи, Иду­меи и Са­ма­рии в 26-36 годах при римском императоре Ти­бе­рии.

В 1961 году при рас­коп­ках в древ­нем городе Це­за­рея (Ке­са­рия Па­ле­стин­ская) бы­ла най­де­на пли­та с упо­ми­на­ни­ем Пилата Понтия, где он на­зван «пре­фек­том Иу­деи».

О жиз­ни Пилата Понтия из­вест­но край­не ма­ло. Ро­до­вое имя Пон­тий, сам­нит­ское по про­ис­хо­ж­де­нию (смотрите «Сам­ни­ты»), ука­зы­ва­ет на его при­над­леж­ность к римскому ро­ду Пон­ти­ев. Иу­дей­ские ав­то­ры Ио­сиф Фла­вий и Фи­лон Алек­сан­д­рий­ский опи­сы­ва­ют его как алч­но­го и жес­то­ко­го че­ло­ве­ка, прав­ле­ние ко­то­ро­го оз­на­ме­но­ва­лось ря­дом кон­флик­тов ме­ж­ду рим­ля­на­ми, с од­ной сто­ро­ны, и иу­дея­ми и са­ма­ри­тяна­ми - с дру­гой. За это Пилат Понтий был от­стра­нён от долж­но­сти и от­прав­лен в Рим. Ис­то­ри­че­ски дос­то­вер­ных све­де­ний о его даль­ней­шей судь­бе не су­ще­ст­ву­ет. Со­глас­но Ев­се­вию Ке­са­рий­ско­му, Пилат Понтий был со­слан в Гал­лию, где в 39 году по­кон­чил с со­бой.

В Но­вом За­ве­те Пилат Понтий упо­ми­на­ет­ся пре­ж­де все­го в рас­ска­зе о су­де и каз­ни Ии­су­са Хри­ста (Мф. 27:1-2, 11-26; Мк. 15:1-15; Лк. 23:1-25; Ин. 18:28 - 19:16). Со­глас­но Еван­ге­ли­ям, Пилат Понтий не на­шёл Ии­су­са ви­нов­ным в предъ­яв­лен­ных об­ви­не­ни­ях и толь­ко под дав­ле­ни­ем тол­пы от­дал его на рас­пя­тие: «взял во­ды и умыл ру­ки пе­ред на­ро­дом» (Мф. 27:24), ис­поль­зо­вав таким образом ста­рин­ный иу­дей­ский обы­чай, сим­во­ли­зи­ро­вав­ший не­ви­нов­ность в про­ли­тии кро­ви (от­сю­да вы­ра­же­ние «умыть ру­ки»). Римский ис­то­рик Та­цит упо­ми­на­ет, что имен­но Пилат Понтий каз­нил Ии­су­са Хри­ста («Ан­на­лы», 15:44; не­ко­то­рые современные ис­сле­до­ва­те­ли счи­та­ют это ме­сто позд­ней­шей встав­кой).

В хри­сти­ан­ской тра­ди­ции Пилат Понтий изо­бра­жа­ет­ся как спра­вед­ли­вый, но сла­бый пра­ви­тель, став­ший «ору­ди­ем» в ру­ках иу­дей­ской хра­мо­вой зна­ти. Со­глас­но Тер­тул­лиа­ну, Пилат Понтий об­ра­тил­ся в хри­сти­ан­ст­во и про­по­ве­до­вал императору Ти­бе­рию; блаженный Ав­гу­стин счи­тал его рав­ным еван­гель­ским вол­хвам. Пилат Понтий при­пи­сы­ва­ет­ся сочинении «Дея­ния Пи­ла­та», пред­став­ляю­щее со­бой пер­вую часть апок­ри­фического Еван­ге­лия от Ни­ко­ди­ма (IV век). Об­раз Пилата Понтия, умы­ваю­ще­го ру­ки по­сле су­да над Хри­стом, встре­ча­ет­ся на ря­де хри­сти­ан­ских сар­ко­фа­гов IV века. Тра­ди­ция мо­лит­вен­но­го по­чи­та­ния Пилата Понтия су­ще­ст­ву­ет в Эфи­опской церк­ви.

Дополнительная литература:

Тер­тул­ли­ан. Апо­ло­гия, или За­щи­ще­ние хри­сти­ан про­тив языч­ни­ков // Тер­тул­ли­ан. Тво­ре­ния. СПб., 1847. Ч. 1;

Augusti­nus. Sermones de Vetere Testamento // Migne PL. T. 38;

Philo Alexandrinus. Legatio ad Gaium // Opera quae supersunt. B., 1915. Vol. 6;

Ель­ниц­кий Л.А. Пон­тий Пи­лат в ис­то­рии и в хри­сти­ан­ской ле­ген­де. М., 1972;