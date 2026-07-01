ПИЛЬ РОЖЕ ДЕ

ПИЛЬ РОЖЕ ДЕ - французский тео­ре­тик искусства.

Изу­чал фи­ло­со­фию и тео­ло­гию, за­ни­мал­ся жи­во­пи­сью и гра­ви­ро­ва­ни­ем.

В ка­че­ст­ве на­став­ни­ка, а в даль­ней­шем сек­ре­та­ря французского ди­пло­ма­та мар­ки­за М. Аме­ло де Гур­не пу­те­ше­ст­во­вал по Ев­ро­пе (в 1682-1685 годах жил в Ве­не­ции), вы­пол­нял ди­пло­ма­тические мис­сии.

Лю­би­тель и зна­ток искусства, Пиль кон­суль­ти­ро­вал круп­ней­ших французских кол­лек­цио­не­ров XVII - начала XVIII веков (П. Ма­ри­этт, П. Кро­за), вы­сту­пал ху­дожественным аген­том ко­ро­ля Лю­до­ви­ка XIV. С 1699 года почётный со­вет­ник Ко­ро­лев­ской Академии Художеств. Ав­тор многих тео­ре­тических со­чи­не­ний в раз­ных жан­рах, Пиль обоб­ща­ет французскую тео­рию искусства XVII века.

В спо­ре «пус­се­ни­стов» (от­стаи­вав­ших пер­во­сте­пен­ную роль ри­сун­ка в жи­во­пи­си) и «ру­бен­си­стов» (от­да­вав­ших пред­поч­те­ние цве­ту), главной кол­ли­зии французской тео­рии искусства XVII века, Пиль за­ни­мал сто­ро­ну по­след­них, по­свя­тив про­бле­ме ко­ло­риз­ма со­чи­не­ния «Диа­ло­ги о цве­те» («Dialogue sur le coloris», 1673 год) и «Курс жи­во­пи­си» («Cours de peinture par principes», 1708 год).

В тру­де, по­свя­щён­ном жиз­не­опи­са­нию из­бран­ных ху­дож­ни­ков («L’Abr9eg9e de la vie des peintres…», 1699 год), пред­ста­вил це­ло­ст­ную ис­то­рию жи­во­пи­си, до­пол­нив био­гра­фические све­де­ния о мас­те­рах срав­нительным ана­ли­зом их жи­во­пис­ной ма­не­ры, что ста­ло важ­ным вкла­дом в раз­ви­тие ев­ропейского тео­рии искусства и тер­ми­но­ло­гии.

Сочинения:

Спор о древ­них и но­вых. М., 1985.

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