ПИЛЬ РОЖЕ ДЕ
ПИЛЬ РОЖЕ ДЕ - французский теоретик искусства.
Изучал философию и теологию, занимался живописью и гравированием.
В качестве наставника, а в дальнейшем секретаря французского дипломата маркиза М. Амело де Гурне путешествовал по Европе (в 1682-1685 годах жил в Венеции), выполнял дипломатические миссии.
Любитель и знаток искусства, Пиль консультировал крупнейших французских коллекционеров XVII - начала XVIII веков (П. Мариэтт, П. Кроза), выступал художественным агентом короля Людовика XIV. С 1699 года почётный советник Королевской Академии Художеств. Автор многих теоретических сочинений в разных жанрах, Пиль обобщает французскую теорию искусства XVII века.
В споре «пуссенистов» (отстаивавших первостепенную роль рисунка в живописи) и «рубенсистов» (отдававших предпочтение цвету), главной коллизии французской теории искусства XVII века, Пиль занимал сторону последних, посвятив проблеме колоризма сочинения «Диалоги о цвете» («Dialogue sur le coloris», 1673 год) и «Курс живописи» («Cours de peinture par principes», 1708 год).
В труде, посвящённом жизнеописанию избранных художников («L’Abr9eg9e de la vie des peintres…», 1699 год), представил целостную историю живописи, дополнив биографические сведения о мастерах сравнительным анализом их живописной манеры, что стало важным вкладом в развитие европейского теории искусства и терминологии.
Сочинения:
Спор о древних и новых. М., 1985.