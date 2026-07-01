ПИЛЬ
ПИЛЬ - британский государственный и политический деятель.
Из семьи крупного текстильного фабриканта баронета Р. Пиля. Обучался в лондонской привилегированной школе Харроу, затем в Крайст-Черч-колледже Оксфордского университета.
В 1809 году избран в парламент, присоединился к партии тори. В 1812 году занял пост статс-секретаря по делам Ирландии. В 1814 году создал Ирландскую королевскую полицию. Пилю удалось на время ослабить оппозиционное движение католиков, решить проблему голода 1817 года. В 1819 возглавил Комитет по денежному обращению, способствовал возвращению к золотому стандарту.
В 1822-1827 годах и 1828-1830 годах министр внутренних дел в правительствах лорда Р.Б. Ливерпула и герцога А. Веллингтона. Способствовал либерализации уголовного законодательства. В 1828 году совместно с Веллингтоном отменил значительную часть ограничений прав диссентеров. Под давлением движения католиков в Ирландии в 1829 году провёл через парламент Билль об эмансипации католиков, что вызвало раскол в лагере тори и отставку кабинета Веллингтона в 1830 году. Сменившие их виги приступили к осуществлению парламентской реформы 1832 года.
В ноябре 1834 года после отставки кабинета вигов король Вильгельм IV поручил Пилю сформировать правительство. Разработав политическую программу (так назвыаемый Тамуэртский манифест), но не имея опоры в Палате общин, Пиль в апреле 1835 года вышел в отставку. Понимая, что приход к власти после реформы 1832 возможен только при наличии парламентского большинства, Пиль предпринял активные усилия по объединению своих сторонников (впоследствии так называемые пилиты) и укреплению их позиций среди избирателей.
Целенаправленная деятельность по созданию Консервативной партии принесла тори победу на выборах в 1841 году, Пиль стал премьер-министром. Политика Пиля была направлена на поощрение производства путём постепенной отмены пошлин на экспорт промышленных товаров, снижения и дальнейшей отмены тарифов на ввоз многих видов товаров и сырья. В 1842 году Пиль возродил подоходный налог, который действовал в эпоху наполеоновских войн. Банковский акт 1844 году завершил создание банковской и валютной систем Великобритании. В 1845 году парламент принял акты, предусматривавшие учреждение университетов для католиков и диссентеров в Ирландии. Под давлением фритредеров и в условиях небывалого голода в Ирландии в 1846 году правительство Пиля отменило хлебные законы.
Несмотря на то что курс Пиля привёл к стабилизации и росту экономики, повышению уровня жизни населения, снижению протестных настроений, в среде политиков и лендлордов он вызывал недовольство и способствовал новому расколу в стане тори.
В 1846 году Пиль подал в отставку. Впоследствии в парламенте принадлежал к умеренной оппозиции, а пилиты вошли в состав Либеральной партии.
Сочинения:
Memoirs. L., 1856-1857-. Vol. 1-2;
Sir R. Peel from his private papers. L., 1899. Vol. 1-3.