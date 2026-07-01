ПИЛЬ

ПИЛЬ - британский государственный и по­ли­тический де­я­тель.

Из се­мьи круп­но­го тек­стиль­но­го фаб­ри­кан­та ба­ро­не­та Р. Пи­ля. Обу­чал­ся в лон­дон­ской при­ви­ле­ги­рованной шко­ле Хар­роу, за­тем в Крайст-Черч-кол­лед­же Окс­форд­ско­го университета.

В 1809 году из­бран в пар­ламент, при­сое­ди­нил­ся к пар­тии то­ри. В 1812 году за­нял пост статс-сек­ре­та­ря по де­лам Ир­лан­дии. В 1814 году соз­дал Ирландскую ко­ро­лев­скую по­ли­цию. Пилю уда­лось на вре­мя ос­ла­бить оп­по­зи­ци­он­ное дви­же­ние ка­толи­ков, ре­шить про­бле­му го­ло­да 1817 года. В 1819 воз­гла­вил Комитет по де­неж­но­му об­ра­ще­нию, спо­соб­ст­во­вал воз­вра­ще­нию к зо­ло­то­му стан­дар­ту.

В 1822-1827 годах и 1828-1830 годах министр внутренних дел в пра­ви­тель­ст­вах лор­да Р.Б. Ли­вер­пу­ла и гер­цо­га А. Вел­линг­то­на. Спо­соб­ст­во­вал ли­бе­ра­ли­за­ции уго­лов­но­го за­ко­но­да­тель­ст­ва. В 1828 году совместно с Вел­линг­то­ном от­ме­нил зна­чительную часть ог­ра­ни­че­ний прав дис­сен­те­ров. Под дав­ле­ни­ем дви­же­ния ка­то­ли­ков в Ир­лан­дии в 1829 году про­вёл че­рез пар­ла­мент Билль об эман­си­па­ции ка­то­ли­ков, что вы­зва­ло рас­кол в ла­ге­ре то­ри и от­став­ку ка­би­не­та Вел­линг­то­на в 1830 году. Сме­нив­шие их ви­ги при­сту­пи­ли к осу­ще­ст­в­ле­нию пар­ла­мент­ской ре­фор­мы 1832 года.

В но­ябре 1834 года по­сле от­став­ки ка­би­не­та ви­гов ко­роль Виль­гельм IV по­ру­чил Пилю сфор­ми­ро­вать пра­ви­тель­ст­во. Раз­ра­бо­тав по­ли­тическую про­грам­му (так назвыаемый Та­му­эрт­ский ма­ни­фест), но не имея опо­ры в Па­ла­те об­щин, Пиль в апреле 1835 года вы­шел в от­став­ку. По­ни­мая, что при­ход к вла­сти по­сле ре­фор­мы 1832 воз­мо­жен толь­ко при на­ли­чии пар­ла­мент­ско­го боль­шин­ст­ва, Пиль пред­при­нял ак­тив­ные уси­лия по объ­е­ди­не­нию сво­их сто­рон­ни­ков (впо­след­ст­вии так называемые пи­ли­ты) и ук­ре­п­ле­нию их по­зи­ций сре­ди из­би­ра­те­лей.

Це­ле­направ­лен­ная дея­тель­ность по соз­да­нию Кон­сер­ва­тив­ной пар­тии при­нес­ла то­ри по­бе­ду на вы­бо­рах в 1841 году, Пиль стал пре­мьер-ми­ни­ст­ром. По­ли­ти­ка Пиля бы­ла на­прав­ле­на на по­ощ­ре­ние про­изводства пу­тём по­сте­пен­ной от­ме­ны по­шлин на экс­порт промышленных то­ва­ров, сни­же­ния и даль­ней­шей от­ме­ны та­ри­фов на ввоз многих ви­дов то­ва­ров и сы­рья. В 1842 году Пиль воз­ро­дил по­до­ход­ный на­лог, ко­то­рый дей­ст­во­вал в эпо­ху на­по­ле­о­нов­ских войн. Бан­ков­ский акт 1844 году за­вер­шил соз­да­ние бан­ков­ской и ва­лют­ной сис­тем Ве­ли­ко­бри­та­нии. В 1845 году пар­ла­мент при­нял ак­ты, пре­ду­смат­ри­вав­шие уч­ре­ж­де­ние уни­вер­си­те­тов для ка­то­ли­ков и дис­сен­те­ров в Ир­лан­дии. Под дав­ле­ни­ем фрит­ре­де­ров и в ус­ло­ви­ях не­бы­ва­ло­го го­ло­да в Ир­лан­дии в 1846 году пра­ви­тель­ст­во Пиля от­ме­ни­ло хлеб­ные за­ко­ны.

Не­смот­ря на то что курс Пиля при­вёл к ста­би­ли­за­ции и рос­ту эко­но­ми­ки, по­вы­ше­нию уров­ня жиз­ни на­се­ле­ния, сни­же­нию про­те­ст­ных на­строе­ний, в сре­де по­ли­ти­ков и ленд­лор­дов он вы­зы­вал не­до­воль­ст­во и спо­соб­ст­во­вал но­во­му рас­ко­лу в ста­не то­ри.

В 1846 году Пиль по­дал в от­став­ку. Впо­след­ст­вии в пар­ла­мен­те при­над­ле­жал к уме­рен­ной оп­по­зи­ции, а пи­ли­ты во­шли в со­став Ли­бе­раль­ной пар­тии.

Сочинения:

Memoirs. L., 1856-1857-. Vol. 1-2;

Sir R. Peel from his private papers. L., 1899. Vol. 1-3.