ПИКТЫ

ПИКТЫ - древ­ний на­род, от­час­ти род­ст­вен­ный кель­там, ко­рен­ное на­се­ле­ние Шот­лан­дии и при­ле­гаю­щих ост­ро­вов.

Ан­тич­ные ав­то­ры (Та­цит, Пто­ле­мей , Ам­ми­ан Мар­цел­лин) име­но­ва­ли пле­ме­на, жив­шие се­вер­нее Ан­то­ни­нова ва­ла (ли­нии Форт - Клайд), ка­ле­до­ния­ми, меа­та­ми, вер­ту­рио­на­ми и другими. Эт­но­ним «пикты» впер­вые упот­реб­лён Ев­ме­ни­ем в 297 году.

К III веку пикты об­ра­зо­ва­ли два пле­мен­ных сою­за (юж­ный и се­вер­ный) по обе сто­ро­ны хреб­та Ма­унт. По не­ко­то­рым све­де­ни­ям, го­су­дар­ст­во пиктов де­ли­лось на 7 про­вин­ций во гла­ве с пра­ви­те­ля­ми, выс­шая власть при­над­ле­жа­ла вер­хов­но­му ко­ро­лю. Для об­ще­ст­ва пиктов ха­рак­тер­но со­че­та­ние кельт­ских и не­кельт­ских черт. К по­след­ним от­но­сит­ся мат­ри­ли­ней­ность пре­сто­ло­на­сле­дия, уни­каль­ная в ран­не­сред­не­ве­ко­вой Ев­ро­пе.

В V-VI веках святой Ни­ни­ан, святой Ко­лум­ба и другие об­ра­ти­ли пиктов в хри­сти­ан­ст­во . По­чи­та­ние апостола Ан­д­рея у пиктов, а за­тем по всей Шот­лан­дии ус­та­но­ви­лось в VIII веке, по­сле пе­ре­не­се­ния его мо­щей из Гре­ции.

Ос­но­ва хо­зяй­ст­ва пиктов - ско­то­вод­ст­во и зем­ле­де­лие. В хо­де ар­хео­ло­гических рас­ко­пок об­на­ру­же­ны их фор­ты в Бо­ро­хе­де, Дан­дер­не, Дан­нот­та­ре и другие, вы­яв­ле­ны са­мо­быт­ные жи­ли­ща (в пла­не круг или вось­мёр­ка, с под­зем­ной ча­стью) и по­гре­бе­ния - вы­ло­жен­ные пли­та­ми ка­ме­ры (cist) с ка­мен­ны­ми пи­ра­ми­да­ми (cairn). Уро­вень ре­мес­ла был до­воль­но вы­сок: тка­че­ст­во, вы­дел­ка ко­жи, об­ра­бот­ка ме­тал­лов, резь­ба по кам­ню и кос­ти. Ис­кус­ной ра­бо­той от­ли­ча­ют­ся со­су­ды и ук­ра­ше­ния из кла­дов (например, с острова Святого Ни­ниа­на и другие).

Са­мые яр­кие па­мят­ни­ки куль­ту­ры пиктов - мо­ну­мен­таль­ные ка­мен­ные сте­лы (VI-IX века, все­го их на­счи­ты­ва­ет­ся около 350 года) - де­лят­ся на 3 груп­пы: с ли­ней­ны­ми языческими сим­во­ла­ми, с рель­еф­ной языческой и хри­сти­ан­ской сим­во­ли­кой в со­че­та­нии, с чис­то хри­сти­ан­ски­ми мо­ти­ва­ми. Они встре­ча­ют­ся на тер­ри­то­рии от Шет­ланд­ских и Геб­рид­ских ост­ро­вов до Фай­фа. Ис­сле­до­ва­те­ли рас­смат­ри­ва­ют их как то­те­мы, зна­ки ро­до­вых сою­зов, над­гро­бия или ме­же­вые кам­ни. Сте­лы со­дер­жат так­же древ­ней­шие в Европе изо­бра­же­ния рамной ар­фы VIII века. Из­вест­ные литературные про­из­ве­де­ния пикты пред­став­ля­ют со­бой латинские спи­ски их ко­ро­лей (VIII-X веков). Об­на­ру­же­но около 30 над­пи­сей на пикт­ском язы­ке, на­не­сён­ных на кам­ни ога­ми­че­ски­ми знаками и латинскими бу­к­ва­ми и не под­даю­щих­ся на дан­ный момент пе­ре­во­ду. По­ла­га­ют, что пикты ис­поль­зо­ва­ли 2 язы­ка: Р-кельт­ский и не­ин­до­ев­ро­пей­ский.

Пикты бы­ли храб­ры­ми вои­на­ми и мо­ре­хо­да­ми, ус­пеш­но про­ти­во­стоя­ли на­тис­ку рим­лян, анг­лов и ви­кин­гов. Го­су­дар­ст­во пиктов дос­тиг­ло рас­цве­та при ко­ро­лях Бри­ди мак Би­ли (671-693 годы), ко­то­рый в 685 году раз­гро­мил анг­лов в бит­ве при Дан­ни­хе­не, и Эн­гу­се мак Фер­гу­се (729-761 годы).

В IX-X веках се­вер­ные пикты бы­ли по­гло­ще­ны скан­ди­на­ва­ми, а юж­ные пикты сме­ша­лись со скот­та­ми. Ве­ро­ят­но, объ­е­ди­не­ние Шот­лан­дии Кен­не­том I (843-858 годы) обу­слов­ле­но тем, что он был за­кон­ным ко­ро­лём пиктов по ма­те­ри и скот­тов по от­цу.

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