ПИКТОГРАФИЯ
ПИКТОГРАФИЯ - рисуночное письмо, один из этапов развития письма: отображение содержания сообщения в виде рисунка или последовательности рисунков.
Предшествовала фонетическому письму. Была распространена у индейцев Америки, жителей Тропической Африки, аборигенов Австралии, малых народов Сибири и других вплоть до XX века. Древнейшие образцы пиктографии относятся к эпохе палеолита (по мнению некоторых учёных, к неолиту), хотя чёткое различие между живописью палеолита и собственно пиктография провести трудно.
Принципиальное отличие знаков пиктографии - пиктограмм от знаков фонетического письма заключается в незакреплённости за пиктограммой конкретной единицы языка, в возможности интерпретации пиктограмм на любом языке; пиктограмма может быть «прочтена» как слово, синоним этого слова, словосочетание, предложение с различными вариациями смысла, нескольких предложений.
Типологически выделяются 2 разновидности пиктограмм: «иконические», имеющие сходство с изображаемым понятием или объектом (знак солнца для передачи понятий «день», «солнце» и тому подобное), и «символические», условные (генетически, видимо, восходящие к «иконическим», образным, но утратившие внешнее сходство с изображаемым объектом). Пиктографическое сообщение может состоять из одного сложного знака-сообщения, в котором «читаются» его составные элементы, и последовательности простых знаков-пиктограмм, развёрнутых в пространстве в виде отдельных «кадров».
Некоторые народы создали развитые системы пиктографии, позволявшие передавать сложные сообщения, например система нсибиди в Западной Африке, «женское письмо» юкагиров на северо-востоке Азии, пиктография индейского племени делаваров, с помощью которой был записан эпос «Валам-Олум», рукописи ацтеков и миштеков, в которых, наряду с пиктограммами, встречаются попытки передачи собственных имён с помощью «ребусных написаний».
В архаических видах письма трудно провести границу между «чистой» пиктография и системами, где эпизодически применяются «ребусные написания», то есть осуществляется переход к собственно письму, фиксирующему звуковую речь [протошумерское (смотрите «Шумерский язык», «Клинопись») и протоэламское (смотрите «Эламский язык») письмо, кохау ронго-ронго письмо острова Пасхи, древнейшая китайская иероглифика (смотрите «Китайское письмо»)]. Рисуночный характер древнейших иероглифических систем письма [протошумерского, древнеегипетского (смотрите Египетское письмо), протоиндийского, раннего китайского, критского письма, хеттского (лувийского) письма (смотрите Лувийский иероглифический язык)] указывает на их происхождение из пиктографии, хотя открытым остаётся вопрос о том, происходят ли эти системы из одного центра (по мнению большинства сторонников «моноцентристской» гипотезы происхождения письма - из Шумера) или фонетическое письмо рождалось из различных пиктографических систем независимо в разных регионах.
В современных культурах пиктография применяется как вспомогательное средство общения, например в дорожной сигнализации, указателях на выставках и международных соревнованиях и т.п. (играет важную роль в условиях многоязычия или неграмотности большинства населения), а также как художественное средство (детские и юмористические рассказы в картинках).
Восходящие к XVI веку попытки создать на основе пиктографии универсальное средство общения - пазиграфию, призванное преодолеть барьеры естественных языков, не имели успеха [«неоглифы» А. Бати, «пикто» Х. Енсена (Германия) и другие].
Дополнительная литература:
Loukotka C. Vyvoj pиsma. Praha, 1946;
Fevrier J. Histoire de l’ecriture. P., 1948;
Kulund/zic Zv. Historija pisama. 2 izd. Zagreb, 1957;
Cohen M. La grande invention de l’ecriture et son evolution. P., 1958. Vol. 1-3.
Автор статьи: А.М. Кондратов.