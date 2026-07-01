ПИКТОГРАФИЯ

ПИКТОГРАФИЯ - ри­су­ноч­ное пись­мо, один из эта­пов раз­ви­тия пись­ма : ото­бра­же­ние со­дер­жа­ния со­об­ще­ния в ви­де ри­сун­ка или по­сле­до­ва­тель­но­сти ри­сун­ков.

Пред­ше­ст­во­ва­ла фо­не­тическому пись­му. Бы­ла рас­про­стра­не­на у ин­дей­цев Аме­ри­ки, жи­те­лей Тро­пической Аф­ри­ки, або­ри­ге­нов Ав­ст­ра­лии, ма­лых на­ро­дов Си­би­ри и других вплоть до XX века. Древ­ней­шие об­раз­цы пиктографии от­но­сят­ся к эпо­хе па­лео­ли­та (по мне­нию не­ко­то­рых учё­ных, к нео­ли­ту), хо­тя чёт­кое раз­ли­чие ме­ж­ду жи­во­пи­сью па­лео­ли­та и соб­ст­вен­но пиктография про­вес­ти труд­но.

Прин­ци­пи­аль­ное от­ли­чие зна­ков пиктографии - пик­то­грамм от зна­ков фо­не­тического пись­ма за­клю­ча­ет­ся в не­за­кре­п­лён­но­сти за пик­то­грам­мой кон­крет­ной еди­ни­цы язы­ка, в воз­мож­но­сти ин­тер­пре­та­ции пик­то­грамм на лю­бом язы­ке; пик­то­грам­ма мо­жет быть «про­чте­на» как сло­во, си­но­ним это­го сло­ва, сло­во­со­че­та­ние, пред­ло­же­ние с различными ва­риа­ция­ми смыс­ла, нес­коль­ких пред­ло­же­ний.

Ти­по­ло­ги­че­ски вы­де­ля­ют­ся 2 раз­но­вид­но­сти пик­то­грамм: «ико­ни­че­ские», имею­щие сход­ст­во с изо­бра­жае­мым по­ня­ти­ем или объ­ек­том (знак солн­ца для пе­ре­да­чи по­ня­тий «день», «солн­це» и тому подобное), и «сим­во­ли­че­ские», ус­лов­ные (ге­не­ти­че­ски, ви­ди­мо, вос­хо­дя­щие к «ико­ни­че­ским», об­раз­ным, но ут­ра­тив­шие внеш­нее сход­ст­во с изо­бра­жае­мым объ­ек­том). Пик­то­гра­фическое со­об­ще­ние мо­жет со­сто­ять из од­но­го слож­но­го зна­ка-со­об­ще­ния, в ко­то­ром «чи­та­ют­ся» его со­став­ные эле­мен­ты, и по­сле­до­ва­тель­но­сти про­стых зна­ков-пик­то­грамм, раз­вёр­ну­тых в про­стран­ст­ве в ви­де отдельных «кад­ров».

Не­ко­то­рые на­ро­ды соз­дали раз­ви­тые сис­те­мы пиктографии, по­зво­ляв­шие пе­ре­да­вать слож­ные со­об­ще­ния, например сис­те­ма нси­би­ди в Западной Аф­ри­ке, «жен­ское пись­мо» юка­ги­ров на се­ве­ро-вос­то­ке Азии, пиктография ин­дей­ско­го пле­ме­ни де­ла­ва­ров, с по­мо­щью ко­то­рой был за­пи­сан эпос «Ва­лам-Олум», ру­ко­пи­си ац­те­ков и миш­те­ков , в ко­то­рых, на­ря­ду с пик­то­грам­ма­ми, встре­ча­ют­ся по­пыт­ки пе­ре­да­чи соб­ст­вен­ных имён с по­мо­щью «ре­бус­ных на­пи­са­ний».

В ар­хаи­че­ских ви­дах пись­ма труд­но про­вес­ти гра­ни­цу ме­ж­ду «чис­той» пиктография и сис­те­ма­ми, где эпи­зо­ди­че­ски при­ме­ня­ют­ся «ре­бус­ные на­пи­са­ния», то есть осу­ще­ст­в­ля­ет­ся пе­ре­ход к соб­ст­вен­но пись­му, фик­си­рую­ще­му зву­ко­вую речь [про­то­шу­мер­ское (смотрите «Шу­мер­ский язык», «Кли­но­пись») и про­то­элам­ское (смотрите «Элам­ский язык») пись­мо, ко­хау рон­го-рон­го пись­мо острова Пас­хи, древ­ней­шая китайская ие­рог­ли­фи­ка (смотрите «Ки­тай­ское пись­мо»)]. Ри­су­ноч­ный ха­рак­тер древ­ней­ших ие­рог­ли­фических сис­тем пись­ма [про­то­шу­мер­ско­го, древ­не­еги­пет­ско­го (смотрите Еги­пет­ское пись­мо ), про­то­ин­дий­ско­го, ран­не­го ки­тай­ско­го, крит­ско­го пись­ма, хетт­ско­го (лу­вий­ско­го) пись­ма (смотрите Лу­вий­ский ие­рог­ли­фи­че­ский язык )] ука­зы­ва­ет на их про­ис­хо­ж­де­ние из пиктографии, хо­тя от­кры­тым ос­та­ёт­ся во­прос о том, про­ис­хо­дят ли эти сис­те­мы из од­но­го цен­тра (по мне­нию боль­шин­ст­ва сто­рон­ни­ков «мо­но­цен­три­ст­ской» ги­по­те­зы про­ис­хо­ж­де­ния пись­ма - из Шу­ме­ра) или фо­не­тическое пись­мо ро­ж­да­лось из различных пик­то­гра­фических сис­тем не­за­ви­си­мо в раз­ных ре­гио­нах.

В современных куль­ту­рах пиктография при­ме­ня­ет­ся как вспо­мо­гательное сред­ст­во об­ще­ния, например в до­рож­ной сиг­на­ли­за­ции, ука­за­те­лях на вы­став­ках и ме­ж­ду­народных со­рев­но­ва­ни­ях и т.п. (иг­ра­ет важ­ную роль в ус­ло­ви­ях мно­го­язы­чия или не­гра­мот­но­сти боль­шин­ст­ва на­се­ле­ния), а так­же как ху­дожественное сред­ст­во (дет­ские и юмо­ри­стические рас­ска­зы в кар­тин­ках).

Вос­хо­дя­щие к XVI веку по­пыт­ки соз­дать на ос­но­ве пиктографии уни­вер­саль­ное сред­ст­во об­ще­ния - па­зи­гра­фию, при­зван­ное пре­одо­леть барь­е­ры ес­тественных язы­ков, не име­ли ус­пе­ха [«не­ог­ли­фы» А. Ба­ти, «пик­то» Х. Ен­се­на (Гер­ма­ния) и другие].

Дополнительная литература:

Loukotka C. Vyvoj pиsma. Praha, 1946;

Fevrier J. Histoire de l’ecriture. P., 1948;

Ku­lund/zic Zv. Historija pisama. 2 izd. Zagreb, 1957;

Cohen M. La grande invention de l’ec­riture et son evolution. P., 1958. Vol. 1-3.

Автор статьи: А.М. Кон­д­ра­тов.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)