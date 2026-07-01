ПИКО ДЕЛЛА МИРАНДОЛА ДЖОВАННИ

ПИКО ДЕЛЛА МИРАНДОЛА ДЖОВАННИ - итальянский фи­ло­соф и гу­ма­нист эпо­хи Воз­ро­ж­де­ния .

Про­ис­хо­дил из се­мьи гра­фов Ми­ран­до­лы и синь­о­ров Кон­кор­дии, род­ст­вен­ны­ми уза­ми был свя­зан со мно­ги­ми вла­де­тель­ны­ми до­ма­ми Ита­лии. В 14 лет по­сту­пил в Бо­лон­ский университет, за­тем учил­ся в Фер­ра­ре, Па­дуе (1480-1482 годы), Па­вии (1483 год) и Па­ри­же (1485-1486 годы), ос­ваи­вая пра­во, древ­нюю сло­вес­ность, мо­раль­ную и на­ту­раль­ную фи­ло­со­фию, бо­го­сло­вие, но­вые и древ­ние язы­ки (по­ми­мо ла­тин­ско­го и гре­че­ско­го, так­же ев­рей­ский, араб­ский, хал­дей­ский).

Пико делла Мирадола до­воль­но ра­но сбли­зил­ся с М. Фи­чи­но, А. По­ли­циа­но , Л. Ме­ди­чи и другими уча­ст­ни­ка­ми фло­рен­тий­ской Пла­то­нов­ской ака­де­мии.

В 1486 году он со­ста­вил «Ком­мен­та­рий к кан­цо­не о люб­ви Джи­ро­ла­мо Бе­нивь­е­ни» («Commento sopra una can­zo­na de amore composta da Giro­la­mo Be­ni­vieni») и «900 те­зи­сов по диа­лек­ти­ке, мо­ра­ли, фи­зи­ке, ма­те­ма­ти­ке для пуб­лич­но­го об­су­ж­де­ния» («Conclu­sio­nes DCCCC dialecticae, morales, phy­si­cae, ma­thema­ticae, publicae disputan­dae»), ко­то­рые на­ме­ре­вал­ся за­щи­щать на фи­лософском дис­пу­те в Ри­ме в при­сут­ст­вии зна­ме­ни­тых учё­ных Ита­лии и Ев­ро­пы. Дис­пут, на­ме­чен­ный на 1487 год, дол­жен был от­кры­ть­ся «Ре­чью» («Oratio»), по­свя­щён­ной двум главным те­мам: осо­бо­му пред­на­значе­нию че­ло­ве­ка в ми­ро­зда­нии и из­на­чаль­но­му внут­рен­не­му един­ст­ву всех по­ло­же­ний че­ло­ве­че­ской мыс­ли. Па­па Ин­но­кен­тий VIII на­зна­чил для про­вер­ки «Те­зи­сов» специальную ко­мис­сию, ко­то­рая осу­ди­ла часть по­ло­же­ний, вы­дви­ну­тых Пико делла Мирадола. На­ско­ро со­став­лен­ная им «Апо­ло­гия» («Apologia») при­ве­ла к осу­ж­де­нию всех «Те­зи­сов». Пе­ред уг­ро­зой ин­кви­зи­ци­он­но­го пре­сле­до­ва­ния Пико делла Мирадола бе­жал во Фран­цию, но там был схва­чен и за­то­чён в Вен­сен­ский за­мок. Его спас­ло за­ступ­ни­че­ст­во вы­со­ких по­кро­ви­те­лей, и пре­ж­де все­го Л. Ме­ди­чи.

В 1489 году Пико делла Мирадола за­кон­чил и из­дал трак­тат «Геп­тапл, или О се­ми под­хо­дах к тол­ко­ва­нию шес­ти дней тво­ре­ния» («Heptap­lus. De septiformi sex dierum geneseos enar­ra­tio­ne»), в ко­то­ром ис­сле­до­вал со­кро­вен­ный смысл Кни­ги Бы­тия.

В 1492 году на­пи­сал не­боль­шой трак­тат «О су­щем и еди­ном» («De ente et uno») - са­мо­сто­ятельная часть не­за­вер­шён­но­го про­грамм­но­го тру­да, имев­ше­го це­лью со­гла­со­вать уче­ния Пла­то­на и Ари­сто­те­ля . По­след­няя ра­бо­та - «Рас­су­ж­де­ния про­тив про­ри­цаю­щей ас­т­ро­ло­гии» («Dispu­ta­tiones adver­sus as­trologiam divinatri­cem»).

Умер Пико делла Мирадола, по-ви­ди­мо­му, от­рав­лен­ный сво­им сек­ре­та­рём. По­хо­ро­нен в до­ми­ни­кан­ском монастыре Святого Мар­ка, на­стоя­те­лем ко­то­ро­го был Дж. Са­во­на­ро­ла, тес­но об­щав­ший­ся с Пико делла Мирадола в кон­це его жиз­ни.

В цен­тре ан­тро­по­ло­гии Пико делла Мирадола - уче­ние о дос­то­ин­ст­ве и сво­бо­де че­ло­ве­ка как пол­но­вла­ст­но­го твор­ца соб­ст­вен­но­го «я». Пико делла Мирадола под­чёр­ки­вал бо­же­ст­вен­ное свой­ст­во че­ло­ве­ка ох­ва­ты­вать сво­ей суб­стан­ци­ей все ви­ды ре­аль­но­сти, рас­тво­рять в се­бе вся­кую сущ­ность, вся­кую при­ро­ду; вби­рая в се­бя всё, че­ло­век спо­со­бен стать чем угод­но. Раз­ви­вая на­ме­чен­ную Ни­ко­ла­ем Ку­зан­ским и М. Фи­чи­но идею един­ст­ва ду­хов­но­го опы­та че­ло­ве­че­ст­ва, Пико делла Мирадола в сво­их со­чи­не­ни­ях изо­бра­жал мир бо­го­сло­вов, фи­ло­со­фов и по­этов, пред­по­ла­гаю­щий, что муд­рость, со­веч­ная Твор­цу, не свя­за­на ни­ка­ки­ми ог­ра­ни­че­ния­ми и сво­бод­но пе­ре­те­ка­ет из уче­ния в уче­ние, из­би­рая для сво­ей ма­ни­фе­ста­ции фор­му, под­хо­дя­щую об­стоя­тель­ст­вам. Раз­ные мыс­ли­те­ли, шко­лы, тра­ди­ции, обыч­но про­ти­во­пос­тав­ляе­мые как взаи­мо­ис­клю­чаю­щие, ока­зы­ва­ют­ся у Пико делла Мирадола взаи­мо­свя­зан­ны­ми и за­ви­ся­щи­ми друг от дру­га, об­на­ру­жи­ва­ют глу­бо­кое внут­рен­нее род­ст­во, а весь уни­вер­сум зна­ний стро­ит­ся на со­от­вет­ст­ви­ях, по­стичь смысл ко­то­рых дос­туп­но по­свя­щён­ным.

Сочинения:

Opera omnia. Basileae, 1557;

De ho­mi­nis dignitate. Heptaplus. De ente et uno / A cura di E. Garin. Firenze, 1942;

Disputationes adversus astrologiam divinatricem / A cura di E. Garin. Firenze, 1946-1952. Vol. 1-2;

Речь о дос­то­ин­ст­ве че­ло­ве­ка. Ком­мен­та­рий к кан­цо­не о люб­ви Джи­ро­ла­мо Бе­нивь­е­ни // Эс­те­ти­ка Ре­нес­сан­са. М., 1981;

О су­щем и еди­ном // Со­чи­не­ния италь­ян­ских гу­ма­ни­стов эпо­хи Воз­ро­ж­де­ния (XV в.). М., 1985;

Геп­тапл // Ча­ша Гер­ме­са. Гу­ма­ни­сти­че­ская мысль эпо­хи Воз­ро­ж­де­ния и гер­ме­ти­че­ская тра­ди­ция. М., 1996.

Дополнительная литература:

Garin E. G. Pico della Mirandola. Vita e dottrina. Firenze, 1937;

Monnerjahn E. G. Pi­co della Mirandola. Ein Beitrag zur philoso­phischen Theologie des Humanismus. Wies­ba­den, 1960;

L’Opera e il pensiero di G. Pico della Mirandola nella storia dell’Umanesimo. Firenze, 1965. Vol. 1-2;

Гор­фун­кель А.Х. Фи­ло­со­фия эпо­хи Воз­ро­ж­де­ния. М., 1980.