ПИКО ДЕЛЛА МИРАНДОЛА ДЖОВАННИ
ПИКО ДЕЛЛА МИРАНДОЛА ДЖОВАННИ - итальянский философ и гуманист эпохи Возрождения.
Происходил из семьи графов Мирандолы и синьоров Конкордии, родственными узами был связан со многими владетельными домами Италии. В 14 лет поступил в Болонский университет, затем учился в Ферраре, Падуе (1480-1482 годы), Павии (1483 год) и Париже (1485-1486 годы), осваивая право, древнюю словесность, моральную и натуральную философию, богословие, новые и древние языки (помимо латинского и греческого, также еврейский, арабский, халдейский).
Пико делла Мирадола довольно рано сблизился с М. Фичино, А. Полициано, Л. Медичи и другими участниками флорентийской Платоновской академии.
В 1486 году он составил «Комментарий к канцоне о любви Джироламо Бенивьени» («Commento sopra una canzona de amore composta da Girolamo Benivieni») и «900 тезисов по диалектике, морали, физике, математике для публичного обсуждения» («Conclusiones DCCCC dialecticae, morales, physicae, mathematicae, publicae disputandae»), которые намеревался защищать на философском диспуте в Риме в присутствии знаменитых учёных Италии и Европы. Диспут, намеченный на 1487 год, должен был открыться «Речью» («Oratio»), посвящённой двум главным темам: особому предназначению человека в мироздании и изначальному внутреннему единству всех положений человеческой мысли. Папа Иннокентий VIII назначил для проверки «Тезисов» специальную комиссию, которая осудила часть положений, выдвинутых Пико делла Мирадола. Наскоро составленная им «Апология» («Apologia») привела к осуждению всех «Тезисов». Перед угрозой инквизиционного преследования Пико делла Мирадола бежал во Францию, но там был схвачен и заточён в Венсенский замок. Его спасло заступничество высоких покровителей, и прежде всего Л. Медичи.
В 1489 году Пико делла Мирадола закончил и издал трактат «Гептапл, или О семи подходах к толкованию шести дней творения» («Heptaplus. De septiformi sex dierum geneseos enarratione»), в котором исследовал сокровенный смысл Книги Бытия.
В 1492 году написал небольшой трактат «О сущем и едином» («De ente et uno») - самостоятельная часть незавершённого программного труда, имевшего целью согласовать учения Платона и Аристотеля. Последняя работа - «Рассуждения против прорицающей астрологии» («Disputationes adversus astrologiam divinatricem»).
Умер Пико делла Мирадола, по-видимому, отравленный своим секретарём. Похоронен в доминиканском монастыре Святого Марка, настоятелем которого был Дж. Савонарола, тесно общавшийся с Пико делла Мирадола в конце его жизни.
В центре антропологии Пико делла Мирадола - учение о достоинстве и свободе человека как полновластного творца собственного «я». Пико делла Мирадола подчёркивал божественное свойство человека охватывать своей субстанцией все виды реальности, растворять в себе всякую сущность, всякую природу; вбирая в себя всё, человек способен стать чем угодно. Развивая намеченную Николаем Кузанским и М. Фичино идею единства духовного опыта человечества, Пико делла Мирадола в своих сочинениях изображал мир богословов, философов и поэтов, предполагающий, что мудрость, совечная Творцу, не связана никакими ограничениями и свободно перетекает из учения в учение, избирая для своей манифестации форму, подходящую обстоятельствам. Разные мыслители, школы, традиции, обычно противопоставляемые как взаимоисключающие, оказываются у Пико делла Мирадола взаимосвязанными и зависящими друг от друга, обнаруживают глубокое внутреннее родство, а весь универсум знаний строится на соответствиях, постичь смысл которых доступно посвящённым.
Сочинения:
Opera omnia. Basileae, 1557;
De hominis dignitate. Heptaplus. De ente et uno / A cura di E. Garin. Firenze, 1942;
Disputationes adversus astrologiam divinatricem / A cura di E. Garin. Firenze, 1946-1952. Vol. 1-2;
Речь о достоинстве человека. Комментарий к канцоне о любви Джироламо Бенивьени // Эстетика Ренессанса. М., 1981;
О сущем и едином // Сочинения итальянских гуманистов эпохи Возрождения (XV в.). М., 1985;
Гептапл // Чаша Гермеса. Гуманистическая мысль эпохи Возрождения и герметическая традиция. М., 1996.
Дополнительная литература:
Garin E. G. Pico della Mirandola. Vita e dottrina. Firenze, 1937;
Monnerjahn E. G. Pico della Mirandola. Ein Beitrag zur philosophischen Theologie des Humanismus. Wiesbaden, 1960;
L’Opera e il pensiero di G. Pico della Mirandola nella storia dell’Umanesimo. Firenze, 1965. Vol. 1-2;
Горфункель А.Х. Философия эпохи Возрождения. М., 1980.