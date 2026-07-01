ПИКАРДИЯ
ПИКАРДИЯ - историческая область на севере Франции.
Главный город - Амьен. Этимология названия «Пикардия» точно не установлена, возможно, от названия языка местного населения - пикардский; в письменных источниках встречается с 1-й половины XIII века. С III века до нашей эры место расселения кельтских племён - амбианов, белловаков и др. Во II веке на территории Пикардии основаны первые укреплённые поселения (Верман, Помье и др.). В середине I века до нашей эры покорена Римом, вошла в провинцию Белгика (со 2-й половины III века нашей эры Белгика II).
С V века нашей эры в составе Франкского государства, в VI-VII веках частично входила в герцогство Дентелин (Дантелен), подчинённое королевству Нейстрия. В VII веке заложены крупные монастыри Сен-Валери, Сен-Рикье, Корби. С VIII века в государстве Каролингов. В IX веке подвергалась набегам норманнов. По Верденскому договору 843 года отошла к Западно-Франкскому королевству. В IX веке на её территории образовалось несколько графств (Булонь, Монтрёй, Понтьё, Амьенуа, Вермандуа и др.). В средние века один из главных аграрных регионов Французского королевства. В XII веке получило распространение ремесленное производство: наиболее крупные центры (в основном сукноделие, производство шерстяных тканей) - Амьен, Нуайон, Сен-Кантен, Абвиль, Перон. В XII веке в результате борьбы с сеньорами некоторые города Пикардии (Амьен, Абвиль, Компьень и др.) получили статус городов-коммун.
В XII-XIV веках Пикардия присоединена к королевскому домену. В 1251 и 1320 годах один из очагов восстания «пастушков», в 1358 году - Жакерии. Сильно пострадала в период Столетней войны 1337-1453 годов; в Пикардии произошло одно из крупнейших сражений этой войны - битва при Креси (1346 год). В результате Аррасского мира 1435 года между Карлом VII и Филиппом Добрым отошла под власть герцогов Бургундских. В 1477 году после гибели Карла Смелого присоединена Людовиком XI к королевскому домену (окончательно по Аррасскому договору 1482 году). В ходе Итальянских войн 1494-1559 годов на территории Пикардии произошёл ряд сражений (битва при Сен-Кантене в 1557 году и др.). Во время Французской революции XVIII века в 1790 году разделена на департаменты Сомма, Уаза, Эна и Па-де-Кале.