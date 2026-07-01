ПИКАРДИЯ

ПИКАРДИЯ - ис­то­рическая об­ласть на се­ве­ре Фран­ции .

Главный го­род - Амь­ен. Эти­мо­ло­гия названия «Пикардия» точ­но не ус­та­нов­ле­на, воз­мож­но, от на­зва­ния язы­ка ме­ст­но­го на­се­ле­ния - пи­кард­ский; в письменных ис­точ­ни­ках встре­ча­ет­ся с 1-й половины XIII века. С III века до нашей эры ме­сто рас­се­ле­ния кельтских пле­мён - ам­биа­нов, бел­ло­ва­ков и др. Во II веке на тер­ри­то­рии Пикардии ос­но­ва­ны пер­вые ук­ре­п­лён­ные по­се­ле­ния (Вер­ман, По­мье и др.). В середине I века до нашей эры по­ко­рена Ри­мом, во­шла в провинцию Бел­ги­ка (со 2-й половины III века нашей эры Бел­ги­ка II).

С V века нашей эры в со­ста­ве Франк­ско­го го­су­дар­ст­ва, в VI-VII веках час­тич­но вхо­ди­ла в гер­цог­ст­во Ден­те­лин (Дан­те­лен), под­чи­нён­ное ко­ро­лев­ст­ву Ней­стрия. В VII веке за­ло­же­ны круп­ные мо­на­сты­ри Сен-Ва­ле­ри, Сен-Ри­кье, Кор­би. С VIII века в го­су­дар­ст­ве Ка­ро­лин­гов. В IX веке под­вер­га­лась на­бе­гам нор­ман­нов. По Вер­ден­ско­му до­го­во­ру 843 года ото­шла к За­пад­но-Франк­ско­му ко­ро­лев­ст­ву . В IX веке на её тер­ри­то­рии об­ра­зо­ва­лось несколько графств (Бу­лонь, Мон­трёй, Пон­тьё, Амь­е­нуа, Вер­ман­дуа и др.). В сред­ние ве­ка один из главных аг­рар­ных регио­нов Французского ко­ро­лев­ст­ва. В XII веке по­лу­чи­ло рас­про­стра­не­ние ре­мес­лен­ное про­изводство: наи­бо­лее круп­ные цен­тры (в основном сук­но­де­лие, про­изводство шер­стя­ных тка­ней) - Амь­ен, Ну­ай­он, Сен-Кан­тен, Аб­виль, Пе­рон. В XII веке в ре­зуль­та­те борь­бы с сень­о­ра­ми не­ко­то­рые го­ро­да Пикардии (Амь­ен, Аб­виль, Ком­пь­ень и др.) по­лу­чи­ли ста­тус городов-ком­мун.

В XII-XIV веках Пикардия при­сое­ди­не­на к ко­ро­лев­ско­му до­ме­ну. В 1251 и 1320 годах один из оча­гов вос­ста­ния «пас­туш­ков», в 1358 году - Жа­ке­рии. Силь­но по­стра­да­ла в пе­ри­од Сто­лет­ней вой­ны 1337-1453 годов; в Пикардии про­изош­ло од­но из круп­ней­ших сра­же­ний этой вой­ны - бит­ва при Кре­си (1346 год). В ре­зуль­та­те Ар­рас­ско­го ми­ра 1435 года ме­ж­ду Кар­лом VII и Фи­лип­пом До­б­рым ото­шла под власть гер­цо­гов Бур­гунд­ских. В 1477 году по­сле ги­бе­ли Кар­ла Сме­ло­го при­сое­ди­не­на Лю­до­ви­ком XI к ко­ро­лев­ско­му до­ме­ну (окон­ча­тель­но по Ар­рас­ско­му до­го­во­ру 1482 году). В хо­де Италь­ян­ских войн 1494-1559 годов на тер­ри­то­рии Пикардии про­изо­шёл ряд сра­же­ний (бит­ва при Сен-Кан­те­не в 1557 году и др.). Во вре­мя Фран­цуз­ской ре­во­лю­ции XVIII века в 1790 году раз­де­ле­на на департаменты Сом­ма, Уа­за, Эна и Па-де-Ка­ле.

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