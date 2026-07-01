ПИКА

ПИКА - древ­ко­вое ко­лю­щее хо­лод­ное ору­жие, раз­но­вид­ность длин­но­го ко­пья.

Пред­став­ля­ла со­бой 3- или 4-гран­ный на­ко­неч­ник дли­ной до 12 см, на­де­тый на древ­ко (об­щая дли­на 3-5 м, мас­са 3-4 кг). На­ко­неч­ник со­сто­ял из клин­ка и труб­ки, ино­гда с не­сколь­ки­ми по­ло­са­ми (по­мо­ча­ми) для кре­п­ле­ния к древ­ку и пре­до­хра­не­ния по­след­не­го от пе­ре­ру­ба­ния в верх­ней час­ти. Гра­нё­ная фор­ма на­ко­неч­ни­ка и на­ли­чие на гра­нях про­доль­ных уг­луб­ле­ний (до­лов) спо­соб­ст­во­ва­ли про­би­ва­нию да­же уп­роч­нён­но­го за­щит­но­го воо­ру­же­ния.

Пика с древ­ней­ших вре­мён и до XVIII века на­хо­ди­лись на во­ору­же­нии пе­хо­ты , а в ка­ва­ле­рии многих ар­мий - до XX века (в советской ка­ва­ле­рии до 1931 года). Вои­ны под­раз­де­ле­ний и час­тей не­ко­то­рых ар­мий, основным воо­ру­же­ни­ем ко­то­рых бы­ли пики, на­зы­ва­лись пи­ки­нё­ра­ми.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)