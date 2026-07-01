ПИКА
ПИКА - древковое колющее холодное оружие, разновидность длинного копья.
Представляла собой 3- или 4-гранный наконечник длиной до 12 см, надетый на древко (общая длина 3-5 м, масса 3-4 кг). Наконечник состоял из клинка и трубки, иногда с несколькими полосами (помочами) для крепления к древку и предохранения последнего от перерубания в верхней части. Гранёная форма наконечника и наличие на гранях продольных углублений (долов) способствовали пробиванию даже упрочнённого защитного вооружения.
Пика с древнейших времён и до XVIII века находились на вооружении пехоты, а в кавалерии многих армий - до XX века (в советской кавалерии до 1931 года). Воины подразделений и частей некоторых армий, основным вооружением которых были пики, назывались пикинёрами.