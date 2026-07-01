ПИК
ПИК - в археологии каменного века - массивное орудие с заострённым концом и противоположной ему утолщённой «пяткой».
Заготовками для пиков служили массивные гальки, каменные желваки и т.п., их крупные обломки. Конец оформлялся оббивкой двух или более граней. «Пятку» не обрабатывали или оббивали. Разновидности пиков выделяются по форме сечения заострённой части (3-гранное, 4-гранное, без устоявшейся формы); показательны также степень массивности, пропорции, характер обработки частей.
Пик - одна из основных категорий каменного инвентаря олдована (смотри в стать Олдувайская культура) и раннего Ашеля. Широко распространён в Африке, известен на острове Сокотра (близ побережья Сомали), юге Аравийского полуострова, Ближнем Востоке (в том числе Убейдия), Кавказе (в том числе Мухкай I и II, Азых), Таманском полуострове, в Западном Средиземноморье.