ПИК

ПИК - в ар­хео­ло­гии ка­мен­но­го ве­ка - мас­сив­ное ору­дие с за­ост­рён­ным кон­цом и про­ти­во­по­лож­ной ему утол­щён­ной «пят­кой».

За­го­тов­ка­ми для пиков слу­жи­ли мас­сив­ные галь­ки, ка­мен­ные жел­ва­ки и т.п., их круп­ные об­лом­ки. Ко­нец оформ­лял­ся об­бив­кой двух или бо­лее гра­ней. «Пят­ку» не об­ра­ба­ты­ва­ли или об­би­ва­ли. Раз­но­вид­но­сти пиков вы­де­ля­ют­ся по фор­ме се­че­ния за­ост­рён­ной час­ти (3-гран­ное, 4-гран­ное, без ус­то­яв­шей­ся фор­мы); по­ка­за­тель­ны так­же сте­пень мас­сив­но­сти, про­пор­ции, ха­рак­тер об­ра­бот­ки час­тей.

Пик - од­на из основных ка­те­го­рий ка­мен­но­го ин­вен­та­ря ол­до­ва­на (смотри в стать Ол­ду­вай­ская куль­ту­ра ) и ран­не­го Аше­ля. Ши­ро­ко рас­про­стра­нён в Аф­ри­ке, из­вес­тен на острове Со­кот­ра (близ по­бе­ре­жья Со­ма­ли), юге Ара­вий­ско­го полуострова, Ближ­нем Вос­то­ке (в том числе Убей­дия), Кав­ка­зе (в том числе Мух­кай I и II, Азых), Та­ман­ском полуострове, в Западном Сре­ди­зем­но­мо­рье.

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