ПИГУ АРТУР СЕСИЛ
ПИГУ АРТУР СЕСИЛ - британский экономист, видный представитель кембриджской неоклассической школы.
Родился в семье военного. Вся профессональная деятельность Пигу была связана с Кембриджем, который он окончил в 1901 году, а в 1908 году получил там должность профессора и, сменив своего учителя А. Маршалла, возглавил кафедру политической экономии (1908-1943 годы). Одновременно являлся членом валютного комитета Канлиффа (1918-1919 годы), Королевской комиссии по подоходным налогам (1919-1920 годы), кабинета Чемберлена по вопросам денежного обращения (1924-1925 годы).
Общая особенность работ Пигу - их практическая направленность. В его основном научном труде «Экономическая теория благосостояния» (2-е издание, 1920 год) рассматриваются факторы, нарушающие эффективность рыночного механизма, и особое внимание уделяется «провалам рынка», связанным с внешними эффектами. Именно концепция экстерналий считается главным вкладом Пигу в экономическую теорию. Он вывел правило социального оптимума и настаивал на необходимости государственного регулирования внешних эффектов.
Концепция Пигу оценивается как нормативная версия теории общественного благосостояния. Он попытался вписать свои взгляды на налоги в концепцию благосостояния (взимаемые налоги должны быть равными для лиц, живущих в одинаковых условиях; налог должен способствовать расширению сферы трудовой деятельности или препятствовать её сокращению; в совр. обществе вполне обоснованным является прогрессивное обложение, учитывающее размер семьи и тип дохода; следует ввести различные виды налоговых льгот при взимании подоходного налога; в отраслях, где устойчиво действует закон возрастающей доходности, следует использовать не налоги, а государственные дотации).
Пигу уделял также значительное внимание проблемам безработицы («Безработица», 1913 год; «Теория безработицы», 1933 год, - работа, которая стала главным объектом критики Дж.М. Кейнса), циклических колебаний («Колебания промышленной активности», 1927 год) и денежного обращения («Ценность денег», 1917 год), открыл так называемый эффект Пигу (при отсутствии инфляционных ожиданий рост цен вызывает рост сбережений и сокращение потребления, что понижает цены и приводит экономику в равновесие; аналогично при неполной занятости и снижении цен экономические агенты начинают меньше сберегать и больше потреблять, что поддерживает цены и занятость).
Сочинения:
Экономическая теория благосостояния: В 2 т. М., 1985.