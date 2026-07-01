ПИГУ АРТУР СЕСИЛ

ПИГУ АРТУР СЕСИЛ - британский эко­но­мист, вид­ный пред­ста­ви­тель кем­бридж­ской не­оклас­си­че­ской шко­лы.

Ро­дил­ся в се­мье во­ен­но­го. Вся профессональная дея­тель­ность Пигу бы­ла свя­за­на с Кем­брид­жем , ко­то­рый он окон­чил в 1901 году, а в 1908 году по­лу­чил там долж­ность про­фес­со­ра и, сме­нив сво­его учи­те­ля А. Мар­шал­ла , воз­гла­вил ка­фед­ру по­ли­тической эко­но­мии (1908-1943 годы). Од­но­вре­мен­но яв­лял­ся чле­ном ва­лют­но­го комитета Кан­лиф­фа (1918-1919 годы), Ко­ро­лев­ской ко­мис­сии по по­до­ход­ным на­ло­гам (1919-1920 годы), кабинета Чем­бер­ле­на по во­про­сам де­неж­но­го об­ра­ще­ния (1924-1925 годы).

Об­щая осо­бен­ность ра­бот Пигу - их прак­тическая на­прав­лен­ность. В его основном на­учном тру­де «Эко­но­ми­че­ская тео­рия бла­го­со­стоя­ния» (2-е издание, 1920 год) рас­смат­ри­ва­ют­ся фак­то­ры, на­ру­шаю­щие эф­фек­тив­ность ры­ноч­но­го ме­ха­низ­ма, и осо­бое вни­ма­ние уде­ля­ет­ся «про­ва­лам рын­ка», свя­зан­ным с внеш­ни­ми эф­фек­та­ми. Имен­но кон­цеп­ция экс­тер­на­лий счи­та­ет­ся главным вкла­дом Пигу в эко­но­мическую тео­рию. Он вы­вел пра­ви­ло со­ци­аль­но­го оп­ти­му­ма и на­стаи­вал на не­об­хо­ди­мо­сти государственного ре­гу­ли­ро­ва­ния внеш­них эф­фек­тов.

Кон­цеп­ция Пигу оце­ни­ва­ет­ся как нор­ма­тив­ная вер­сия тео­рии об­щественного бла­го­сос­тоя­ния. Он по­пы­тал­ся впи­сать свои взгля­ды на на­ло­ги в кон­цеп­цию бла­го­сос­тоя­ния (взи­мае­мые на­ло­ги долж­ны быть рав­ны­ми для лиц, жи­ву­щих в оди­на­ко­вых ус­ло­ви­ях; на­лог дол­жен спо­соб­ст­во­вать рас­ши­ре­нию сфе­ры тру­до­вой дея­тель­но­сти или пре­пят­ст­во­вать её со­кра­ще­нию; в совр. об­ще­ст­ве впол­не обос­но­ван­ным яв­ля­ет­ся про­грес­сив­ное об­ло­же­ние, учи­ты­ваю­щее раз­мер се­мьи и тип до­хо­да; сле­ду­ет вве­сти различные ви­ды на­ло­го­вых льгот при взи­ма­нии по­до­ход­но­го на­ло­га; в от­рас­лях, где ус­той­чи­во дей­ст­ву­ет за­кон воз­рас­таю­щей до­ход­но­сти, сле­ду­ет ис­поль­зо­вать не на­ло­ги, а государственные до­та­ции).

Пигу уде­лял так­же зна­чительное вни­ма­ние про­бле­мам без­ра­бо­ти­цы («Без­ра­бо­ти­ца», 1913 год; «Тео­рия без­ра­бо­ти­цы», 1933 год, - ра­бо­та, ко­то­рая ста­ла глав­ным объ­ек­том кри­ти­ки Дж.М. Кейн­са), цик­лических ко­ле­ба­ний («Ко­ле­ба­ния про­мыш­лен­ной ак­тив­но­сти», 1927 год) и де­неж­но­го об­ра­ще­ния («Цен­ность де­нег», 1917 год), от­крыл так называемый эф­фект Пи­гу (при от­сут­ст­вии ин­фля­ци­он­ных ожи­да­ний рост цен вы­зы­ва­ет рост сбе­ре­же­ний и со­кра­ще­ние по­треб­ле­ния, что по­ни­жа­ет це­ны и при­во­дит эко­но­ми­ку в рав­но­ве­сие; ана­ло­гич­но при не­пол­ной за­ня­то­сти и сни­же­нии цен эко­но­мические аген­ты на­чи­на­ют мень­ше сбе­ре­гать и боль­ше по­треб­лять, что под­дер­жи­ва­ет це­ны и за­ня­тость).

Сочинения:

Эко­но­ми­че­ская тео­рия бла­го­сос­тоя­ния: В 2 т. М., 1985.