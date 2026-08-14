ПИГМАЛИОН

ПИГМАЛИОН - в греческой ми­фо­ло­гии (смотри в статье Древняя Греция ), со­глас­но Апол­ло­до­ру, царь Кип­ра.

Наи­бо­лее из­вест­ный рас­сказ о Пигмалионе вос­хо­дит к «Ме­та­мор­фо­зам» Ови­дия. В его из­ло­же­нии Пигмалион - скульп­тор, рез­чик по сло­но­вой кос­ти, жив­ший на Ки­пре. Он из­бе­гал жен­щин, но свой иде­ал жен­ской кра­со­ты во­пло­тил в ста­туе пре­крас­ной де­вуш­ки. Пигмалион влю­бил­ся в своё тво­ре­ние и на празд­ни­ке Аф­ро­ди­ты об­ра­тил­ся к бо­ги­не с моль­бой, что­бы она по­сла­ла ему же­ну, по­хо­жую на соз­дан­ное им из­вая­ние. Аф­ро­ди­та вня­ла прось­бе Пигмалиона и вдох­ну­ла жизнь в ста­тую.

На свадь­бе Пигмалиона при­сут­ст­во­ва­ла са­ма Аф­ро­ди­та, ко­то­рая да­ро­ва­ла Пигмалиону креп­кое здо­ро­вье и дол­гие го­ды жиз­ни. У суп­ру­же­ской па­ры ро­ди­лись сы­но­вья Па­фос (эпо­ним го­ро­да на Ки­пре, зна­мени­то­го цен­тра по­чи­та­ния Аф­ро­ди­ты) и Ки­нир, ко­то­рый, со­глас­но Ови­дию, стал от­цом Адо­ни­са.

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