ЛИОН
ЛИОН - город в юго-восточной части Франции.
Административный центр департамента Рона. Население 489 тысяч человек (2010); с пригородами и городами-спутниками образует агломерацию Большой Лион с населением 1831,2 тысяч человек (2-я по численности населения городская агломерация в стране после Парижской). Расположен у слияния рек Рона и Сона (речной порт). Крупный транспортный узел. Высокоскоростное железнодорожное сообщение (сеть TGV) с Парижем, Лиллем и Брюсселем, Марселем и Монпелье. Узел автомобильных дорог (на Париж, Марсель, Женеву). Международный аэропорт «Сент-Экзюпери» (в 20 км к востоку от города). Метрополитен.
Возник в конце 1-го тысячелетия до н. э., известен как Лугдунум (латинское Lugdunum; от кельтского «крепость Луга», Луг - кельтский бог света). Современное название города зафиксировано в XIII веке. С 43 года до н. э. римская колония, с 27 года до н. э. главный город провинции Лугдунская Галлия, до 297 года н. э. фактически столица всей Галлии. Временная резиденция многих римских императоров, родной город Клавдия и Каракаллы. С середины II века центр епископства (один из первых епископов - Ириней Лионский), позднее архиепископства. В 197 году Лион был разгромлен войсками императора Септимия Севера, но быстро восстановлен. В 461 году завоёван бургундами и стал столицей их государства. В 534 году захвачен франками. По Верденскому договору 843 года вошёл в королевство Лотаря I, с 933 года в составе королевства Арелат, с 1032 года - Священной Римской империи. Управлялся графами, с 1173 года архиепископами, в XIII веке добился автономии (патрицианская коммуна с советом из 12 человек). С 1078 года архиепископ Лиона имел статус примаса Галлии. В 1245 и 1274 годах место проведения церковных соборов (смотри Лионские соборы). В 1307 году (окончательно в 1312 году) присоединён к Франции. Потерял около трети населения во время чумы 1348 года. Один из крупнейших городов Европы (около 50 тысяч человек в начале XVI века), важный ремесленный (сукноделие, обработка металла, с 1470 книгопечатание, с 1536 произ-во шёлка) и торговый центр, с конца XV века главный банковский центр Франции. С 1420 года в Лионе регулярно проводились международные ярмарки. В 1-й половине XVI века неоднократно служил резиденцией французских королей, один из центров французского Возрождения. Сильно пострадал в ходе Религиозных (гугенотских) войн 1562-1598 годов (многие протестанты покинули город), а также из-за эпидемий чумы (1563, 1574). Место восстаний ткачей в 1744 и 1786 годах. В XVI - конце XVIII веков главный город провинции Лионнэ, с 1790 года - департамента Рона и Луара, с 1793 года - департамента Рона. В период Французской революции XVIII века в 1793 году выступил против власти Конвента, что вызвало (после двухмесячной осады Лиона) массовые репрессии со стороны якобинской диктатуры и частичное разрушение центра города (восстановлен Наполеоном I Бонапартом); был переименован в «Освобождённый город» (в 1794 году возвращено прежнее название). В XIX веке центр рабочего движения (смотри Лионские восстания 1831, 1834 годов); население Лиона поддержало Парижскую коммуну 1871 года (22-25.3.1871 года в Лионе действовала собственная коммуна). Железнодорожное сообщение с Сент-Этьеном (1832; первая значительная железнодорожная линия во Франции), Парижем (1855), Марселем (1856). С конца XIX и до середины XX веков оплот партии радикалов и радикал-социалистов; в 1905-1941, 1945-1951 годах мэром Лиона был Э. Эррио. В годы 2-й мировой войны с 1940 года под контролем «Виши»; главный центр Движения Сопротивления на юге страны. С 1982 года центр автономного административного региона Рона - Альпы.
Историческое ядро города сложилось на правом берегу реки Сона, на холме Фурвьер, где сохранились остатки римских форумов Августа и Антонина, святилища Кибелы, театра и одеона (I-II века), 4 акведуков; базилика Нотр-Дам-де-Фурвьер (1872-1896 годы, архитекторы П. Боссан, Л. де Сент-Мари-Перрен; мозаики) и металлическая башня (1892-1894 годы). В расположенном у подножия холма Старом городе с узкими улицами: фрагменты церквей IV-XII веков (Святого Стефана, Святого Креста, Святого Иоанна Крестителя); готические (бывший Дом хористов с фасадом конца XI века) и ренессансные (отель Эме-де-Пьервиль, XVI век) дома, сгруппированные главным образом вокруг романо-готического собора Сен-Жан (XII-XV века; фундаменты апсиды с фрагментами мозаик V-IX веков; капелла Бурбонов в стиле пламенеющей готики - 2-я половина XV века; витражи конца XII-XIII веков; 3 портала со скульптурой 1308-1322 годов; в бывшем клуатре - руины римских терм и раннехристианского баптистерия конца IV века); церкви Сент-Ирене (крипта V века), Сен-Жорж (802, полностью перестроена в 1844 году, П. Боссан), Сен-Поль (XII-XV века), Сен-Жюст (XVI век, фасад XVIII века) и др.; бывший архиепископский дворец (XV век, расширен в XVII-XVIII веках), лоджия менял (1747-1749 годы; ныне протестантская церковь), бывшая биржа (XVIII век, архитектор Ж. Суфло), Дворец правосудия (1835-1842 годы, архитектор Л.П. Бальтар). На севере, в бывшем районе ткачей Ла-Круа-Рус, - римский амфитеатр «Трёх галлий» (19 год н. э. расширен в начале II века), барочная церковь Сен-Брюно-де-Шартрё (1590-1750 годы, архитектор Ф. Деламонс; купол - 1736, фасад - 1870-е годы, архитектор Л. де Сент-Мари-Перрен), «Дом с 365 окнами» (1810).
На полуострове, образованном слиянием Роны и Соны, сохранились романская церковь Сен-Мартен-д’Эне (конец X века -1107; фундаменты постройки V-VI веков; колонны нефа и портика - из римского храма), готические церкви Сен-Бонавантюр (1325-1494 годы; фасад - 1861, витражи XIX века) и Сен-Низье (XIV-XVI века, реставрирована в XIX веке; крипта - VI век); лицей Ампер (бывший иезуитский коллеж; 1607, перестроен в XVIII веке; капелла - XVII век); Ратуша (1646-1655 годы, архитектор С. Мопен; восстановлена и достроена после пожара 1674 года в 1699-1703 годах, архитекторы Ж.А. Мансар, Т. Бланше). На площади Комедии - Оперный театр (1828-1832 годы, архитектор А.М. Шенавар; реконструкция - 1986-1993 годы, архитектор Ж. Нувель). На площади Терро - церковь Сен-Пьер (основана в V веке, перестроена в XVII веке; романский портал XI века), Дворец искусств (бывшее бенедиктинское аббатство Сен-Пьер, перестроено в 1659 году; ныне - Музей изобразительных искусств) и фонтан работы Ф.А. Бартольди (1891). На площади Белькур (1562; расширена в 1713 году, архитектор Р. де Кот; фасады зданий - 1800) - конная статуя Людовика XIV (1820-1825 годы, скульптор Ф.Ф. Лемо). Среди других построек на полуострове: классицистический отель Дьё (ныне больница; 1639-1648 годы, фасад вдоль берега Роны - 1741-1842 годы, был начат Ж. Суфло, купол - 1761), Дворец коммерции и биржи (1856-1862 годы, архитектор Г. Андре), Театр Селестинцев (1873, Г. Андре; реставрирован в 2002-2005 годах). Историческая часть города включена в список Всемирного наследия.
В 1774 году сооружён мост через реку Рона (архитектор Ж.А. Моран), который повлиял на развитие левобережной части города. В конце XIX - начале XX веков здесь застраиваются кварталы с регулярной прямоугольной планировкой: Ле-Бротто со зданием префектуры (1879-1890 годы, архитектор А. Лувьер) и бывшим железнодорожным вокзалом (1904-1908 годы), Ла-Гийотьер. В 1856 году в северо-восточной части Лиона заложен обширный (более 110 га) парк Тет-д’Ор с оранжереями ботанического сада, памятниками Детям Роны (конец XIX века, архитектор А. Коке, скульптор Э. Паньи) и Павшим за Францию (1924, архитектор Т. Гарнье, скульптор Ж. Ларривье).
Современный город развивался по генплану 1914 (архитектор Т. Гарнье). Среди сооружений XX века: скотобойни и рынок скота (1909-1914 годы; реконструированы в концертный и экспозиционный центр в 1990-е годы), стадион (1913-1926 годы), больница Гранж-Бланш (1910-1933 годы), телефонная станция (1928), жилой район «Соединённые Штаты» (1919-1934 годы, все - Гарнье); почтамт (1935-1938 годы, архитектор М. Ру-Спиц); Дворец конгрессов (1960, архитекторы Р. и М. Саланьяк); Дворец спорта (1962); жилые районы Дюшер (1959-1966 годы, Ж. Коттен и др.) с церковью Нотр-Дам-де-Бальмон (1965, архитектор П. Жантон) и Ла-Пар-Дьё (с 1967 года, архитектор Ш. Дельфант) с высотным зданием банка «Лионский кредит» (1974-1977 годы, архитектор А. Коссюта), городской библиотекой и концертным залом «Морис Равель» (1975). В 1990-2000-е годы построены: железнодорожный вокзал Лион - аэропорт «Сент-Экзюпери» (1989-1994 годы, архитектор С. Калатрава), квартал Сите-Энтернасьональ (1986-2006 годы, архитектор Р. Пьяно) с дворцом конгрессов (1995), амфитеатром (2006). На северной окраине Лиона, на озере Барб на реке Сона, - остатки аббатства с церкви Нотр-Дам (XI век).
Лион - крупный научный центр Франции в области здравоохранения, биологических, неврологических наук, фундаментальной физики, химии и др. Основные исследования проводятся в университетах. Среди научных учреждений - Диагностическая лаборатория компании «P4 Jean Mérieux» (1897), Отделение Французского национального института здоровья и медицинских исследований (1964), Международное агентство по изучению рака (1965), Национальный НИИ транспорта (1985), Федеральный институт неврологических наук (1995), Европейский центр высшего образования в области остеопатии, Лионский сельскохозяйственный институт региона Рона - Альпы, Институт братьев Люмьер. Среди специализированных научно-технических центров: Французский институт одежды и текстиля, Лионский химико-текстильный институт, Лионский национальный институт прикладных наук (в пригороде Вилербан) и Лионский инженерно-технический институт. Лион известен как центр исследований в области кожи человека (5 специализированных лабораторий, в т. ч. Лаборатория по пересадке кожи, Институт биологии и химии протеинов). Лион - 2-й после Парижа университетский центр Франции (свыше 150 тысяч студентов, 2009). В 2007 году создан консорциум Лионский университет, объединяющий 20 вузов Лиона и региона Рона - Альпы. Действуют также Национальная школа изобразительных искусств (1756, современное название и статус с 2007 года), Высшая школа химии, физики и электроники (1883), Национальная школа искусств и актёрского мастерства (основана в 1943 году в Париже, с 1997 года в Лионе) и др. Городская библиотека (1565), Межуниверситетская библиотека гуманитарных наук и литературы.
Музеи: изобразительных искусств (1801; собрание скульптуры с VI века, итальянской и французской живописи), текстиля (1864; в бывшем отеле Виллеруа, 1730), Гиме (1879, основан промышленником Э. Гиме; ассирийские фрески, искусство Древнего Египта, Греции, Рима, индийское и восточное искусство), Музей истории Лиона (1921) и Международный музей кукол (1950; оба - в отеле Гадань, 1511-1525 годы), декоративных искусств (1925; в бывшем отеле Лакруа-Лаваль, 1739, архитектор Ж. Суфло), книгопечатания (1964, в здании XVII века), галло-римской цивилизации (1975, археологическое собрание предметов с холма Фурвьер), братьев Люмьер (1982; в замке О. и Л. Люмьеров, 1901), миниатюр и кинодекораций (1991), «Слияние» (науки и жизни; 2007), религиозного искусства, Африки, Градостроительный музей Т. Гарнье (под открытым небом), Музей А. Маллартра (старинные автомобили), телекоммуникаций и др.
Театры: Селестинцев (открыт в 1877 году), «Театр дез ателье» (1976), «Золотая голова» (1980), «Ла Круа-Рус» (1994, с 2007 года Национальная сцена Лиона) и др. Национальный хореографический центр Рильё-ла-Пап (1976), Дом танца (1980), Современный хореографический театр (2001). Проводятся театральные фестивали: «Неспокойные», Молодёжный театральный биеннале, уличных театров и др.; кинофестивали: «Новое поколение», «Подлинная история», «Вне экрана», короткометражных фильмов и др.; Танцевальный биеннале.
Оперный театр (1831, до 1837 года «Гран-театр»; в современном здании с 1993 года). Национальный оркестр (1905, с 1969 года филармонический, с 1983 года современное название). Консерватория (1872; готовит также джазовых музыкантов), Высшая наци консерватория музыки и танца (1980). Междунар. Лионский фестиваль музыки, танца и театра (ежегодный, с 1945),ональная Фестиваль французской музыки (1 раз в 2 года, с 1991 года). Крупнейший концертный зал - «Морис Равель» (2055 мест).
Футбольный клуб «Олимпик Лион» (1899), выступающий на стадионе «Жерлан» (свыше 40 тысяч мест), - сильнейший клуб Франции начала XXI века (7-кратный чемпион страны в 2002-2008 годах), постоянный участник Лиги чемпионов. В Лионе имеются регбийный и хоккейный клубы. В городе проводились матчи чемпионатов мира по спортивной гимнастике (1926), футболу (1938, 1998), фигурному катанию (1971), соревнования на Кубок мира по регби (2007), матчи чемпионата Европы по футболу (1984). В 1990 году состоялась 2-я половина матча на первенство мира по шахматам Г.К. Каспаров - А.Е. Карпов.
Основа экономики - сфера услуг (банковско-финансовые, торговля, гостинично-ресторанный бизнес, наука и образование, административные, деловые, транспортные; развиты также т. н. креативные отрасли). Лион - крупный финансовый центр страны; здесь расположен головной офис одного из крупнейших французских банков Le Crédit Lyonnais (1863), офисы ряда национальных банков и представительства крупных иностранных банков. Действуют многочисленные дизайнерские (по объёму услуг сектора Лион занимает 2-е место в стране после Парижа), медийные (в Лионе - штаб-квартира европейского информационного телеканала «Euronews»), рекламные и издательские компании; фирмы - разработчики и производители программного обеспечения, компьютерных игр и др. В Лионе находится штаб-квартира Международной организации уголовной полиции (Interpol). Место проведения международных торгово-финансовых ярмарок (с XV века, ежегодно в апреле). За Лионом издавна закрепилась слава «гастрономической столицы» Франции (существует разветвлённая сеть предприятий общественного питания). Важное значение имеет сектор логистики (тесно связан с обеспечением потребностей транспортного узла Лиона).
Лион - крупный промышленный центр. Большая часть предприятий - мелкие и средние; производство в значительной степени ориентировано на экспорт (в пределах Большого Лиона производится около 12% французских экспортных товаров; доля региона в общем импорте около 9,5%; 2005). Во 2-й половине 2000-х годов Лион сохраняет позиции главного французского центра текстильной промышленности, однако традиционное шёлкоткацкое производство (развивалось с XV века; в конце XIX века Лион - крупнейший в мире производитель шёлковых тканей; к 1960-1970-м годах их выпуск резко сократился из-за конкуренции с искусственными и синтетическими тканями) утратило мировое значение; сохраняется производство дорогостоящих изделий из шёлка по заказам ведущих фирм в мировой индустрии моды. Лион - ведущий европейский центр выпуска специальных видов текстиля (в т. ч. бельевого, спортивного, технического, медицинского назначения и др.). Предприятия отрасли, а также связанные с ними научно-исследовательские центры и объекты производственной инфраструктуры образуют кластеры (один из крупнейших кластеров по производству технического и специального текстиля - TECHTERA, 2005; объединяет около 140 средних и малых предприятий, 10 тысяч занятых, включает около 40 лабораторий; около 65% французского текстиля промышленного назначения и около 12,5% общеевропейского производства). Производство искусственных и синтетических тканей сконцентрировано в основном в районе Лион-Вэз и в южном пригороде Венисьё. Важнейшее значение имеют химическая промышленность (фосфорные удобрения, лаки и краски, красители для текстильной промышленности, фотоматериалов и др.), машиностроение (производство грузовых автомобилей и автобусов - предприятия «Renault Trucks», «Irisbus»; промышленных транспортных средств, авиационного оборудования, ткацких станков и оборудования для текстильной индустрии, вычислительной техники). В начале XXI века ускоренными темпами развиваются производство фармацевтической, косметической (одно из новейших направлений - дермокосметология) и парфюмерной продукции, микробиологическая промышленность. Предприятия образуют несколько профильных кластеров (в т. ч. LyonBiopole). Важное значение имеет производство изделий медицинского назначения (компания THUASNE - европейский лидер по выпуску медицинских ортопедических, лечебных трикотажных изделий и мн. др.). Кожевенная промышленность специализируется на выпуске товаров класса люкс (обуви, кожгалантереи), технических кожевенных изделий.
В пригороде Фейзен - нефтеперерабатывающий завод [нефть поступает по нефтепроводу Лавера (близ Марселя) - Страсбур]. В окрестностях - виноделие (район Божоле). Близ Лиона - доминиканский монастырь Сент-Мари-де-ла-Турет в коммуне Л’Арбресль (1956-1960 годы, архитектор Ле Корбюзье).