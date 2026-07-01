ПИГГОТТ СТЮАРТ ЭРНЕСТ

ПИГГОТТ СТЮАРТ ЭРНЕСТ - британский археолог, член Британской академии (1953 год).

По­сле окон­ча­ния Чер­черс-кол­лед­жа в Пи­терс­фил­де (1927 год) ра­бо­тал ас­си­стен­том в му­зее города Ре­динг, за­тем в Ко­ро­лев­ской ко­мис­сии по древ­ним и ис­то­рическим па­мят­ни­кам Уэль­са. Про­во­дил ис­сле­до­ва­ния в Бат­сер-Хилл (в том числе с воз­ду­ха), рас­коп­ки в Транд­ле (1928 и 1930 годы; в основном не­олит), «длин­ных кур­га­нов» в граф­ст­вах Дор­сет (1933 год), Хантс (Хэмп­шир; 1936 год) и др. В 1931 году опуб­ли­ко­вал круп­ный ана­ли­тический труд по не­оли­тической ке­ра­ми­ке Бри­тан­ских островов. В 1-й половине 1930-х годов вме­сте с Г. Чайл­дом, К. Хок­сом, Г. Клар­ком вы­сту­пал про­тив кон­сер­ва­тиз­ма в британской ар­хео­ло­гической нау­ке. В 1933-1938 годах был ру­ко­во­ди­те­лем ар­хео­ло­гических ис­сле­до­ва­ний, воз­глав­ляе­мых и фи­нан­си­руе­мых А. Кил­ле­ром (хендж Эй­вер­би и др.). В 1936 году по­лу­чил ди­плом ар­хео­ло­га. В 1938-1939 годах про­во­дил собственные ра­бо­ты, уча­ст­во­вал в рас­коп­ках Сат­тон-Ху.

В 1939-1945 годах на во­енной служ­бе, с 1941 года за­ни­мал­ся де­шиф­ров­кой аэ­ро­фо­то­сним­ков, в том числе в Ин­дии, где имел воз­мож­ность изу­чать и ар­хео­ло­гические па­мят­ни­ки. По­сле вой­ны ра­бо­тал в Сент-Джонс-кол­лед­же Окс­форд­ско­го университета , где изу­чал на­сле­дие ан­тик­ва­ра XVIII века. У. Стьюк­ли и бы­ст­ро по­лу­чил сте­пень док­то­ра. В 1946-1977 годах профессор (с 1977 года почётный профессор), воз­глав­лял ка­фед­ру дои­сто­рической ар­хео­ло­гии, фи­нан­си­руе­мую на грант лор­да Дж. Абер­кром­би, в Эдин­бург­ском университете. Про­во­дил рас­коп­ки ря­да важ­ней­ших ар­хео­ло­гических па­мят­ни­ков в Шот­лан­дии (Кэрн­паппл-Хилл, Кэрн­хо­ли, Дал­ла­дис и др.) и южной час­ти Анг­лии (Сто­нхендж, Вест-Кен­нет­ский длин­ный кур­ган и др.), а его уче­ни­ки изу­ча­ли ма­те­риа­лы северных рай­онов Анг­лии; под­го­то­вил ряд из­да­ний, в тоом числе фун­даментальные «Не­оли­ти­че­ские куль­ту­ры Бри­тан­ских ост­ро­вов» («The Neolithic cultu­res of the British Isles», 1954 год); изу­чал ар­хео­ло­гические кол­лек­ции в ря­де на­учных цен­тров Ев­ро­пы; ак­тив­но уча­ст­во­вал в дея­тель­но­сти Ко­ро­лев­ской ко­мис­сии по древ­ним и ис­то­рическим па­мят­ни­кам Шот­лан­дии, Общества ан­тик­ва­ров Шот­лан­дии (пре­зи­дент в 1967-1971 годах), про­дол­жал дея­тель­ность в До­и­сто­рическом обществе (пре­зи­дент в 1962-1966 годах), воз­глав­лял Со­вет британских ар­хео­ло­гии (1967-1970 годы), был до­ве­рен­ным хра­ни­те­лем (trustee) Национального му­зея древ­но­стей Шот­лан­дии (1954-1977 годы) и Бри­тан­ско­го му­зея (1968-1974 годы).

Пигготт - ав­тор фун­даментальных ра­бот по не­оли­ту и брон­зо­во­му ве­ку Бри­тан­ских островов, обоб­ще­ний по ар­хео­ло­гии Ев­ро­пы от не­оли­та до позд­ней ан­тич­но­сти, древ­ней­шим куль­ту­рам на тер­ри­то­рии Шот­лан­дии, древ­ней Ин­дии и др.; ис­сле­до­ва­ний о ро­ли со­би­ра­те­лей древ­но­стей в изу­че­нии про­шло­го Бри­та­нии, о ме­тал­лических из­де­ли­ях ран­не­го же­лез­но­го ве­ка, куль­ту­ре кель­тов, древ­ней­шем ко­лёс­ном транс­пор­те и др. Пигготт из­вес­тен так­же как по­эт, пе­ре­во­дчик на английский язык эпи­грамм Мар­циа­ла, гра­фик, фо­то­граф. Ме­даль Британской ака­де­мии (1992 год) и др.

Сочинения:

Scotland before history. L., 1958. Edinburgh, 1982;

Approach to archaeology. L., 1959;

Ancient Europe... Edinburgh, 1965;

Prehistoric societies. L., 1965 (with Gr. Clark);

The druids. L., 1968;

Ruins in a landscape: essays in antiquarianism. Edinburgh, 1976;

The Earliest wheeled transport. L., 1983;

W. Stukeley: an 18th-century antiquary. 2nd ed. L.; N.Y., 1985;

Ancient Britons and the antiquarian imagination. L., 1989;

Wagon, chariot and carriage. L., 1992.