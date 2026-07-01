ПИГГОТТ СТЮАРТ ЭРНЕСТ
ПИГГОТТ СТЮАРТ ЭРНЕСТ - британский археолог, член Британской академии (1953 год).
После окончания Черчерс-колледжа в Питерсфилде (1927 год) работал ассистентом в музее города Рединг, затем в Королевской комиссии по древним и историческим памятникам Уэльса. Проводил исследования в Батсер-Хилл (в том числе с воздуха), раскопки в Трандле (1928 и 1930 годы; в основном неолит), «длинных курганов» в графствах Дорсет (1933 год), Хантс (Хэмпшир; 1936 год) и др. В 1931 году опубликовал крупный аналитический труд по неолитической керамике Британских островов. В 1-й половине 1930-х годов вместе с Г. Чайлдом, К. Хоксом, Г. Кларком выступал против консерватизма в британской археологической науке. В 1933-1938 годах был руководителем археологических исследований, возглавляемых и финансируемых А. Киллером (хендж Эйверби и др.). В 1936 году получил диплом археолога. В 1938-1939 годах проводил собственные работы, участвовал в раскопках Саттон-Ху.
В 1939-1945 годах на военной службе, с 1941 года занимался дешифровкой аэрофотоснимков, в том числе в Индии, где имел возможность изучать и археологические памятники. После войны работал в Сент-Джонс-колледже Оксфордского университета, где изучал наследие антиквара XVIII века. У. Стьюкли и быстро получил степень доктора. В 1946-1977 годах профессор (с 1977 года почётный профессор), возглавлял кафедру доисторической археологии, финансируемую на грант лорда Дж. Аберкромби, в Эдинбургском университете. Проводил раскопки ряда важнейших археологических памятников в Шотландии (Кэрнпаппл-Хилл, Кэрнхоли, Далладис и др.) и южной части Англии (Стонхендж, Вест-Кеннетский длинный курган и др.), а его ученики изучали материалы северных районов Англии; подготовил ряд изданий, в тоом числе фундаментальные «Неолитические культуры Британских островов» («The Neolithic cultures of the British Isles», 1954 год); изучал археологические коллекции в ряде научных центров Европы; активно участвовал в деятельности Королевской комиссии по древним и историческим памятникам Шотландии, Общества антикваров Шотландии (президент в 1967-1971 годах), продолжал деятельность в Доисторическом обществе (президент в 1962-1966 годах), возглавлял Совет британских археологии (1967-1970 годы), был доверенным хранителем (trustee) Национального музея древностей Шотландии (1954-1977 годы) и Британского музея (1968-1974 годы).
Пигготт - автор фундаментальных работ по неолиту и бронзовому веку Британских островов, обобщений по археологии Европы от неолита до поздней античности, древнейшим культурам на территории Шотландии, древней Индии и др.; исследований о роли собирателей древностей в изучении прошлого Британии, о металлических изделиях раннего железного века, культуре кельтов, древнейшем колёсном транспорте и др. Пигготт известен также как поэт, переводчик на английский язык эпиграмм Марциала, график, фотограф. Медаль Британской академии (1992 год) и др.
Сочинения:
Scotland before history. L., 1958. Edinburgh, 1982;
Approach to archaeology. L., 1959;
Ancient Europe... Edinburgh, 1965;
Prehistoric societies. L., 1965 (with Gr. Clark);
The druids. L., 1968;
Ruins in a landscape: essays in antiquarianism. Edinburgh, 1976;
The Earliest wheeled transport. L., 1983;
W. Stukeley: an 18th-century antiquary. 2nd ed. L.; N.Y., 1985;
Ancient Britons and the antiquarian imagination. L., 1989;
Wagon, chariot and carriage. L., 1992.