ПИФОС
ПИФОС - большой керамический сосуд - бочка яйцевидной формы.
Как правило, имели высоту до 2 м, единично - около 3 м. Накрывались глиняной, деревянной или каменной крышкой. Предназначались для хранения воды, вина, зерна, солёной рыбы и других хозяйственных запасов.
Пифосы были распространены в Средиземноморье, Причерноморье, на Кавказе, в Средней Азии от бронзового века до раннего Средневековья.
Наиболее ранние средиземноморские сосуды украшались рельефами (изображение троянского коня, фризообразный орнамент с венками и другие мотивы) или росписями в стиле «камарес» (рыбы, бегущая волна, линейный орнамент). Дно этих пифосов было плоским, они стояли на виду. Пифосы античного и средневекового времени были остродонными, гладкостенными, более крупными по размерам, закапывались в землю в спец.иальныхкладовых, подвалах, во дворах домов.
Пифосы иногда использовались для погребений. В пифосе жил древнегреческий философ-киник Диоген Синопский.
В ряде регионов пифосы сохранились до этнографической современности. На Кавказе эти сосуды называются «карас», в Средней Азии - «хум».