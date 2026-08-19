ПИФОН (греч. Πύθων)

В греческой мифологии страшный дракон, змей, сын Геи, обитающий в Пифо ( Дельфах ) и убитый Аполлоном там, где впоследствии воздвигли храм Аполлона Дельфийского.

Основной обязанностью Пифона было охранять оракул, который первоначально принадлежал Гее. До Аполлона обычно сам Пифон давал ответы оракула на горе Парнас. Согласно греческим мифам, Пифон по требованию ревнивой Геры (по другой версии, Геи) преследовал Латону, мать Аполлона и Артемиды. Аполлон убил Пифона, выпустив в него то ли сто, то ли тысячу своих смертоносных стрел. После гибели Пифона Аполлон и хор юных дев впервые пропели победную песню – пеан. Затем, сняв с Пифона шкуру, бог обернул ею треножник, непременный атрибут пифии, и учредил Пифийские игры , которые считались вторыми по значению (после Олимпийских) общегреческими праздниками.

Считалось, что кости Пифона хранятся в треножнике или захоронены под ним. От этих гниющих останков объясняется происхождение названия места – Пифо (от гл. πύθομαι – «гнию», «тлею») в Гомеровских гимнах (II, 190 ff.; 363 ff.). Пифон, живой или мертвый, считался источником зловонного дыхания, поднимавшегося снизу из-под треножника. Пифо может означать «гнилое ущелье». Есть версия (Варрон. О лат. языке, VII, 17), что могильным камнем Пифону служил священный омфал, или «пуп земли». За убийство Пифона Аполлон восемь лет находился в изгнании. Потомками Пифона считались змеи, жившие в священной роще Аполлона в Эпире . Жрецы, следя за тем, как змеи принимают пищу, предсказывали будущее.

Следы почитания Пифона сохранились в некоторых названиях: так Дельфы первоначально назывались Пифо, Аполлона именовали Пифийским, а жриц-прорицательниц в его храме – пифиями. Античные мифографы и поэты не раз обращались к этому сюжету, представляя разные его версии. Пифон, считающийся сыном Геи, был, вероятно, хтоническим божеством, и древние связывали его с царством тьмы, а победу над ним Аполлона – с торжеством солнечного света. О драконе, обитающем в Пифо, упоминается уже в гомеровском гимне «Аполлону Пифийскому» (II, 180–196), но там он еще безымянный.

У историка IV в. до н.э. Эфора Пифон – жестокий разбойник, прозванный Драконом за свой лютый нрав (фр. 70). У Аполлония Родосского, Каллимаха и некоторых поздних поэтов дракон назван Дельфинием. В греческой скульптуре и вазописи изображался в виде огромной змеи.

Иллюстрации :

1. Аполлон и Пифон. Гравюра фламандского художника Корнелиса де Воса. Ок. 1636–1637 гг. Мадрид, Музей Прадо;

2. Пифон, преследующий Латону и ее детей, Аполлона и Артемиду. Рисунок на вазе;

3. Аполлон, убивающий Пифона. Художник, гравер и издатель из Аугсбурга Йоханн Краусс. 1690. Иллюстрация к «Метаморфозам» Овидия (I, 438).

Автор статьи: Л.Г. Печатнова