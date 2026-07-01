ПИЕТИЗМ

ПИЕТИЗМ - про­тес­тант­ское ре­лигиозное те­че­ние, уде­ляю­щее пре­иму­ще­ст­вен­ное вни­ма­ние прак­ти­ке хри­сти­ан­ской жиз­ни, лич­но­му бла­го­чес­тию, не­по­сред­ст­вен­ной свя­зи ве­рую­ще­го че­ло­ве­ка с Бо­гом.

Рас­цвет пиетизма при­хо­дит­ся на конец XVII - начало XVIII века. Пиетизм вы­сту­пил свое­об­раз­ным на­след­ни­ком мис­тического спи­ри­туа­лиз­ма К. Швенк­фель­да, Т. Мюн­це­ра , Се­ба­сть­я­на Фран­ка и др., пан­со­фии И.В. Ан­д­реэ, от­час­ти тео­со­фии Я. Бё­ме. Боль­шое влия­ние на фор­ми­ро­ва­ние пиетизма ока­за­ла испанская (Те­ре­за Авиль­ская, Ху­ан де ла Крус, М. Мо­ли­нос) и французская (Ж.М. Гюй­он, Фран­циск Саль­ский) мис­ти­ка; многие идеи пиетизма со­звуч­ны раз­ви­вав­ше­му­ся од­но­вре­мен­но с ним английскому пу­ри­тан­ст­ву (смотри Пу­ри­та­не ).

В цен­тре тео­ло­гии пиетизма - по­ня­тие но­во­го ро­ж­де­ния в Бо­ге, фак­ти­че­ски за­ме­щаю­щее ха­рак­тер­ную для ор­то­док­саль­но­го про­тес­тан­тиз­ма тео­рию оп­рав­да­ния ве­рой. Кри­ти­куя про­тес­тант­скую ор­то­док­сию за фор­ма­лизм, ос­но­во­по­лож­ни­ки пиетизма про­ти­во­пос­тав­ля­ли ей иде­ал «жи­вой ве­ры», уст­рем­лён­ной к пре­об­ра­же­нию че­ло­ве­че­ской при­ро­ды. Ха­рак­тер­ные чер­ты ве­ро­уче­ния пиетизма: убе­ж­де­ние в ак­тив­но­сти Бо­га и пас­сив­но­сти че­ло­ве­ка в де­ле спа­се­ния; пред­став­ле­ние о ра­ди­каль­ной ис­пор­чен­но­сти пад­ше­го че­ло­ве­че­ско­го ес­те­ст­ва; по­ни­ма­ние по­кая­ния не как рас­кая­ния в кон­крет­ных по­ступ­ках, а как об­ра­ще­ния, ко­рен­но­го пе­ре­во­ро­та в спо­со­бе бы­тия че­ло­ве­ка в ре­зуль­та­те пря­мо­го «втор­же­ния бла­го­да­ти» (нем. Durch­bruch der Gnade) в его ес­те­ст­во; при­зна­ние воз­мож­но­сти быть при­ча­ст­ным Бо­же­ст­вен­ной при­ро­де; хи­лиа­стическое вос­при­ятие (смотри Хи­ли­азм) об­щи­ны ве­рую­щих, пе­ре­жив­ших но­вое ро­ж­де­ние в Бо­ге, как за­ро­ды­ша Цар­ст­вия Бо­жия на зем­ле; тен­ден­ция к при­зна­нию уче­ния об апо­ка­та­ста­си­се (все­об­щем спа­се­нии), при­сут­ст­во­вав­шая в дви­же­нии «ан­гель­ских брать­ев», у И.А. Бен­ге­ля (1687-1752 годы), Ф.К. Этин­ге­ра (1702-1782 годы). Ори­ен­та­ция пиетизма пре­ж­де все­го на внутреннее пре­об­ра­же­ние че­ло­ве­ка и опо­ра пре­имущественно на эк­зе­ге­ти­ку Свя­щен­но­го Пи­са­ния обу­сло­ви­ли кри­тическое от­но­ше­ние в пиетизма к дог­ма­тическому бо­го­сло­вию и низ­кую оцен­ку зна­чи­мо­сти свя­щен­нического слу­же­ния, бо­го­слу­же­ния, цер­ков­ных та­инств. Аль­тер­на­ти­вой ис­по­ве­ди в пиетизме слу­жи­ла раз­ви­тая прак­ти­ка са­мо­уг­луб­ле­ния, ис­пы­та­ние сво­ей со­вес­ти. Для пиетизма ха­рак­тер­но стрем­ле­ние к пре­одо­ле­нию меж­кон­фес­сио­наль­ных барь­е­ров и объ­е­ди­не­нию в еди­ный со­юз всех под­лин­ных, с его точ­ки зре­ния, хри­сти­ан, вы­ра­зив­шее­ся, в ча­ст­но­сти, в ус­вое­нии им различных форм ка­то­лического бла­го­чес­тия.

На­ча­лом фор­ми­ро­ва­ния идей пиетизма счи­та­ет­ся пуб­ли­ка­ция про­грамм­но­го сочинений Ф.Я. Шпе­не­ра «Pia desideria» (1675 год) в ка­че­ст­ве пре­ди­сло­вия к но­во­му из­да­нию цер­ков­ных про­по­ве­дей И. Арн­д­та. Ин­сти­ту­цио­наль­ной ос­но­вой пиетизма пер­во­на­чаль­но по­слу­жи­ли ор­га­ни­зо­ван­ные Шпе­не­ром в 1670 году во Франк­фур­те-на-Май­не круж­ки бла­го­чес­тия (collegia pietatis), от на­зва­ния ко­то­рых и про­изош­ло сло­во «пиетизм» (пер­вое упот­реб­ле­ние тер­ми­на за­фик­си­ро­ва­но в 1677 год). В 1670-1690-е годы бла­го­да­ря уме­ло­му ис­поль­зо­ва­нию Шпе­не­ром лич­ных свя­зей в сре­де немецкого дво­рян­ст­ва пиетизм по­лу­чил ши­ро­кое рас­про­стра­не­ние поч­ти во всех немецких зем­лях, а так­же в Швей­ца­рии, Скан­ди­на­вии, при­бал­тий­ских го­су­дар­ст­вах, Сло­ва­кии и североамериканских ко­ло­ни­ях. От­но­ше­ние государственной вла­сти к пиетизму в 1670-1680-е годы бы­ло ещё от­но­си­тель­но тер­пи­мым, од­на­ко в 1690-1720-е годы пие­ти­ст­ским об­щи­нам при­шлось вес­ти упор­ную борь­бу за пра­во ор­га­ни­зо­вы­вать мо­лит­вен­ные со­б­ра­ния. С пе­ре­ез­дом в 1691 году Шпе­не­ра в Бер­лин этот го­род стал важ­ней­шим цен­тром рас­про­стра­не­ния пиетизма, в том числе бла­го­да­ря сим­па­ти­ям к не­му дво­ра Го­ген­цол­лер­нов . Цен­тром обу­че­ния пие­ти­ст­ских тео­ло­гов стал соз­дан­ный по ини­циа­ти­ве Шпе­не­ра университет в городе Гал­ле (с 1729 года по ука­зу ко­ро­ля Фрид­ри­ха Виль­гель­ма I ка­ж­дый сту­дент Прус­сии и Бран­ден­бур­га, изу­чав­ший тео­ло­гию, был обя­зан 2 го­да обу­чать­ся в Гал­ле). Спод­виж­ник Шпе­не­ра, А.Г. Фран­ке, ор­га­ни­зо­вал в Гал­ле бла­го­тво­рительный си­рот­ский при­ют, став­ший главным ин­ст­ру­мен­том рас­про­стра­не­ния идей пиетизма в сре­де дво­рян­ст­ва. Ус­пе­ху северонемецкого пиетизма спо­соб­ст­во­ва­ло соз­да­ние ши­ро­кой се­ти различных ор­га­ни­за­ций, со­еди­няв­ших со­ци­аль­ное слу­же­ние с мис­сио­нер­ски­ми за­да­ча­ми (биб­лей­ские об­ще­ст­ва, книж­ные лав­ки, ти­по­гра­фии, ап­те­ки и т.п.). Ха­рак­тер­ное со­че­та­ние со­ци­аль­но­го про­ек­ти­виз­ма с хи­лиа­стическими ожи­да­ния­ми обу­сло­ви­ло мис­сио­нер­скую ак­тив­ность пиетизма как в Ев­ро­пе (в ча­ст­но­сти, боль­шое вни­ма­ние уде­ля­лось об­ра­ще­нию иу­де­ев), так и за её пре­де­ла­ми (например, в США в шта­тах Джорд­жия и Пен­силь­ва­ния). Од­ним из наи­бо­лее влия­тель­ных уче­ни­ков Фран­ке стал граф Н.Л. фон Цин­цен­дорф (1700-1760 годы), за­ло­жив­ший ос­но­вы но­вой вер­сии пиетизма - уче­ния герн­гу­те­ров.

В южнонемецких зем­лях ве­ду­щие пред­ста­ви­те­ли так называемого шваб­ско­го пиетизма - И.А. Бен­гель и Ф.К. Этин­гер ак­тив­но вклю­ча­ли в пие­ти­ст­ское бо­го­сло­вие различные ком­по­нен­ты ев­ропейской эзо­те­рической тра­ди­ции (апо­ка­лип­тическая те­ма­ти­ка и чи­сло­вая мис­ти­ка у Бен­ге­ля, идеи «хри­сти­ан­ской каб­ба­лы» и ал­хи­мии в тео­соф­ской сис­те­ме Этин­ге­ра). В ло­не пиетизма воз­ник­ли столь про­тиво­по­лож­ные по сво­ей на­прав­лен­но­сти ра­ди­каль­ные те­че­ния, как ос­но­ван­ное И.Г. Гих­те­лем (1638-1710 годы) дви­же­ние «ан­гель­ских брать­ев», про­по­ве­до­вав­шее край­ние фор­мы ас­ке­тиз­ма, например все­общий це­ли­бат, и ос­но­ван­ная Е. Бут­лар (1665-1721 годы) об­щи­на «ма­те­ри Евы», ме­ж­ду чле­на­ми ко­то­рой прак­ти­ко­ва­лось сня­тие всех ог­ра­ни­че­ний на сек­су­аль­ное об­ще­ние.

Сло­жив­шая­ся в рам­ках пиетизма куль­ту­ра са­мо­на­блю­де­ния, во­пло­тив­шая­ся в ав­то­био­гра­фических по­ве­ст­во­ва­ни­ях его круп­ней­ших пред­ста­ви­те­лей, во мно­гом оп­ре­де­ли­ла по­сле­дую­щее раз­ви­тие био­гра­фического жан­ра и пси­хо­ло­гического ро­ма­на. Пие­ти­ст­ское вос­пи­та­ние на­ло­жи­ло зна­чительный от­пе­ча­ток на фор­ми­ро­ва­ние клю­че­вых фи­гур дви­же­ния «Бу­ри и на­тис­ка» и немецкого ро­ман­тиз­ма (Г.Э. Лес­синг, И. Кант, Ф. Шил­лер, Ф.В. Шел­линг, Ф. Гёль­дер­лин , Но­ва­лис и др.). Идеи пиетизма ока­за­ли су­ще­ст­вен­ное влия­ние на позд­ней­шее фор­ми­ро­ва­ние эку­ме­низ­ма.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)