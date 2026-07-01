ПИЕТИЗМ
ПИЕТИЗМ - протестантское религиозное течение, уделяющее преимущественное внимание практике христианской жизни, личному благочестию, непосредственной связи верующего человека с Богом.
Расцвет пиетизма приходится на конец XVII - начало XVIII века. Пиетизм выступил своеобразным наследником мистического спиритуализма К. Швенкфельда, Т. Мюнцера, Себастьяна Франка и др., пансофии И.В. Андреэ, отчасти теософии Я. Бёме. Большое влияние на формирование пиетизма оказала испанская (Тереза Авильская, Хуан де ла Крус, М. Молинос) и французская (Ж.М. Гюйон, Франциск Сальский) мистика; многие идеи пиетизма созвучны развивавшемуся одновременно с ним английскому пуританству (смотри Пуритане).
В центре теологии пиетизма - понятие нового рождения в Боге, фактически замещающее характерную для ортодоксального протестантизма теорию оправдания верой. Критикуя протестантскую ортодоксию за формализм, основоположники пиетизма противопоставляли ей идеал «живой веры», устремлённой к преображению человеческой природы. Характерные черты вероучения пиетизма: убеждение в активности Бога и пассивности человека в деле спасения; представление о радикальной испорченности падшего человеческого естества; понимание покаяния не как раскаяния в конкретных поступках, а как обращения, коренного переворота в способе бытия человека в результате прямого «вторжения благодати» (нем. Durchbruch der Gnade) в его естество; признание возможности быть причастным Божественной природе; хилиастическое восприятие (смотри Хилиазм) общины верующих, переживших новое рождение в Боге, как зародыша Царствия Божия на земле; тенденция к признанию учения об апокатастасисе (всеобщем спасении), присутствовавшая в движении «ангельских братьев», у И.А. Бенгеля (1687-1752 годы), Ф.К. Этингера (1702-1782 годы). Ориентация пиетизма прежде всего на внутреннее преображение человека и опора преимущественно на экзегетику Священного Писания обусловили критическое отношение в пиетизма к догматическому богословию и низкую оценку значимости священнического служения, богослужения, церковных таинств. Альтернативой исповеди в пиетизме служила развитая практика самоуглубления, испытание своей совести. Для пиетизма характерно стремление к преодолению межконфессиональных барьеров и объединению в единый союз всех подлинных, с его точки зрения, христиан, выразившееся, в частности, в усвоении им различных форм католического благочестия.
Началом формирования идей пиетизма считается публикация программного сочинений Ф.Я. Шпенера «Pia desideria» (1675 год) в качестве предисловия к новому изданию церковных проповедей И. Арндта. Институциональной основой пиетизма первоначально послужили организованные Шпенером в 1670 году во Франкфурте-на-Майне кружки благочестия (collegia pietatis), от названия которых и произошло слово «пиетизм» (первое употребление термина зафиксировано в 1677 год). В 1670-1690-е годы благодаря умелому использованию Шпенером личных связей в среде немецкого дворянства пиетизм получил широкое распространение почти во всех немецких землях, а также в Швейцарии, Скандинавии, прибалтийских государствах, Словакии и североамериканских колониях. Отношение государственной власти к пиетизму в 1670-1680-е годы было ещё относительно терпимым, однако в 1690-1720-е годы пиетистским общинам пришлось вести упорную борьбу за право организовывать молитвенные собрания. С переездом в 1691 году Шпенера в Берлин этот город стал важнейшим центром распространения пиетизма, в том числе благодаря симпатиям к нему двора Гогенцоллернов. Центром обучения пиетистских теологов стал созданный по инициативе Шпенера университет в городе Галле (с 1729 года по указу короля Фридриха Вильгельма I каждый студент Пруссии и Бранденбурга, изучавший теологию, был обязан 2 года обучаться в Галле). Сподвижник Шпенера, А.Г. Франке, организовал в Галле благотворительный сиротский приют, ставший главным инструментом распространения идей пиетизма в среде дворянства. Успеху северонемецкого пиетизма способствовало создание широкой сети различных организаций, соединявших социальное служение с миссионерскими задачами (библейские общества, книжные лавки, типографии, аптеки и т.п.). Характерное сочетание социального проективизма с хилиастическими ожиданиями обусловило миссионерскую активность пиетизма как в Европе (в частности, большое внимание уделялось обращению иудеев), так и за её пределами (например, в США в штатах Джорджия и Пенсильвания). Одним из наиболее влиятельных учеников Франке стал граф Н.Л. фон Цинцендорф (1700-1760 годы), заложивший основы новой версии пиетизма - учения гернгутеров.
В южнонемецких землях ведущие представители так называемого швабского пиетизма - И.А. Бенгель и Ф.К. Этингер активно включали в пиетистское богословие различные компоненты европейской эзотерической традиции (апокалиптическая тематика и числовая мистика у Бенгеля, идеи «христианской каббалы» и алхимии в теософской системе Этингера). В лоне пиетизма возникли столь противоположные по своей направленности радикальные течения, как основанное И.Г. Гихтелем (1638-1710 годы) движение «ангельских братьев», проповедовавшее крайние формы аскетизма, например всеобщий целибат, и основанная Е. Бутлар (1665-1721 годы) община «матери Евы», между членами которой практиковалось снятие всех ограничений на сексуальное общение.
Сложившаяся в рамках пиетизма культура самонаблюдения, воплотившаяся в автобиографических повествованиях его крупнейших представителей, во многом определила последующее развитие биографического жанра и психологического романа. Пиетистское воспитание наложило значительный отпечаток на формирование ключевых фигур движения «Бури и натиска» и немецкого романтизма (Г.Э. Лессинг, И. Кант, Ф. Шиллер, Ф.В. Шеллинг, Ф. Гёльдерлин, Новалис и др.). Идеи пиетизма оказали существенное влияние на позднейшее формирование экуменизма.