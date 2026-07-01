ПИЕНЦА

ПИЕНЦА - го­род в Ита­лии , область Тос­ка­на, провинция Сие­на.

Население 2,2 тысячи человек (2013 год). Современное на­зва­ние с 1459 года; до это­го се­ле­ние Кор­синь­я­но, где ро­дил­ся па­па Рим­ский Пий II . По­сле смер­ти пон­ти­фи­ка ак­тив­ное строи­тель­ст­во пре­кра­ти­лось, го­род при­шёл в упа­док. Бу­ду­чи под вла­стью Сие­ны, Пиенца вме­сте с ней во­шла в со­став вла­де­ний Ме­ди­чи (с 1569 года Великое гер­цог­ст­во Тос­кан­ское). С 1861 года в еди­ном Итальянском ко­ро­лев­ст­ве.

В цен­тре го­ро­да, на пло­ща­ди Пия II, - ан­самбль эпо­хи Ран­не­го Воз­ро­ж­де­ния , спро­ек­ти­ро­ван­ный и воз­ве­дён­ный Б. Рос­сел­ли­но в 1459-1462 годах по за­ка­зу па­пы Пия II, од­но из ред­ких во­пло­ще­ний ре­нес­санс­ной кон­цеп­ции иде­аль­но­го го­ро­да. Его об­ра­зу­ют со­бор Сан­та-Ма­рия-Ас­сун­та (1459-1462 годы, ко­ло­коль­ня ре­кон­ст­руи­ро­ва­на в 1570 году), со­че­таю­щий ре­нес­санс­ный фа­сад, на ко­то­ром вос­про­из­во­дят­ся мо­ти­вы по­стро­ен­ной Л.Б. Аль­бер­ти церкви Сан- Фран­че­ско в Ри­ми­ни, с го­тическим ин­терь­е­ром; Па­лац­цо Пик­ко­ло­ми­ни (2-я половина XV века, внутренний двор с ароч­ны­ми га­ле­рея­ми, зад­ний фа­сад в ви­де 3-ярус­ной лод­жии, вы­хо­дя­щей на реч­ную до­ли­ну), воз­ве­дён­ное по об­раз­цу фло­рен­тий­ско­го Па­лац­цо Ру­чел­лаи; Епи­скоп­ский дво­рец (Па­лац­цо Вес­ко­ви­ле, или Па­лац­цо Борд­жиа) с вы­де­лен­ной осью сим­мет­рии на фа­са­де, ко­то­рая сов­па­да­ет с иде­аль­ной точ­кой зре­ния на зда­ние (c 1998 года при­ход­ской Му­зей цер­ков­но­го искусства); Па­лац­цо Ко­му­на­ле (пе­ре­строе­но в 1900 году).

Гео­мет­рическая вы­мос­тка тра­пе­цие­вид­ной пло­ща­ди вы­яв­ля­ет её центр, под­чёр­ки­вая её сим­мет­рию. Во­круг пло­ща­ди бы­ла на­ча­та за­строй­ка ули­цы Виа дел­ле-Ка­зе-Нуо­ве и ре­кон­ст­рук­ция ста­рых зда­ний в ре­нес­санс­ном сти­ле, ос­тав­шая­ся не­завер­шён­ной в свя­зи со смер­тью за­каз­чи­ка про­ек­та (па­пы Пия II). Центр Пиенцы вклю­чён в спи­сок Все­мир­но­го на­сле­дия.

Сре­ди других по­стро­ек в го­ро­де и ок­ре­ст­но­стях: ро­ман­ские аб­бат­ст­во Сан-Пьет­ро-ин-Кам­по (1031 год) и церковь Сан­ти-Ви­то-э-Мо­де­сто-а-Кор­синь­я­но (XII век), го­тические церк­ви Сан-Фран­че­ско (XIII век), Сан­ти- Ле­о­нар­до-э-Кри­сто­фо­ро-а-Монтиккьелло (2-я половина XIII век), ре­нес­санс­ные монастыри Сан­та-Ан­на-ин-Кам­пре­на (ос­но­ван в 1324-1334 годы, пе­ре­стро­ен в конце XV - начале XVI веков, за­тем в конце XVIII - начале XIX веков, цер­ковь - 1517 год, в ре­фек­то­рии - фре­ски Со­до­мы, 1504 год) и церковь Сан-Ник­ко­ло-а-Спе­да­лет­то (ос­но­ва­на в XIV веке, ре­кон­струи­ро­ва­на в XV веке, за­но­во ос­вя­ще­на в 1462 году), ба­роч­ная церковь Сан­та-Ка­те­ри­на (конец XVII века - 1731 год). Ту­ризм. В ок­рест­но­стях - по­сад­ки оли­вы, про­изводство олив­ко­во­го мас­ла.

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