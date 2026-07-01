ПИЕНЦА
ПИЕНЦА - город в Италии, область Тоскана, провинция Сиена.
Население 2,2 тысячи человек (2013 год). Современное название с 1459 года; до этого селение Корсиньяно, где родился папа Римский Пий II. После смерти понтифика активное строительство прекратилось, город пришёл в упадок. Будучи под властью Сиены, Пиенца вместе с ней вошла в состав владений Медичи (с 1569 года Великое герцогство Тосканское). С 1861 года в едином Итальянском королевстве.
В центре города, на площади Пия II, - ансамбль эпохи Раннего Возрождения, спроектированный и возведённый Б. Росселлино в 1459-1462 годах по заказу папы Пия II, одно из редких воплощений ренессансной концепции идеального города. Его образуют собор Санта-Мария-Ассунта (1459-1462 годы, колокольня реконструирована в 1570 году), сочетающий ренессансный фасад, на котором воспроизводятся мотивы построенной Л.Б. Альберти церкви Сан- Франческо в Римини, с готическим интерьером; Палаццо Пикколомини (2-я половина XV века, внутренний двор с арочными галереями, задний фасад в виде 3-ярусной лоджии, выходящей на речную долину), возведённое по образцу флорентийского Палаццо Ручеллаи; Епископский дворец (Палаццо Весковиле, или Палаццо Борджиа) с выделенной осью симметрии на фасаде, которая совпадает с идеальной точкой зрения на здание (c 1998 года приходской Музей церковного искусства); Палаццо Комунале (перестроено в 1900 году).
Геометрическая вымостка трапециевидной площади выявляет её центр, подчёркивая её симметрию. Вокруг площади была начата застройка улицы Виа делле-Казе-Нуове и реконструкция старых зданий в ренессансном стиле, оставшаяся незавершённой в связи со смертью заказчика проекта (папы Пия II). Центр Пиенцы включён в список Всемирного наследия.
Среди других построек в городе и окрестностях: романские аббатство Сан-Пьетро-ин-Кампо (1031 год) и церковь Санти-Вито-э-Модесто-а-Корсиньяно (XII век), готические церкви Сан-Франческо (XIII век), Санти- Леонардо-э-Кристофоро-а-Монтиккьелло (2-я половина XIII век), ренессансные монастыри Санта-Анна-ин-Кампрена (основан в 1324-1334 годы, перестроен в конце XV - начале XVI веков, затем в конце XVIII - начале XIX веков, церковь - 1517 год, в рефектории - фрески Содомы, 1504 год) и церковь Сан-Никколо-а-Спедалетто (основана в XIV веке, реконструирована в XV веке, заново освящена в 1462 году), барочная церковь Санта-Катерина (конец XVII века - 1731 год). Туризм. В окрестностях - посадки оливы, производство оливкового масла.