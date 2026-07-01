ПИДМОНТ

ПИДМОНТ - пред­гор­ное пла­то, при­мы­каю­щее к восточному краю Ап­па­ла­чей, в США .

Ши­ри­на от 50 до 200 км. По­верх­ность сла­бо­хол­ми­стая, на­кло­не­на к юго-вос­то­ку (высота от 40-80 м до 400 м), где кру­то об­ры­ва­ет­ся к При­ат­лан­ти­че­ской низ­мен­но­сти. Ос­тан­цо­вые хол­мы дос­ти­га­ют высоты 700 м. Сло­же­но гней­са­ми, кри­стал­лическими слан­ца­ми, гра­ни­та­ми. Ре­ки, сте­каю­щие с Пидмонта на низ­мен­ность (Гуд­зон, Сас­ку­эхан­на, По­то­мак, Джеймс, Са­ван­на и др.), об­ра­зу­ют се­рию стрем­нин и во­до­па­дов (смотри Во­до­па­дов ли­ния), час­тич­но ис­поль­зуе­мых для по­лу­че­ния элек­тро­энер­гии. Мес­та­ми со­хра­ни­лись сме­шан­ные ле­са.

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