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ПИДМОНТ
ПИДМОНТ - предгорное плато, примыкающее к восточному краю Аппалачей, в США.
Ширина от 50 до 200 км. Поверхность слабохолмистая, наклонена к юго-востоку (высота от 40-80 м до 400 м), где круто обрывается к Приатлантической низменности. Останцовые холмы достигают высоты 700 м. Сложено гнейсами, кристаллическими сланцами, гранитами. Реки, стекающие с Пидмонта на низменность (Гудзон, Саскуэханна, Потомак, Джеймс, Саванна и др.), образуют серию стремнин и водопадов (смотри Водопадов линия), частично используемых для получения электроэнергии. Местами сохранились смешанные леса.
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