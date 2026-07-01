ПИЦУНДА

ПИЦУНДА - го­род, при­мор­ский кли­ма­тический ку­рорт в Аб­ха­зии , в Гагр­ском районе, на мы­се Пи­цун­да Чер­но­мор­ско­го по­бе­ре­жья Кав­ка­за.

Население 8,4 тысяч человек (2012 год). На мес­те или близ современного Пицунда ло­ка­ли­зу­ет­ся ан­тич­ный город Ве­ли­кий Пи­ти­унт, Пи­ти­ус (Pituo,uV, родительный падеж Pituo,untoV, от греческого p}tuV - со­сна), впер­вые упо­ми­наемый Стра­бо­ном, ссы­лаю­щим­ся на Ар­те­ми­до­ра Эфес­ско­го (II век до н.э.).

Неко­то­ры­ми ис­сле­до­ва­те­ля­ми ото­жде­ст­в­ля­ет­ся с городом Кар­те­рон-Тей­хос, упо­ми­наемым Клав­ди­ем Пто­ле­ме­ем . Пли­ний Стар­ший со­об­ща­ет о раз­граб­ле­нии в первой половине II века н.э. «бо­га­тей­ше­го го­ро­да» Пи­тиу­са пле­ме­нем ге­нио­хов, жив­ших на бе­ре­гу Чёр­но­го моря северо-за­пад­нее Пи­тиу­са. Ар­риа­ном в опи­са­нии по­бе­ре­жья Чёр­но­го моря («Пе­рипл Пон­та Эвк­син­ско­го»), со­став­лен­ном на ос­но­ве его пла­ва­ния в начале 130-х годов, Пи­ти­унт от­ме­чен как пер­вая сто­ян­ка к се­ве­ру от римских вла­де­ний. Около середины II века здесь бы­ла по­строе­на кре­пость, став­шая ча­стью так назваемого Кав­каз­ско­го ли­ме­са Римской им­пе­рии. По со­об­ще­нию Зо­си­ма, в 254-257 годах, в хо­де Скиф­ских войн, го­род два­ж­ды под­вер­гал­ся на­па­де­нию, в хо­де вто­ро­го был раз­граб­лен. Яв­лял­ся од­ним из мест ссыл­ки, в том числе хри­сти­ан (в 407 году сю­да был со­слан святой Ио­анн Зла­то­уст , умер­ший в до­ро­ге). В 325 году епископ Пи­ти­ун­та Стра­то­фил был уча­ст­ни­ком I Все­лен­ско­го со­бо­ра. Го­род по­стра­дал в конце IV или начале V века. На­ря­ду с Се­ба­сто­по­лем (смотрите «Су­хум»), яв­лял­ся од­ним из цен­тров римской и ви­зантийской вла­сти на тер­ри­то­рии Аб­ха­зии. В 542 году го­род раз­ру­ши­ли ви­зан­тий­цы, что­бы не до­пус­тить за­хва­та ук­ре­п­ле­ний пер­са­ми; был вос­ста­нов­лен в сто­ро­не от ста­ро­го мес­та, вхо­дил в Абаз­гию, но­ми­наль­но за­ви­си­мую от Ви­зан­тии. С конца VIII века - в со­ста­ве не­за­ви­си­мо­го Аб­хаз­ско­го цар­ст­ва, за­тем Цар­ст­ва аб­ха­зов и карт­лий­цев (Грузинского цар­ст­ва).

С Пицундом свя­зы­ва­ет­ся то­по­ним Бич­вин­та (от грузинского «пич­ви» - со­сна), из­вест­ный по средневековым грузинским ис­точ­ни­кам. На ге­ну­эз­ских кар­тах го­род обо­зна­чал­ся как Пе­зон­да или Пе­цон­да. В XV-XVI веках здесь раз­ме­ща­лась ре­зи­ден­ция абхазских ка­то­ли­ко­сов, во пторой половине XVI века из-за уг­ро­зы турецких на­па­де­ний пе­ре­не­сён­ная в Ге­лат­ский мо­на­стырь . К XIX веку Пицунда пре­вра­ти­лась в не­боль­шой на­се­лён­ный пункт с кре­по­стью. С 1810 года - в со­ста­ве Российской им­пе­рии. Во второй половине XIX века Пицунда ут­ра­ти­ла во­енное зна­че­ние. Центр ок­руга Су­хум­ско­го во­ен­но­го от­де­ла (1864-1883 годы), за­тем в со­ста­ве Су­хум­ско­го ок­ру­га (1883-1918 годы). С середины XX века раз­ви­ва­лась как при­мор­ский кли­ма­тический ку­рорт (офи­ци­аль­но ос­но­ван в 1960 году, до 1991 года - со­юз­но­го зна­че­ния). С 1963 года - посёлок городского ти­па. С 1992 года - в со­ста­ве Рес­пуб­ли­ки Аб­ха­зия. С 2007 года - го­род.

В цен­тре современного Пицунда - кре­сто­во-ку­поль­ный одногла­вый трёхап­сид­ный со­бор с нар­тек­сом и га­ле­ре­ей-хо­рами, тра­ди­ци­он­но да­ти­руе­мый X веком, по­стро­ен­ный, воз­мож­но, на мес­те бо­лее древ­не­го хра­ма (вос­ста­нов­лен во второй половине XIX века и ос­вя­щён в 1885 году в честь Ус­пе­ния Бо­жи­ей Ма­те­ри; ны­не Кон­церт­ный зал, в 1975 году - ус­та­нов­лен ор­ган); в ин­терь­е­ре - ос­тат­ки рос­пи­сей XVI и XIX веков. Ря­дом с со­бо­ром - руи­ны хра­мово­го ком­плек­са (одноап­сид­ная цер­ковь и мар­ти­рий второй половины V века, пе­ре­строе­ны во второй половине VI века или начале VII века в трёхап­сид­ную кре­сто­вид­ную в пла­не цер­ковь); ча­сов­ня Пи­цунд­ских свя­тых (XVIII век, вос­ста­нов­ле­на в XIX веке); ос­тат­ки пред­по­ло­жи­тель­но двор­цо­во­го со­ору­же­ния IV-VI и X веков. Про­сле­жи­ва­ют­ся так­же ос­тат­ки средневекового во­до­про­во­да. Уча­сток с со­бо­ром ок­ру­жа­ют обо­ро­нительные со­ору­же­ния XVI века, об­нов­лён­ные в 1830 году русским гар­ни­зо­ном. В 1885 году здесь был соз­дан Ус­пен­ский скит Но­во-Афон­ско­го мо­на­с­ты­ря (пер­вая по­пыт­ка ос­но­вать оби­тель от­но­сит­ся к 1872 году; уп­разд­нён в 1920-е годы). Ря­дом с со­бо­ром, в мо­на­стыр­ском зда­нии начала XX века, рас­по­ло­же­на экс­по­зи­ция Государственного ис­то­ри­ко-ар­хитектурного му­зея-за­по­вед­ни­ка «Ве­ли­кий Пи­ти­унт» (ос­но­ван в 1991 году).

Основной при­род­ный ле­чеб­ный фак­тор - суб­тро­пический влаж­ный кли­мат, с очень мяг­кой, бес­снеж­ной зи­мой (средняя температура янва­ря около 6 °C) и тё­п­лым, сол­неч­ным ле­том (ср. температура ав­гу­ста около 24 °C). Осад­ков около 1500 мм в год. Чис­ло ча­сов сол­неч­но­го сия­ния - около 1800 в год. Ку­паль­ный се­зон длит­ся с мая до кон­ца ок­тяб­ря (ино­гда до се­ре­ди­ны но­яб­ря). Во­да в мо­ре ле­том про­гре­ва­ет­ся до 22-26 °C. Име­ет­ся ши­ро­кий пес­ча­но-гра­вий­ный пляж. Рас­ти­тель­ность пред­став­ле­на сам­ши­то­вой ро­щей и уни­каль­ной ро­щей пи­цунд­ской со­сны (площадь около 200 га), про­тя­нув­шей­ся вдоль морского по­бе­ре­жья поч­ти на 7 км (в со­ста­ве Пи­цун­да-Мюс­сер­ско­го за­по­вед­ни­ка). Осу­ще­ст­в­ля­ет­ся ле­че­ние боль­ных главным образом с за­бо­ле­ва­ния­ми ор­га­нов ды­ха­ния, сер­деч­но-со­су­ди­стой и нерв­ной сис­тем. Функ­цио­ни­ру­ют пан­сио­на­ты с ле­че­ни­ем (несколько вы­сот­ных кор­пу­сов, рас­по­ло­жен­ных вдоль бе­ре­га мо­ря), гос­ти­ни­цы, уч­ре­ж­де­ния от­ды­ха.

При ар­хео­ло­гических рас­коп­ках (с 1952 года) на тер­ри­то­рии Пи­цунд­ско­го го­ро­ди­ща (северо- западной ок­раи­не современного Пицунда) за­фик­си­ро­ва­ны куль­тур­ные слои от второй половины I до VI веков н.э.; отдельные на­ход­ки - II - I веков до н.э. Ис­сле­до­ва­лись: римский ук­реп­лён­ный ла­герь конца I - первой половины II веков н.э.; римско-ви­зантийская кре­пость (конец II - VI века), в том числе пре­то­рий и ук­ра­шен­ное мо­заи­ка­ми зда­ние; при­мы­каю­щее к ней ук­ре­п­лён­ное по­се­ле­ние («ка­на­ба»; с V века), в том числе тер­мы, цер­ковь, стро­ив­шая­ся на од­ном мес­те не ме­нее четырёх раз [ме­ж­ду 313 и 325 годами; первая половина V века (об­на­ру­же­ны мо­за­ич­ный пол с греческой по­свя­ти­тель­ной над­пи­сью, фраг­мен­ты мра­мор­но­го де­ко­ра, бап­ти­сте­рий); вторая половина V века; на­ча­ло или вторая половина VI века]; бо­лее 300 погре­бе­ний нек­ро­по­ля , рас­по­ло­жен­но­го за­пад­нее кре­по­сти. К юго-за­па­ду от го­ро­ди­ща, близ мо­ря, рас­ко­па­ны ос­тат­ки двухап­сид­ной церк­ви VI века. Сре­ди на­хо­док: клей­ма XV ле­гио­на на гли­ня­ных пли­тах; клад III века (се­реб­ря­ные ча­ша с двумя рель­еф­ны­ми фри­за­ми и две лож­ки, сплав­лен­ные мо­не­ты); фраг­мен­ты сте­к­лян­ных со­су­дов с ран­не­хри­сти­ан­ской сим­во­ли­кой; мо­заи­ки, в том числе с изо­бра­же­ния­ми три­то­на и рыб, сло­на и льва; мо­не­ты, в том числе два кла­да III и IV веков; свин­цо­вые пе­ча­ти князя Кон­стан­ти­на Абазг­ско­го (конец VII - VIII века) и епископа Фео­до­ра (VII век).

Близ Пицунда най­ден клад брон­зо­вых то­по­ров XIII-XII веков до н.э. В селе Ала­хад­зы рас­ко­па­ны ос­тат­ки хра­мо­во­го ком­плек­са - трёхне­фной ба­зи­ли­ки V-VI веков, пе­ре­стро­ен­ной пред­по­ло­жи­тель­но в конце VIII - первой половине IX веках, и нес­коль­ко бо­лее позд­ней трёхап­сид­ной кре­сто­во-ку­поль­ной ц ерк­ви. В селе Лдзаа (Лид­за­ва) на­хо­дит­ся свя­ти­ли­ще Лдзаа-ны­ха, од­но из семи главных тра­диционных свя­ти­лищ Аб­ха­зии; близ не­го об­на­ру­же­ны ос­тат­ки средневекового хри­сти­ан­ско­го хра­ма.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)