ПИЦУНДА
ПИЦУНДА - город, приморский климатический курорт в Абхазии, в Гагрском районе, на мысе Пицунда Черноморского побережья Кавказа.
Население 8,4 тысяч человек (2012 год). На месте или близ современного Пицунда локализуется античный город Великий Питиунт, Питиус (Pituo,uV, родительный падеж Pituo,untoV, от греческого p}tuV - сосна), впервые упоминаемый Страбоном, ссылающимся на Артемидора Эфесского (II век до н.э.).
Некоторыми исследователями отождествляется с городом Картерон-Тейхос, упоминаемым Клавдием Птолемеем. Плиний Старший сообщает о разграблении в первой половине II века н.э. «богатейшего города» Питиуса племенем гениохов, живших на берегу Чёрного моря северо-западнее Питиуса. Аррианом в описании побережья Чёрного моря («Перипл Понта Эвксинского»), составленном на основе его плавания в начале 130-х годов, Питиунт отмечен как первая стоянка к северу от римских владений. Около середины II века здесь была построена крепость, ставшая частью так назваемого Кавказского лимеса Римской империи. По сообщению Зосима, в 254-257 годах, в ходе Скифских войн, город дважды подвергался нападению, в ходе второго был разграблен. Являлся одним из мест ссылки, в том числе христиан (в 407 году сюда был сослан святой Иоанн Златоуст, умерший в дороге). В 325 году епископ Питиунта Стратофил был участником I Вселенского собора. Город пострадал в конце IV или начале V века. Наряду с Себастополем (смотрите «Сухум»), являлся одним из центров римской и византийской власти на территории Абхазии. В 542 году город разрушили византийцы, чтобы не допустить захвата укреплений персами; был восстановлен в стороне от старого места, входил в Абазгию, номинально зависимую от Византии. С конца VIII века - в составе независимого Абхазского царства, затем Царства абхазов и картлийцев (Грузинского царства).
С Пицундом связывается топоним Бичвинта (от грузинского «пичви» - сосна), известный по средневековым грузинским источникам. На генуэзских картах город обозначался как Пезонда или Пецонда. В XV-XVI веках здесь размещалась резиденция абхазских католикосов, во пторой половине XVI века из-за угрозы турецких нападений перенесённая в Гелатский монастырь. К XIX веку Пицунда превратилась в небольшой населённый пункт с крепостью. С 1810 года - в составе Российской империи. Во второй половине XIX века Пицунда утратила военное значение. Центр округа Сухумского военного отдела (1864-1883 годы), затем в составе Сухумского округа (1883-1918 годы). С середины XX века развивалась как приморский климатический курорт (официально основан в 1960 году, до 1991 года - союзного значения). С 1963 года - посёлок городского типа. С 1992 года - в составе Республики Абхазия. С 2007 года - город.
В центре современного Пицунда - крестово-купольный одноглавый трёхапсидный собор с нартексом и галереей-хорами, традиционно датируемый X веком, построенный, возможно, на месте более древнего храма (восстановлен во второй половине XIX века и освящён в 1885 году в честь Успения Божией Матери; ныне Концертный зал, в 1975 году - установлен орган); в интерьере - остатки росписей XVI и XIX веков. Рядом с собором - руины храмового комплекса (одноапсидная церковь и мартирий второй половины V века, перестроены во второй половине VI века или начале VII века в трёхапсидную крестовидную в плане церковь); часовня Пицундских святых (XVIII век, восстановлена в XIX веке); остатки предположительно дворцового сооружения IV-VI и X веков. Прослеживаются также остатки средневекового водопровода. Участок с собором окружают оборонительные сооружения XVI века, обновлённые в 1830 году русским гарнизоном. В 1885 году здесь был создан Успенский скит Ново-Афонского монастыря (первая попытка основать обитель относится к 1872 году; упразднён в 1920-е годы). Рядом с собором, в монастырском здании начала XX века, расположена экспозиция Государственного историко-архитектурного музея-заповедника «Великий Питиунт» (основан в 1991 году).
Основной природный лечебный фактор - субтропический влажный климат, с очень мягкой, бесснежной зимой (средняя температура января около 6 °C) и тёплым, солнечным летом (ср. температура августа около 24 °C). Осадков около 1500 мм в год. Число часов солнечного сияния - около 1800 в год. Купальный сезон длится с мая до конца октября (иногда до середины ноября). Вода в море летом прогревается до 22-26 °C. Имеется широкий песчано-гравийный пляж. Растительность представлена самшитовой рощей и уникальной рощей пицундской сосны (площадь около 200 га), протянувшейся вдоль морского побережья почти на 7 км (в составе Пицунда-Мюссерского заповедника). Осуществляется лечение больных главным образом с заболеваниями органов дыхания, сердечно-сосудистой и нервной систем. Функционируют пансионаты с лечением (несколько высотных корпусов, расположенных вдоль берега моря), гостиницы, учреждения отдыха.
При археологических раскопках (с 1952 года) на территории Пицундского городища (северо- западной окраине современного Пицунда) зафиксированы культурные слои от второй половины I до VI веков н.э.; отдельные находки - II - I веков до н.э. Исследовались: римский укреплённый лагерь конца I - первой половины II веков н.э.; римско-византийская крепость (конец II - VI века), в том числе преторий и украшенное мозаиками здание; примыкающее к ней укреплённое поселение («канаба»; с V века), в том числе термы, церковь, строившаяся на одном месте не менее четырёх раз [между 313 и 325 годами; первая половина V века (обнаружены мозаичный пол с греческой посвятительной надписью, фрагменты мраморного декора, баптистерий); вторая половина V века; начало или вторая половина VI века]; более 300 погребений некрополя, расположенного западнее крепости. К юго-западу от городища, близ моря, раскопаны остатки двухапсидной церкви VI века. Среди находок: клейма XV легиона на глиняных плитах; клад III века (серебряные чаша с двумя рельефными фризами и две ложки, сплавленные монеты); фрагменты стеклянных сосудов с раннехристианской символикой; мозаики, в том числе с изображениями тритона и рыб, слона и льва; монеты, в том числе два клада III и IV веков; свинцовые печати князя Константина Абазгского (конец VII - VIII века) и епископа Феодора (VII век).
Близ Пицунда найден клад бронзовых топоров XIII-XII веков до н.э. В селе Алахадзы раскопаны остатки храмового комплекса - трёхнефной базилики V-VI веков, перестроенной предположительно в конце VIII - первой половине IX веках, и несколько более поздней трёхапсидной крестово-купольной церкви. В селе Лдзаа (Лидзава) находится святилище Лдзаа-ныха, одно из семи главных традиционных святилищ Абхазии; близ него обнаружены остатки средневекового христианского храма.