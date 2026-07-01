ПИАНИНО

ПИАНИНО - вид фортепиано.

Де­ка, стру­ны и ме­ха­ни­ка, в от­ли­чие от роя­ля, рас­по­ла­га­ют­ся в вер­ти­каль­ной плос­ко­сти. Пер­вые об­раз­цы Пианино изо­бре­те­ны на ру­бе­же XVIII-XIX веков Дж. Хо­кин­сом (Фи­ла­дель­фия, США) и М. Мюл­ле­ром (Ве­на). Название впер­вые при­ме­нил К. Плей­ель (один из вла­дель­цев французской фортепианной фир­мы «Плей­ель» ) к ма­лень­ко­му вер­ти­каль­но­му ин­ст­ру­мен­ту сво­ей фир­мы, что­бы от­ли­чить его от бо­лее круп­ной мо­де­ли.

Кор­пус пря­мо­уголь­ный де­ре­вян­ный, на вы­со­те около 70 см рас­по­ло­же­на кла­виа­ту­ра , стру­ны внут­ри кор­пу­са на­чи­на­ют­ся от уров­ня по­ла. Ны­не наи­бо­лее упот­ре­би­тель­ны так называемые ка­би­нет­ные пианино с вы­со­той кор­пу­са 1,25-1,4 м и пе­ре­крё­ст­ным рас­по­ло­же­ни­ем струн. Звук пианино ти­ше, чем у роя­ля, кла­виш­ный ме­ха­низм, как пра­ви­ло, ус­ту­па­ет ро­яль­но­му в чув­ст­ви­тель­но­сти к си­ле и ка­че­ст­ву уда­ра. Бла­го­да­ря ком­пакт­но­сти и от­но­си­тель­ной де­ше­виз­не по­лу­чи­ло ши­ро­кое рас­про­стра­не­ние как до­маш­ний и учеб­ный ин­ст­ру­мент. Пианино про­из­во­дят­ся все­ми фортепианными фир­ма­ми.

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