ПИАНИНО
ПИАНИНО - вид фортепиано.
Дека, струны и механика, в отличие от рояля, располагаются в вертикальной плоскости. Первые образцы Пианино изобретены на рубеже XVIII-XIX веков Дж. Хокинсом (Филадельфия, США) и М. Мюллером (Вена). Название впервые применил К. Плейель (один из владельцев французской фортепианной фирмы «Плейель») к маленькому вертикальному инструменту своей фирмы, чтобы отличить его от более крупной модели.
Корпус прямоугольный деревянный, на высоте около 70 см расположена клавиатура, струны внутри корпуса начинаются от уровня пола. Ныне наиболее употребительны так называемые кабинетные пианино с высотой корпуса 1,25-1,4 м и перекрёстным расположением струн. Звук пианино тише, чем у рояля, клавишный механизм, как правило, уступает рояльному в чувствительности к силе и качеству удара. Благодаря компактности и относительной дешевизне получило широкое распространение как домашний и учебный инструмент. Пианино производятся всеми фортепианными фирмами.