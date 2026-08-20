Пхеньян

Пхеньян — столица (с 1956) и крупнейший город Корейской Народно-­Демократической Республики (КНДР), административный, культурный и исторический центр страны. Численность населения — около 3,1 млн человек (2022, официальная оценка Республики Корея). Расположен в северо-­западной части Корейского п-ова, на западе КНДР, на р. Тэдонган и ее правом притоке Потхонган.

Один из древнейших городов Кореи (недалеко от П. открыта раннепалео­литическая пещера Комын мору). По легенде, создан под названием Вангомсон в 2333 до н. э. основателем корейской нации Тангуном. В П. находилась столица Древнего Чосона, которую в 108 до н. э. взяли вой­ска ханьского императора У-ди . На месте П. учрежден Лолан — один из 4‑х китайских округов в Корее. В 313 захвачен Когурё , чья столица была перенесена в 427 в северо-­восточную часть современного П., а в 586 — в Чанансон (Пхеньянская крепость в центре П.). Рядом сохранилось много погребений Лолана и Когурё. В 668 взят вой­сками Силла и Тан. В Корё считался западной столицей под именем Согён. Во времена Чосона — административный центр провинции Пхёнандо, в 1885–1896 — района Пхеньян, в 1896–1945 — провинции Пхёнан-­Намдо. С 1899 открыт для иностранной торговли. В 1910–1945 под властью японцев назывался Хэйдзё. С 1946 — город прямого подчинения. В 1945–1956 — временная столица КНДР (номинальной считался Сеул ). Переходил из рук в руки во время Корейской вой­ны 1950–1953 и сильно пострадал, в результате чего почти полностью перестроен, часто в стиле советской архитектуры.

В центре — площадь имени Ким Ир Сена, где проходят парады и демонстрации. Во время фестиваля Ариран (проходит в августе) число собирающихся там участников достигает 100 тыс. человек. На холме Мансудэ расположен «Большой монумент» с 70‑метровой скульптурой Ким Ир Сена (с 1972) и Ким Чен Ира (с 2012). За ними находится Музей Корейской революции (1972). В 1961 открыт монумент Чхоллима, символизирующий стремление народа быстрыми темпами достичь процветания Родины, в 1982 — Триумфальная арка в память национально-­освободительной борьбы против японцев. Тогда же возведен Монумент идей Чучхе (высотой 170 м с факелом), перед ним — 30‑метровая скульптура, выражающая единство рабочих, крестьян и интеллигенции — символ Трудовой партии КНДР. На северо-­востоке П. находится Кымсусанский дворец Солнца (1972) — резиденция, а с 1994 усыпальница Ким Ир Сена, а затем и Ким Чен Ира. C 1973 в П. запущен метрополитен. В П. расположены ведущие вузы страны: Университет им. Ким Ир Сена, Политехнический университет им. Ким Чхэка и др.

В последние десятилетия в историографии КНДР П. — центр «Тэдонганской культуры», которую необоснованно включают в одну из пяти древнейших мировых цивилизаций.

Лит. : Ланьков А. Н. КНДР вчера и сегодня: неформальная история Северной Кореи. М., 2005; Кирьянов О. Северная Корея. М., 2017; Асмолов К. В. Не только ракеты: путешествие историка в Северную Корею. М., 2018. М. А. Стоякин .