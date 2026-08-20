ПФАЛЬЦГРАФ (PFALZGRAF)

Пфальцграф или граф-палатин – должность управляющего дворцом и королевским судом в период отсутствия в нем короля при Меровингах и Каролингах (граф-палатин); позже - наследственный титул в Германском королевстве (пфальцграф).

Должность палатина перешла в некоторые варварские королевства из Римской империи. При Меровингах граф-палатин – это наместник короля в королевском суде. Например, в 678 году упоминается граф-палатин Хродоберт II при короле Хлотаре III. Кроме того, графы-палатины заведовали королевской канцелярией, управляли дворцами и замещали короля в других институтах. Карл Великий , который постоянно перемещался по империи, оставлял в своих резиденциях графов-палатинов, которые исполняли судебные функции и управляли своим округом от имени императора.

В Германском королевстве и Священной Римской империи титул графа-палатина получил широкое распространение. Германские короли назначали своих представителей – пфальцграфов (буквальный перевод comes palatinus) – в племенные герцогства . Была должность пфальцграфа Саксонии, Баварии, Швабии, Лотарингии и Бургундии. Единственным племенным герцогством, в котором не было своего пфальцграфа, было упразднённое в 939 году герцогство Франкония. Также существовала должность придворного пфальграфа (Hofpfalzgraf), на которого возлагалось исполнение актов, составлявших исключительную прерогативу императора.

Пфальцграфы обладали судебной властью и управляли собственностью короля в герцогствах. Постепенно должность пфальцграфа стала наследственной и превратилась в титул, который со временем упразднился. В 1146 году титул пфальцграфа Швабии, после передачи его графам фон Нагольд, превратился в титул пфальцграфа Тюбинген. В 1169 году титул пфальграфа Бургундии был заменен на титул фрейграфа. В 1248 году титул пфальграфа Баварии был поглощен титулом герцога Баварии, который носили Виттельсбахи. В 1322 году был упразднен титул пфальцграфа Саксонии.

В конце XI века титул пфальцграфа Лотарингии был преобразован в титул пфальцграфа Рейнского, который в 1214 году также отошел Виттельсбахам. В 1356 году пфальцграф Рейнский Рупрехт I получил титул курфюрста Пфальцского, а титул пфальцграфа Рейнского исчез.

Автор статьи: Перепечкин К. В.