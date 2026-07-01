ПЕЙЕРА БЕТЛЕНА ПАКТ 1921

ПЕЙЕРА БЕТЛЕНА ПАКТ 1921 ГОДА - со­гла­ше­ние ме­ж­ду венгерским пра­ви­тель­ст­вом И. Бет­ле­на и де­ле­га­ци­ей ра­бо­чих ор­га­ни­за­ций во гла­ве с К. Пей­е­ром .

Под­пи­са­но 21 декабря в Бу­да­пеш­те. Пе­ре­го­во­ры о за­клю­че­нии пак­та бы­ли ини­ции­ро­ва­ны венгерским пра­ви­тель­ст­вом, счи­тав­шим важ­ным при­ми­ре­ние с Со­ци­ал-де­мо­кра­ти­че­ской пар­ти­ей Венг­рии (СДПВ) и проф­сою­за­ми в ин­те­ре­сах кон­со­ли­да­ции но­во­го по­ли­тического ре­жи­ма. В со­от­вет­ст­вии с со­гла­ше­ни­ем пра­ви­тель­ст­во при­зна­ло СДПВ в ка­че­ст­ве ре­аль­но­го фак­то­ра по­ли­тической жиз­ни стра­ны, га­ран­ти­ро­ва­ло ей ус­ло­вия для ле­галь­ной дея­тель­но­сти, обе­ща­ло раз­ви­вать и мо­дер­ни­зи­ро­вать сис­те­му стра­хо­ва­ния ра­бо­чих, а ру­ко­во­дство пар­тии от­ка­за­лось от ро­ли ра­ди­каль­но­го про­тив­ни­ка, уг­ро­жав­ше­го контр­ре­во­люционной вла­сти. СДПВ со­гла­си­лась под­дер­жи­вать внеш­не­по­ли­тические уст­рем­ле­ния пра­ви­тель­ст­ва, обя­за­лась не ини­ции­ро­вать по­ли­тические за­бас­тов­ки и по­рвать свя­зи с ли­бе­раль­ной бур­жу­аз­ной оп­по­зи­ци­ей , от­ка­за­лась от по­пу­ля­ри­за­ции рес­пуб­ли­кан­ской фор­мы государственного прав­ле­ния, от фор­ми­ро­ва­ния проф­сою­за гос­слу­жа­щих и соз­да­ния но­вых ор­га­ни­за­ций сельско-хозяйственных ра­бо­чих. С мо­мен­та под­пи­са­ния Пейера - Бетлена пакта раз­ре­ша­лись по­ли­тические со­б­ра­ния и де­мон­ст­ра­ции, для их про­ве­де­ния тре­бо­ва­лось лишь по­дать уве­дом­ле­ние и при­дер­жи­вать­ся за­яв­лен­ной по­ве­ст­ки дня. За­клю­че­ние пак­та при­нес­ло оп­ре­де­лён­ные вы­го­ды как пра­ви­тель­ст­ву, так и ру­ко­во­дству СДПВ. Ком­му­ни­сты и ле­вые со­ци­ал-де­мо­кра­ты, про­жи­вав­шие в эмиг­ра­ции, осу­ди­ли Пейера - Бетлена пакт, ква­ли­фи­ци­ро­вав его как пре­да­тель­ст­во ин­те­ре­сов ра­бо­че­го клас­са.

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