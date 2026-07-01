ПЕЙЕРА БЕТЛЕНА ПАКТ 1921
ПЕЙЕРА БЕТЛЕНА ПАКТ 1921 ГОДА - соглашение между венгерским правительством И. Бетлена и делегацией рабочих организаций во главе с К. Пейером.
Подписано 21 декабря в Будапеште. Переговоры о заключении пакта были инициированы венгерским правительством, считавшим важным примирение с Социал-демократической партией Венгрии (СДПВ) и профсоюзами в интересах консолидации нового политического режима. В соответствии с соглашением правительство признало СДПВ в качестве реального фактора политической жизни страны, гарантировало ей условия для легальной деятельности, обещало развивать и модернизировать систему страхования рабочих, а руководство партии отказалось от роли радикального противника, угрожавшего контрреволюционной власти. СДПВ согласилась поддерживать внешнеполитические устремления правительства, обязалась не инициировать политические забастовки и порвать связи с либеральной буржуазной оппозицией, отказалась от популяризации республиканской формы государственного правления, от формирования профсоюза госслужащих и создания новых организаций сельско-хозяйственных рабочих. С момента подписания Пейера - Бетлена пакта разрешались политические собрания и демонстрации, для их проведения требовалось лишь подать уведомление и придерживаться заявленной повестки дня. Заключение пакта принесло определённые выгоды как правительству, так и руководству СДПВ. Коммунисты и левые социал-демократы, проживавшие в эмиграции, осудили Пейера - Бетлена пакт, квалифицировав его как предательство интересов рабочего класса.