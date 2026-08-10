ПЕВЧЕСКИЕ КНИГИ

ПЕВЧЕСКИЕ КНИГИ - у хри­сти­ан, сбор­ни­ки пес­но­пе­ний на тек­сты мо­литв для бо­го­слу­жеб­но­го при­ме­не­ния.

В свя­зи с осо­бен­но­стя­ми уст­но-мне­монической тра­ди­ции цер­ков­но­го пе­ния древ­ней­шие Певчие книги не но­ти­ро­ва­лись; позд­ней­шие, как пра­ви­ло, но­ти­ро­ва­ны. Со­став­ля­лись по двум кри­те­ри­ям: ли­тур­ги­че­ско­му (при­уро­чен­ность к кон­крет­ной служ­бе су­точ­но­го кру­га; хро­но­ло­гическое по­сле­до­ва­ние празд­ни­ков цер­ков­но­го го­да; пес­но­пе­ния ор­ди­нар­ные и спе­ци­фи­че­ские, при­уро­чен­ные к по­сто­ян­ным и под­виж­ным празд­ни­кам, по­ми­но­ве­нию свя­тых и других) и жан­ро­вому (при­над­леж­ность од­но­му жан­ру). Певчие книги ка­то­ли­ков: ан­ти­фо­на­рий, гра­ду­ал (ос­нов­ные), так­же гим­на­рий, рес­пон­со­ри­ал (сборник рес­пон­со­ри­ев), вес­пе­рал (пес­но­пе­ния к ве­чер­не), ин­ви­та­то­рий (сборник вход­ных ан­ти­фо­нов), про­цес­сио­нал (музыкальное со­про­во­ж­де­ние про­цес­сий) и другие. Певчие книги пра­во­слав­ных: Оби­ход, Ир­мо­ло­гий, Ок­то­их , Три­одь По­ст­ная и Цвет­ная, Празд­ни­ки (ос­нов­ные), так­же сти­хи­рарь (смотрите в статье Сти­хи­ра), кон­да­карь (смотрите в статье Кон­дак ), де­ме­ст­вен­ник и другие. Певчие книги про­тес­тан­тов (лю­те­ран, анг­ли­кан, ме­то­ди­стов) вклю­ча­ют, как пра­ви­ло, толь­ко об­щин­ные пес­ни (ино­гда на­зы­вае­мые гим­на­ми или хо­ра­ла­ми).

Певчие книги - цен­ный ис­точ­ник для изу­че­ния ис­то­рии цер­ков­ной му­зы­ки и ду­хов­ной куль­ту­ры в це­лом, по­сколь­ку они от­ра­жа­ют ус­тав­ную спе­ци­фи­ку пе­ния (в том числе ор­ден­скую - цис­тер­ци­ан­ские, бе­не­дек­тин­ские ан­ти­фо­на­рии) и ре­гио­наль­ную тра­ди­цию (ам­вро­си­ан­ские, бе­не­вен­тан­ские, санкт-гал­лен­ские Певчие книги) ли­бо име­ют кон­сти­ту­тив­ный ха­рак­тер. Так, со­лем­ские Певчие книги с конца XIX века ус­та­нав­ли­ва­ют но­вую «ва­ти­кан­скую» нор­му бо­го­слу­жеб­ной му­зы­ки, а си­но­даль­ные из­да­ния Певчих книг (1772 год) фик­си­ру­ют «квад­рат­ной но­той» тра­ди­цию древне-русского зна­мен­но­го рас­пе­ва .

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)