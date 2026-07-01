ПЕТРУШЕВСКИЙ ДМИТРИЙ МОИСЕЕВИЧ
ПЕТРУШЕВСКИЙ ДМИТРИЙ МОИСЕЕВИЧ- российский историк-медиевист, академик Академии Наук СССР (1929 год).
Из семьи сельского приходского священника. По окончании в 1886 году Университета Святого Владимира в Киеве (ученик И.В. Лучицкого и Ф.Я. Фортинского) оставлен при кафедре всеобщей истории для подготовки к профессорскому званию. В 1888 году в Московском университете, занимался в семинаре П.Г. Виноградова. В 1889-1910 годах неоднократно стажировался в Великобритании и Германии. В 1894-1897 годах приват-доцент, с 1906 года профессор Московского университета. В 1897-1906 годах профессор Варшавского университета. Одновременно преподавал на Высших женских курсах (в 1907-1911 годах декан историко-филологического факультета). В 1911 году подал в отставку в знак протеста против реформ министра народного просвещения Л.А. Кассо, однако продолжал работать на Высших женских курсах и в Московском городском народном университете имени А.Л. Шанявского. В 1914-1917 годах профессор Санкт-Петербургского университета. После Февральской революции 1917 года вернулся в Московский университет, где преподавал до 1929 года. В 1921-1929 годах директор Института истории РАНИОН.
Основные труды посвящены истории Англии в XIII-XIV веках - анализу социально-экономических процессов и событийной стороне Уота Тайлера восстания 1381 года, становлению парламента английского и истокам английской конституционной монархии, а также общим проблемам западно-европейской истории эпохи раннего Средневековья, например возникновению феодального строя в период варварских государств. Под редакцией Петрушевского и с его предисловиями вышли русские переводы трудов Г. фон Белова, М. Вебера, У. Эшли. Работа Петрушевского «Очерки из экономической истории средневековой Европы» (1928 год), в которой анализируется роль общины, поместья и рынка в средние века, вызвала жёсткую критику, в частности со стороны М.Н. Покровского, обвинившего Петрушевского в «рабском следовании» идеям А. Допша. Петрушевский был фактически отстранён от преподавания и руководства институтом. Последние годы жизни занимался научной работой, в частности переводом поэмы У. Ленгленда «Видение Уилльяма о Петре Пахаре» (опубликована в 1941 году).
Петрушевский оказал большое влияние на российскую историческую науку, среди его учеников - медиевисты Е.А. Косминский, А.И. Неусыхин, М.М. Смирин, специалисты по истории феодальной России Б.Д. Греков, А.Н. Насонов, Н.В. Устюгов, Л.В. Черепнин, историк античности Н.А. Машкин, исследователи новой истории Западной Европы В.М. Лавровский и А.С. Ерусалимский. В конце 1940-х годов Петрушевский был посмертно обвинён в антимарксизме и пропаганде реакционных взглядов иностранных историков. Посвящённый его памяти сборник«Средние века» (1946 год) был объявлен идеологически вредным, после чего труды Петрушевского долгое время упоминались исключительно в критическом контексте. В конце 1950-х годов началось переосмысление творчества Петрушевского. Лишь в 1990-е годы (благодаря работам Л.Т. Мильской) была дана взвешенная оценка роли и вклада Петрушевского в отечественную историческую науку.
Сочинения:
Восстание Уота Тайлера. СПб., 1897– 1901. Ч. 1–2;
Очерк из истории Английского государства и общества в средние века. СПб., 1903;
Очерки из истории средневекового общества и государства. М., 1907;
Великая хартия вольностей и конституционная борьба в английском обществе во второй половине XIII в. 2-е изд. М., 1918.