ПЕТРУШЕВСКИЙ ДМИТРИЙ МОИСЕЕВИЧ

ПЕТРУШЕВСКИЙ ДМИТРИЙ МОИСЕЕВИЧ- российский ис­то­рик-ме­дие­вист, академик Академии Наук СССР (1929 год).

Из се­мьи сель­ско­го при­ход­ско­го свя­щен­ни­ка. По окон­ча­нии в 1886 году Университета Святого Вла­ди­ми­ра в Кие­ве (уче­ник И.В. Лу­чиц­ко­го и Ф.Я. Фор­тин­ско­го) ос­тав­лен при ка­фед­ре все­об­щей ис­то­рии для под­го­тов­ки к про­фес­сор­ско­му зва­нию. В 1888 году в Московском университете, зани­мал­ся в се­ми­на­ре П.Г. Ви­но­гра­до­ва. В 1889-1910 годах не­од­но­крат­но ста­жи­ровал­ся в Ве­ли­ко­бри­та­нии и Гер­ма­нии. В 1894-1897 годах при­ват-до­цент, с 1906 года профессор Московского университета. В 1897-1906 годах профессор Вар­шав­ско­го университета. Од­но­вре­мен­но пре­по­да­вал на Выс­ших жен­ских кур­сах (в 1907-1911 годах де­кан ис­то­ри­ко-фи­ло­ло­гического факультета). В 1911 году по­дал в от­став­ку в знак про­тес­та про­тив ре­форм министра народного про­све­ще­ния Л.А. Кас­со , од­на­ко про­дол­жал ра­бо­тать на Выс­ших жен­ских кур­сах и в Московском городском на­род­ном университете имени А.Л. Ша­няв­ско­го. В 1914-1917 годах профессор Санкт-Пе­тербургского университета. По­сле Фев­раль­ской ре­во­лю­ции 1917 года вер­нул­ся в Московский университет, где пре­по­да­вал до 1929 года. В 1921-1929 годах ди­рек­тор Института ис­то­рии РАНИОН.

Основные тру­ды по­свя­ще­ны ис­то­рии Анг­лии в XIII-XIV веках - ана­ли­зу со­ци­аль­но-эко­но­мических про­цес­сов и со­бы­тий­ной сто­ро­не Уо­та Тай­ле­ра вос­ста­ния 1381 года, ста­нов­ле­нию пар­ла­мен­та анг­лий­ско­го и ис­то­кам английской кон­сти­туционной мо­нар­хии, а так­же об­щим про­бле­мам западно-ев­ропейской ис­то­рии эпо­хи ран­не­го Сред­не­ве­ко­вья , например воз­ник­но­ве­нию феодального строя в пе­ри­од вар­вар­ских го­су­дарств. Под ре­дак­ци­ей Петрушевского и с его пре­ди­сло­вия­ми вы­шли русские пе­ре­во­ды тру­дов Г. фон Бе­ло­ва, М. Ве­бе­ра, У. Эш­ли. Ра­бо­та Петрушевского «Очер­ки из эко­номи­че­ской ис­то­рии сред­не­ве­ко­вой Ев­ро­пы» (1928 год), в ко­то­рой ана­ли­зи­ру­ет­ся роль об­щи­ны, по­ме­стья и рын­ка в сред­ние ве­ка, вы­зва­ла жё­ст­кую кри­ти­ку, в ча­ст­но­сти со сто­ро­ны М.Н. По­кров­ско­го, об­ви­нив­ше­го Петрушевского в «раб­ском сле­до­ва­нии» иде­ям А. Доп­ша. Петрушевский был фак­ти­че­ски от­стра­нён от пре­по­да­ва­ния и ру­ко­во­дства институтом. По­след­ние го­ды жиз­ни за­ни­мал­ся на­учной ра­бо­той, в ча­ст­но­сти пе­ре­во­дом по­эмы У. Ленг­лен­да «Ви­де­ние Уил­лья­ма о Пет­ре Па­ха­ре» (опубликована в 1941 году).

Петрушевский ока­зал боль­шое влия­ние на российскую ис­то­рическую нау­ку, сре­ди его уче­ни­ков - ме­дие­ви­сты Е.А. Кос­мин­ский, А.И. Не­усы­хин, М.М. Сми­рин, спе­циа­ли­сты по ис­то­рии феодальной Рос­сии Б.Д. Гре­ков , А.Н. На­со­нов, Н.В. Ус­тю­гов, Л.В. Че­реп­нин , ис­то­рик ан­тич­но­сти Н.А. Маш­кин, ис­сле­до­ва­те­ли но­вой ис­то­рии Западной Ев­ро­пы В.М. Лав­ров­ский и А.С. Еру­са­лим­ский. В конце 1940-х годов Петрушевский был по­смерт­но об­ви­нён в ан­ти­мар­ксиз­ме и про­па­ган­де ре­ак­ци­он­ных взгля­дов иностранных ис­то­ри­ков. По­свя­щён­ный его па­мя­ти сборник«Сред­ние ве­ка» (1946 год) был объ­яв­лен идео­ло­ги­че­ски вред­ным, по­сле че­го тру­ды Петрушевского дол­гое вре­мя упо­ми­на­лись ис­клю­чи­тель­но в кри­тическом кон­тек­сте. В конце 1950-х годов на­ча­лось пе­ре­ос­мыс­ле­ние твор­че­ст­ва Петрушевского. Лишь в 1990-е годы (бла­го­да­ря ра­бо­там Л.Т. Миль­ской) бы­ла да­на взве­шен­ная оцен­ка ро­ли и вкла­да Петрушевского в отечественную ис­то­рическую нау­ку.

Сочинения:

Вос­ста­ние Уо­та Тай­ле­ра. СПб., 1897– 1901. Ч. 1–2;

Очерк из ис­то­рии Анг­лий­ско­го го­су­дар­ст­ва и об­щест­ва в сред­ние ве­ка. СПб., 1903;

Очер­ки из ис­то­рии сред­не­ве­ко­во­го об­ще­ст­ва и го­су­дар­ст­ва. М., 1907;

Ве­ли­кая хар­тия воль­но­стей и кон­сти­ту­ци­он­ная борь­ба в анг­лий­ском об­ще­ст­ве во вто­рой по­ло­ви­не XIII в. 2-е изд. М., 1918.