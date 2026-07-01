ПЕТРУШЕВСКАЯ ЛЮДМИЛА СТЕФАНОВНА

ПЕТРУШЕВСКАЯ ЛЮДМИЛА СТЕФАНОВНА - русская писательница.

Внуч­ка Н.Ф. Яков­ле­ва. Окон­чи­ла факультет жур­на­ли­сти­ки МГУ (1961 год); до 1973 года ра­бо­та­ла кор­рес­пон­ден­том на ра­дио, ре­дак­то­ром на те­ле­ви­де­нии. Пе­ча­та­ет­ся с 1972 года; в 1974-1982 годах про­зу Петрушевской не пуб­ли­ко­ва­ли.

Из­вест­ность Петрушевской при­нес­ли пье­сы, со­че­тав­шие тра­ди­ции реа­ли­стической дра­ма­тур­гии с эле­мен­та­ми аб­сур­да те­ат­ра (наи­бо­лее ран­ние из них шли пер­во­на­чаль­но на по­лу­про­фес­сио­наль­ных сце­нах): «Уро­ки му­зы­ки» (создана в 1973 году, поставлена в 1978 году в Сту­денческом те­ат­ре МГУ, реж. Р.Г. Вик­тюк; опубликована в 1983 году), «Чин­за­но» и «День ро­ж­де­ния Смир­но­вой» (обе поставлены в 1977 году в ДК «Мо­ск­во­ре­чье», режиссёр Вик­тюк), «Лю­бовь» (1974 год; поставлена в 1980 году, режиссёр С.Н. Ар­цы­ба­шев), «Ле­ст­нич­ная клет­ка», «Три де­вуш­ки в го­лу­бом» (поставлена в 1985 году, режиссёр М.А. За­ха­ров; обе опубликованы в 1983 году), «Квар­ти­ра Ко­лом­би­ны» (поставлена в 1986 году, режиссёр Вик­тюк; опубликована в 1988 году), «Мо­с­ков­ский хор» (поставлена в 1988 году, режиссёр О.Н. Еф­ре­мов ; опубликована в 2007 году). В 1988 году вы­шли пер­вый сборник рас­ска­зов «Бес­смерт­ная лю­бовь» и по­весть «Свой круг», в 1992 году - по­весть «Вре­мя ночь».

Твор­че­ст­во Петрушевской об­ра­ще­но пре­имущественно к ис­сле­до­ва­нию жен­ских су­деб; в цен­тре её про­за­ических и дра­ма­тур­гических со­чи­не­ний, тя­го­тею­щих к прит­че и про­ни­зан­ных литературными ал­лю­зия­ми, - ужас по­все­днев­но­сти, без­ду­хов­ность, жес­то­кость и по­шлость, изо­бра­жён­ные с бес­по­щад­ной реа­ли­стич­но­стью. Мис­ти­ко-фан­та­стические мо­ти­вы при­су­щи рас­ска­зам цик­лов «Пес­ни вос­точ­ных сла­вян» (1990 год), «рас­ска­зов из иной ре­аль­но­сти», экс­пе­риментальному ро­ма­ну с эле­мен­та­ми трил­ле­ра «Но­мер Один, или В са­дах дру­гих воз­мож­но­стей» (2004 год) и др.

Ав­тор ска­зок для де­тей и взрос­лых (сборники «Жил-был Трр!», 1994 год; «На­стоя­щие сказ­ки», 1997 год; «Че­мо­дан че­пу­хи», 2001 год; «Сча­ст­ли­вые кош­ки», 2001 год; «Кни­га прин­цесс», 2007 год, с иллюстрациями Р.У. Хам­да­мо­ва; «При­клю­че­ния по­ро­сён­ка Пет­ра», 2008 год); на­пи­сан­ной вер­либ­ром книга «Ка­рам­зин­де­ре­вен­ский днев­ник» (1994 год); «лин­гвис­ти­че­ских ска­зо­чек» «Пусь­ки бя­тые» (1984 год); сб. ста­тей и ме­му­ар­ной про­зы «Де­вя­тый том» (2003 год). По сце­на­ри­ям Петрушевской сня­ты муль­ти­п­ли­кационные филь­мы «Кра­де­ное солн­це» (1978 год), «Сказ­ка ска­зок» (1979 год, режиссёр Ю.Б. Нор­штейн ), «По­ро­сё­нок Пётр» (2008 год) и др.

С 2005 года вы­сту­па­ет в ос­но­ван­ном ею те­ат­ре «Ка­ба­ре од­но­го ав­то­ра»: ис­пол­ня­ет с ор­ке­ст­ром за­ру­беж­ные шля­ге­ры XX века (на язы­ке ори­ги­на­ла и в собственном воль­ном пе­ре­во­де), а так­же свои пес­ни. Государственная премия РФ (2002 год).

Сочиненя:

Собр. соч.: В 5 т. Хар.; М., 1996;

Бо­ги­ня Пар­ка. М., 2004;

Два цар­ст­ва. СПб., 2007;

Ди­кие жи­вот­ные: сказ­ки. Мор­ские по­мой­ные рас­ска­зы. Пусь­ки бя­тые. СПб., 2008;

Па­ра­дос­ки. СПб., 2008;

За­га­доч­ные сказ­ки. Сти­хи(хи)2. По­гра­нич­ные сказ­ки про ко­тят. По­эмы. СПб., 2008;

Кон­фе­ты с ли­ке­ром. М., 2011;

Де­воч­ки, к вам при­шел ваш маль­чик: Пье­сы. М., 2011;

Не са­дись в ма­ши­ну, где двое. М.; СПб., 2011;

От пер­во­го ли­ца: раз­го­во­ры о про­шлом и те­пе­реш­нем: сб. М., 2012.