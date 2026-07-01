ПЕТРУШЕВСКАЯ ЛЮДМИЛА СТЕФАНОВНА
ПЕТРУШЕВСКАЯ ЛЮДМИЛА СТЕФАНОВНА - русская писательница.
Внучка Н.Ф. Яковлева. Окончила факультет журналистики МГУ (1961 год); до 1973 года работала корреспондентом на радио, редактором на телевидении. Печатается с 1972 года; в 1974-1982 годах прозу Петрушевской не публиковали.
Известность Петрушевской принесли пьесы, сочетавшие традиции реалистической драматургии с элементами абсурда театра (наиболее ранние из них шли первоначально на полупрофессиональных сценах): «Уроки музыки» (создана в 1973 году, поставлена в 1978 году в Студенческом театре МГУ, реж. Р.Г. Виктюк; опубликована в 1983 году), «Чинзано» и «День рождения Смирновой» (обе поставлены в 1977 году в ДК «Москворечье», режиссёр Виктюк), «Любовь» (1974 год; поставлена в 1980 году, режиссёр С.Н. Арцыбашев), «Лестничная клетка», «Три девушки в голубом» (поставлена в 1985 году, режиссёр М.А. Захаров; обе опубликованы в 1983 году), «Квартира Коломбины» (поставлена в 1986 году, режиссёр Виктюк; опубликована в 1988 году), «Московский хор» (поставлена в 1988 году, режиссёр О.Н. Ефремов; опубликована в 2007 году). В 1988 году вышли первый сборник рассказов «Бессмертная любовь» и повесть «Свой круг», в 1992 году - повесть «Время ночь».
Творчество Петрушевской обращено преимущественно к исследованию женских судеб; в центре её прозаических и драматургических сочинений, тяготеющих к притче и пронизанных литературными аллюзиями, - ужас повседневности, бездуховность, жестокость и пошлость, изображённые с беспощадной реалистичностью. Мистико-фантастические мотивы присущи рассказам циклов «Песни восточных славян» (1990 год), «рассказов из иной реальности», экспериментальному роману с элементами триллера «Номер Один, или В садах других возможностей» (2004 год) и др.
Автор сказок для детей и взрослых (сборники «Жил-был Трр!», 1994 год; «Настоящие сказки», 1997 год; «Чемодан чепухи», 2001 год; «Счастливые кошки», 2001 год; «Книга принцесс», 2007 год, с иллюстрациями Р.У. Хамдамова; «Приключения поросёнка Петра», 2008 год); написанной верлибром книга «Карамзиндеревенский дневник» (1994 год); «лингвистических сказочек» «Пуськи бятые» (1984 год); сб. статей и мемуарной прозы «Девятый том» (2003 год). По сценариям Петрушевской сняты мультипликационные фильмы «Краденое солнце» (1978 год), «Сказка сказок» (1979 год, режиссёр Ю.Б. Норштейн), «Поросёнок Пётр» (2008 год) и др.
С 2005 года выступает в основанном ею театре «Кабаре одного автора»: исполняет с оркестром зарубежные шлягеры XX века (на языке оригинала и в собственном вольном переводе), а также свои песни. Государственная премия РФ (2002 год).
Сочиненя:
Собр. соч.: В 5 т. Хар.; М., 1996;
Богиня Парка. М., 2004;
Два царства. СПб., 2007;
Дикие животные: сказки. Морские помойные рассказы. Пуськи бятые. СПб., 2008;
Парадоски. СПб., 2008;
Загадочные сказки. Стихи(хи)2. Пограничные сказки про котят. Поэмы. СПб., 2008;
Конфеты с ликером. М., 2011;
Девочки, к вам пришел ваш мальчик: Пьесы. М., 2011;
Не садись в машину, где двое. М.; СПб., 2011;
От первого лица: разговоры о прошлом и теперешнем: сб. М., 2012.