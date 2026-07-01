ПЕТРОВ ОСИП АФАНАСЬЕВИЧ

ПЕТРОВ ОСИП АФАНАСЬЕВИЧ - оперный певец (бас), иполнитель партий Ивана Грозного, Варлаама и других в операх русских композиторов.

Один из круп­ней­ших русских опер­ных пев­цов. Сын мел­ко­го тор­гов­ца.

С 1826 года ра­бо­тал в те­ат­раль­ной ан­тре­при­зе Д.Д. Жу­ра­хов­ско­го, за­тем в ан­тре­при­зе И.Ф. Штей­на, с ко­то­рой га­ст­ро­ли­ро­вал по го­ро­дам Южной Рос­сии.

С 1830 года в Санкт-Пе­тер­бур­ге, ар­тист Боль­шо­го (Ка­мен­но­го) те­ат­ра (де­бю­ти­ро­вал в пар­тии За­рас­тро в «Вол­шеб­ной флей­те» В.А. Мо­цар­та ). Од­но­вре­мен­но в 1830-1834 годах брал уро­ки пе­ния (у Ф. Далль’Ок­ка, К.А. Ка­во­са и И.А. Ру­пи­на), фортепиано и дик­ции.

В 1835 году по­зна­ко­мил­ся с М.И. Глин­кой , со­чи­нив­шим спе­ци­аль­но для Петрова «Уп­раж­не­ния для урав­не­ния и yсо­вер­шен­ст­во­ва­ния го­ло­са». С середины 1850-х годов ар­тист Те­ат­ра-цир­ка, в 1860-1878 годах со­лист Ма­ри­ин­ско­го те­ат­ра.

Об­ла­дал силь­ным го­лосом ши­ро­ко­го диа­па­зо­на, ак­тёр­ским та­лан­том, с оди­на­ко­вым ус­пе­хом ис­пол­нял ге­ро­ические, ко­мические и ли­рические пар­тии (все­го около 130 ро­лей бо­лее чем в 100 опе­рах). Не­ко­то­рые ро­ли го­то­вил в со­труд­ни­че­ст­ве с ком­по­зи­то­ра­ми, в ча­ст­но­сти с Глин­кой и М.П. Му­сорг­ским . Пер­вый ис­пол­ни­тель пар­тий Ива­на Су­са­ни­на, Рус­ла­на [«Жизнь за ца­ря» (1836), «Рус­лан и Люд­ми­ла» (1842) Глин­ки], Мель­ни­ка, Ле­по­рел­ло [«Ру­сал­ка» (1856), «Ка­мен­ный гость» (1872) А.С. Дар­го­мыж­ско­го], Ива­на Гроз­но­го («Пско­ви­тян­ка» Н.А. Рим­ско­го-Кор­са­ко­ва, 1873), Вар­лаа­ма («Бо­рис Го­ду­нов» Му­сорг­ско­го, 2-я редакция, 1874) и других пар­тий в опе­рах русских ком­по­зи­то­ров.

Пер­вый ис­пол­ни­тель на русском языке пар­тий в про­слав­лен­ных ев­ропейских опе­рах: Д.Ф.Э. Обе­ра («Фра-Дья­во­ло», 1831), Дж. Рос­си­ни («Зо­луш­ка», 1831, «Се­ми­ра­ми­да», 1835), В. Бел­ли­ни («Со­мнам­бу­ла», «Нор­ма», обе 1837, «Пу­ри­та­не», 1840), Г. До­ни­цет­ти («Лю­бов­ный на­пи­ток», 1841), Ф. фон Фло­то­ва («Мар­та», 1856), Дж. Мей­ер­бе­ра («Гу­ге­но­ты», 1862) и др.

В 1835-1845 годах по­сто­ян­ной парт­нёр­шей Петрова по сце­не бы­ла А.Я. Пет­ро­ва-Во­робь­ё­ва - его же­на с 1837 года.

Му­сорг­ский по­свя­тил ему «Тре­пак» (из цик­ла «Пес­ни и пля­ски смер­ти»), П.И. Чай­ков­ский - кан­та­ту «Уми­ляя серд­це че­ло­ве­ка» (на сло­ва Н.А. Не­кра­со­ва ).