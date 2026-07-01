ПЕТРОВ ОСИП АФАНАСЬЕВИЧ
ПЕТРОВ ОСИП АФАНАСЬЕВИЧ - оперный певец (бас), иполнитель партий Ивана Грозного, Варлаама и других в операх русских композиторов.
Один из крупнейших русских оперных певцов. Сын мелкого торговца.
С 1826 года работал в театральной антрепризе Д.Д. Жураховского, затем в антрепризе И.Ф. Штейна, с которой гастролировал по городам Южной России.
С 1830 года в Санкт-Петербурге, артист Большого (Каменного) театра (дебютировал в партии Зарастро в «Волшебной флейте» В.А. Моцарта). Одновременно в 1830-1834 годах брал уроки пения (у Ф. Далль’Окка, К.А. Кавоса и И.А. Рупина), фортепиано и дикции.
В 1835 году познакомился с М.И. Глинкой, сочинившим специально для Петрова «Упражнения для уравнения и yсовершенствования голоса». С середины 1850-х годов артист Театра-цирка, в 1860-1878 годах солист Мариинского театра.
Обладал сильным голосом широкого диапазона, актёрским талантом, с одинаковым успехом исполнял героические, комические и лирические партии (всего около 130 ролей более чем в 100 операх). Некоторые роли готовил в сотрудничестве с композиторами, в частности с Глинкой и М.П. Мусоргским. Первый исполнитель партий Ивана Сусанина, Руслана [«Жизнь за царя» (1836), «Руслан и Людмила» (1842) Глинки], Мельника, Лепорелло [«Русалка» (1856), «Каменный гость» (1872) А.С. Даргомыжского], Ивана Грозного («Псковитянка» Н.А. Римского-Корсакова, 1873), Варлаама («Борис Годунов» Мусоргского, 2-я редакция, 1874) и других партий в операх русских композиторов.
Первый исполнитель на русском языке партий в прославленных европейских операх: Д.Ф.Э. Обера («Фра-Дьяволо», 1831), Дж. Россини («Золушка», 1831, «Семирамида», 1835), В. Беллини («Сомнамбула», «Норма», обе 1837, «Пуритане», 1840), Г. Доницетти («Любовный напиток», 1841), Ф. фон Флотова («Марта», 1856), Дж. Мейербера («Гугеноты», 1862) и др.
В 1835-1845 годах постоянной партнёршей Петрова по сцене была А.Я. Петрова-Воробьёва - его жена с 1837 года.
Мусоргский посвятил ему «Трепак» (из цикла «Песни и пляски смерти»), П.И. Чайковский - кантату «Умиляя сердце человека» (на слова Н.А. Некрасова).