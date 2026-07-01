ПЕТРОСОВЕТ

ПЕТРОСОВЕТ - пет­ро­град­ский со­вет ра­бо­чих и сол­дат­ских де­пу­та­тов, вы­бор­ный ре­во­люционный ор­ган в сто­ли­це Рос­сии в 1917 году.

Воз­ник в хо­де Фев­раль­ской ре­во­лю­ции 1917 года по ини­циа­ти­ве Временного ис­пол­ни­тель­но­го комитета Петросовета (вхо­ди­ли мень­ше­ви­ки К.А. Гвоз­дев, Б.О. Бо­гда­нов, Н.С. Чхе­ид­зе, М.И. Ско­бе­лев, К.С. Гри­не­вич, Н.Ю. Ка­пе­лин­ский, Н.Д. Со­ко­лов, Г.М. Эр­лих) и по ре­ше­нию уч­ре­дительного со­б­ра­ния 27 фервлая (12 марта) 1917 года о фор­ми­ро­ва­нии Петросовета [уча­ст­во­ва­ли чле­ны пар­тии мень­ше­ви­ков (вклю­чая де­пу­та­тов их фрак­ции в 4-й Государственной ду­ме), Ра­бо­чей груп­пы Центрального во­енно-промышленного комитта и пар­тии эсе­ров]. На уч­ре­дительном со­б­ра­нии из­бра­но ру­ко­во­дство Петросовета: пред­се­да­тель - член Временного комитета Государственной ду­мы для во­дво­ре­ния по­ряд­ка в Пет­ро­гра­де и для сно­ше­ния с уч­ре­ж­де­ния­ми и ли­ца­ми мень­ше­вик Н.С. Чхе­ид­зе[27 февраля (12 марта) - 6(19) сентября 1917 года], то­ва­ри­щи пред­се­да­те­ля - мень­ше­вик М.И. Ско­белев и член Временного комитета Государственной ду­мы эсер А.Ф. Ке­рен­ский , а так­же Ис­пол­ком [для ве­де­ния те­ку­щих дел 14(27) мар­та об­ра­зо­ва­но бю­ро Ис­пол­ко­ма] и Пре­зи­ди­ум Петросовета. По­ли­тическую ли­нию Петросовета по клю­че­вым во­про­сам об­щественной жиз­ни оп­ре­де­ля­ла по­зи­ция чле­нов Ис­пол­ко­ма и его бю­ро. По нор­мам, ус­та­нов­лен­ным Ис­пол­ко­мом, из­бра­ны де­пу­та­ты Петросовета от ра­бо­чих в пе­ри­од с 28 февраля (13 мар­та) по 1(14) мар­та, за­тем де­пу­та­ты от сол­дат час­тей Пет­роградского гар­ни­зо­на. Петросовет раз­ме­щал­ся до 4(17) августа 1917 года в Тав­ри­че­ском двор­це, за­тем в зда­нии Смоль­но­го института в Пет­ро­гра­де.

Ис­пол­ком П. пер­во­на­чаль­но со­сто­ял из 15 чел. (6 мень­ше­ви­ков, 5 внеф­рак­ци­он­ных со­ци­ал-де­мо­кра­тов, 2 эсе­ра и 2 боль­ше­ви­ка), 29 мар­та (11 апр.) – из 41 чел. (14 мень­ше­ви­ков, 10 боль­ше­ви­ков, 7 эсе­ров, 3 тру­до­ви­ка, 3 вне­фрак­ци­он­ных со­ци­ал-де­мо­кра­та, 1 меж­рай­онец, 3 – не­оп­ре­де­лён­ной пар­тий­но­сти). В се­ре­ди­не / кон­це ап­ре­ля под влия­ни­ем чле­на Ис­пол­ко­ма и его не­фор­маль­но­го ли­де­ра мень­ше­ви­ка И.Г. Це­ре­те­ли, ак­тив­но­го сто­рон­ни­ка «ре­во­лю­ци­он­но­го обо­рон­че­ст­ва», до­ля ле­вых эле­мен­тов, гл. обр. боль­ше­ви­ков, в Ис­пол­ко­ме зна­чи­тель­но со­кра­ти­лась (76 чле­нов, в т.ч. 23 мень­ше­ви­ка, 22 эсе­ра, 12 боль­ше­ви­ков, 5 тру­до­ви­ков, 3 внеф­рак­ци­он­ных со­ци­ал-де­мо­кра­та, 1 меж­рай­онец, 10 - не­оп­ре­де­лён­ной пар­тий­но­сти). Од­но­вре­мен­но зна­чительная часть функ­ций Ис­пол­ко­ма пе­ре­шла к бю­ро, в его со­став во­шли 11 мень­ше­ви­ков, 6 эсе­ров, 3 тру­до­ви­ка, 4 вне­фрак­ци­он­ных со­ци­ал-де­мо­кра­та. Со­став Ис­пол­ко­ма и бю­ро про­дол­жал ме­нять­ся, но до кон­ца ав­гу­ста / на­ча­ла сен­тяб­ря боль­шин­ст­во в них при­над­ле­жа­ло мень­ше­ви­кам и эсе­рам, мно­гие из ко­то­рых (А.Ф. Ке­рен­ский, Н.С. Чхе­ид­зе, Н.Н. Су­ха­нов, М.И. Ско­бе­лев, А.И. Чхен­ке­ли, Е.П. Ге­геч­ко­ри, В.М. Зен­зи­нов, Н.Д. Авк­сен­ть­ев, Б.В. Са­вин­ков и др.) яв­ля­лись чле­на­ми ма­сон­ско­го Ве­ли­ко­го Вос­то­ка на­ро­дов Рос­сии. При Ис­пол­ко­ме Петросовета дей­ст­во­ва­ли про­до­вольственная, во­енная, эко­но­мическая, литературная и другие ко­мис­сии (все­го 11 к на­ча­лу мар­та).

Де­пу­та­ты Петросовета из­би­ра­лись от­кры­тым го­ло­со­ва­ни­ем, без учё­та партийной при­над­леж­но­сти на со­б­ра­ни­ях ра­бо­чих как круп­ных промышленных пред­при­ятий, так и мел­ких мас­тер­ских, а так­же на со­б­ра­ни­ях сол­дат час­тей Пет­роградского гар­ни­зо­на. В се­ре­ди­не/кон­це мар­та Петросовет со­сто­ял из 2 тысяч сол­дат­ских и 800 ра­бо­чих де­пу­та­тов, в том числе 200 де­пу­та­тов от объ­е­ди­не­ний де­ре­во­об­де­лоч­ни­ков, ко­жев­ни­ков, бу­лоч­ни­ков, кон­ди­те­ров, кон­тор­ских слу­жа­щих, из­воз­чи­ков, ло­мо­ви­ков, учи­те­лей, сту­ден­тов. В сентябре - октябре 1917 года об­щее чис­ло де­пу­та­тов со­кра­ти­лось до 1 тысячи человек, со­от­но­ше­ние ра­бо­чих и сол­дат­ских де­пу­та­тов урав­ня­лось.

Од­ним из наи­бо­лее важ­ных дей­ст­вий Петросовета стал При­каз № 1 по Пет­роградскому гар­ни­зо­ну [про­ект одоб­рен на пле­нар­ном за­се­да­нии Петросовета 1(14) мар­та, опуб­ли­ко­ван 2(15) мар­та], за­кре­пив­ший основные тре­бо­ва­ния сол­дат­ских масс, но раз­ру­шив­ший прин­цип еди­но­на­ча­лия в ар­мии. Из­да­ние это­го при­ка­за по­бу­ди­ло чле­нов Временного комитета Государственной ду­мы ис­кать со­гла­ше­ния с ру­ко­во­дством Петросовета по во­про­су о вла­сти. Чле­ны Ис­пол­ко­ма Петросовета в хо­де пе­ре­го­во­ров [в ночь с 1 на 2 (с 14 на 15) мар­та] с пред­ста­ви­те­ля­ми Временного комитета Государственной ду­мы до­ве­ри­ли ему фор­ми­ро­ва­ние Вре­мен­но­го пра­ви­тель­ст­ва, са­ми ре­шив не вхо­дить в его со­став (А.Ф. Ке­рен­ский за­нял пост ми­ни­ст­ра юс­ти­ции без официального со­гла­сия Петросовета). Ус­ло­вия, на ко­то­рых долж­на бы­ла со­зда­вать­ся но­вая власть, в основном сов­па­да­ли у Ис­пол­ко­ма Петросовета и Временного комитета Государственной ду­мы, за ис­клю­че­ни­ем тре­бо­ва­ния вве­де­ния вы­бор­но­сти ко­манд­но­го со­ста­ва в ар­мии и не­мед­лен­но­го про­воз­гла­ше­ния де­мо­кра­тической рес­пуб­ли­ки, ко­то­рое не бы­ло при­ня­то Временным комитетом Государственной ду­мы и не во­шло в пер­вую Дек­ла­ра­цию об­ра­зо­ван­но­го Временного пра­ви­тель­ст­ва от 2(15) мар­та. Ис­пол­ком Петросовета на за­се­да­нии 3(16) мар­та по­ста­но­вил аре­сто­вать Ро­ма­но­вых и пред­ло­жить Временному пра­ви­тель­ст­ву про­из­ве­сти арест совместно с Петросоветом. В слу­чае от­ка­за Ис­пол­ком от име­ни Петросовета вы­ра­зил го­тов­ность про­из­ве­сти арест са­мо­стоя­тель­но. 10(23) мар­та ме­ж­ду Петросоветом и Пет­роградским обществом фаб­ри­кан­тов и за­во­дчи­ков под­пи­са­но со­гла­шение о вве­де­нии 8-ча­со­во­го ра­бо­чего дня на пред­при­яти­ях Пет­ро­гра­да, об ор­га­ни­за­ции фаб­рич­но-за­во­дских ко­ми­те­тов и при­ми­ри­тель­ных ка­мер. По во­про­су о вой­не и ми­ре Петросовет за­нял про­ти­во­ре­чи­вую по­зи­цию. В ма­ни­фе­сте «К на­ро­дам все­го ми­ра» [одоб­рен на за­се­да­нии Ис­пол­ко­ма Петросовета 11(24) мар­та, еди­но­глас­но при­нят на пле­нар­ном за­се­да­нии Петросовета 14(27) мар­та, опуб­ли­ко­ван 15(28) мар­та], с од­ной сто­ро­ны, со­дер­жал­ся при­зыв к на­ро­дам Ев­ро­пы к со­вме­ст­ным ре­ши­тель­ным вы­сту­п­ле­ни­ям в поль­зу ми­ра, с дру­гой сто­ро­ны, го­во­ри­лось, что «рус­ская ре­во­лю­ция не от­сту­пит пе­ред шты­ка­ми за­вое­ва­те­лей и не по­зво­лит раз­да­вить се­бя внеш­ней во­енной си­лой». Ис­пол­ком Петросовета боль­шин­ст­вом го­ло­сов под­дер­жал пра­ви­тель­ст­вен­ный «За­ём Сво­бо­ды» (вы­пуск об­ли­га­ций по внутреннему зай­му различными но­ми­на­ла­ми на 49 лет из рас­чё­та 5% го­до­вых, по­га­ше­ние пла­ни­ро­ва­лось с 1922 года). Пер­во­на­чаль­но Петросовет вос­при­ни­мал­ся мас­са­ми как все­российский центр Со­ве­тов. Со­зван­ное по ини­циа­ти­ве Ис­пол­ко­ма Петросовета со­ве­ща­ние пред­ста­ви­те­лей Со­ве­тов важ­ней­ших го­ро­дов Рос­сии [29 мар­та (11 апреля) - 3(16) апреля] боль­шин­ст­вом го­ло­сов одоб­ри­ло дея­тель­ность Пет­ро­со­ве­та.

По­сле ап­рель­ско­го по­ли­тического кри­зи­са Ис­пол­ком Петросовета впер­вые одоб­рил 1(14) мая вхо­ж­де­ние со­циа­ли­стов, пред­ста­ви­те­лей Петросовета (А.Ф. Ке­рен­ско­го, В.М. Чер­но­ва, М.И. Ско­бе­ле­ва, И.Г. Це­ре­те­ли, А.В. Пе­ше­хо­но­ва), в но­вый со­став Временного пра­ви­тель­ст­ва (про­тив вы­сту­пи­ли боль­ше­ви­ки и мень­ше­ви­ки-ин­тер­на­цио­на­ли­сты, несколько эсе­ров). Со­б­ра­ние Петросовета 2(15) мая под­дер­жа­ло это ре­ше­ние (лишь 100 с не­боль­шим че­ло­век из бо­лее чем 2 тысяч де­пута­тов го­ло­со­ва­ли про­тив). В даль­ней­шем чле­ны Петросовета так­же вхо­ди­ли в со­став коа­лиционного Временного пра­ви­тель­ст­ва. С об­ра­зо­ва­ни­ем ВЦИК Со­ве­тов ра­бо­чих и сол­дат­ских де­пу­та­тов на 1-м Все­российский съез­де Со­ве­тов [16(29) июня 1917 года] Петросовет ут­ра­тил роль все­российского цен­тра ре­во­люционной де­мо­кра­тии, ли­де­ры Ис­пол­ко­ма во­шли в со­став ВЦИК, со­хра­нив за со­бой и ру­ко­во­дство в Пет­ро­со­ве­те.

Со­от­но­ше­ние по­ли­тических сил в Петросовете по­сле Кор­ни­ло­ва вы­сту­п­ле­ния 1917 года из­ме­ни­лось в поль­зу боль­ше­ви­ков. Это по­зво­ли­ло им про­вес­ти свою ре­зо­лю­цию-дек­ла­ра­цию «О вла­сти» на об­щем со­б­ра­нии Петросовета 31 августа (13 сентября). В ней го­во­ри­лось о не­воз­мож­но­сти даль­ней­ше­го уча­стия со­циа­ли­стов во Временном пра­ви­тель­ст­ве и не­об­хо­ди­мо­сти фор­ми­ро­ва­ния но­вой вла­сти толь­ко «из пред­ста­ви­те­лей ре­во­лю­ци­он­но­го про­ле­та­риа­та и кре­сть­ян­ст­ва». Пы­та­ясь вос­ста­но­вить свою ру­ко­во­дя­щую роль в Петросовете, чле­ны Пре­зи­диу­ма (Н.С. Чхе­ид­зе, В.А. Ани­си­мов, А.Р. Гоц, Ф.И. Дан, М.И. Ско­бе­лев, И.Г. Це­ре­те­ли, В.М. Чер­нов) 9(22) сентября на пле­нар­ном за­се­да­нии Петросовета зая­ви­ли о вы­хо­де в от­став­ку в пол­ном со­ста­ве, ес­ли не по­лу­чат во­ту­ма до­ве­рия. Не­ожи­дан­но для них от­став­ка бы­ла при­ня­та. Об­щее со­бра­ние де­пу­та­тов Петросовета 25 сентября (8 октября) из­бра­ло но­во­го пред­се­да­те­ля Петросовета - боль­ше­ви­ка Л.Д. Троц­ко­го [ос­та­вал­ся на этом по­сту до 13(26) декабря 1917 года], но­вые Ис­пол­ком Петросовета (25 боль­ше­ви­ков, 17 эсе­ров, 7 мень­ше­ви­ков, 1 народный со­циа­лист) и Пре­зи­ди­ум Петросовета (4 боль­ше­ви­ка - Троц­кий, Л.Б. Ка­ме­нев, А.И. Ры­ков и Г.Ф. Фё­до­ров; 2 эсе­ра - Чер­нов и В.Н. Ка­план; 1 мень­ше­вик - М.И. Брой­до). На этом же соб­ра­нии бы­ла при­ня­та пред­ло­жен­ная Троц­ким ре­зо­лю­ция, в ко­то­рой идея свер­же­ния Временного пра­ви­тель­ст­ва свя­зы­ва­лась с пе­ре­да­чей всей вла­сти Со­ве­там на их 2-м Все­российском съез­де. При Петросовете по пред­ло­же­нию боль­ше­ви­ков был об­ра­зо­ван Пет­ро­град­ский во­ен­но-ре­во­лю­ци­он­ный ко­ми­тет(ПВРК) , сыг­рав­ший ре­шаю­щую роль в ор­га­ни­за­ции во­оружённого вос­ста­ния в сто­ли­це. На Пле­ну­ме Петросовета 27 но­ября (10 декабря), со­сто­яв­шем­ся по­сле при­хо­да боль­ше­ви­ков к вла­сти, из­бран но­вый со­став Ис­пол­ко­ма Петросовета (34 боль­ше­ви­ка и 10 ле­вых эсе­ров). Петросовет стал зве­ном советской сис­те­мы ме­ст­но­го управ­ле­ния.

Ис­точники:

Пет­ро­град­ский Со­вет ра­бо­чих и сол­дат­ских де­пу­та­тов в 1917 г.: Про­то­ко­лы, сте­но­грам­мы и от­че­ты, ре­зо­лю­ции, по­ста­нов­ле­ния... 27 февр. – 25 окт. 1917 г. Л.; СПб.; М., 1991–2003. Т. 1–4.

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