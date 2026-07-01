ПЕТРОСОВЕТ
ПЕТРОСОВЕТ - петроградский совет рабочих и солдатских депутатов, выборный революционный орган в столице России в 1917 году.
Возник в ходе Февральской революции 1917 года по инициативе Временного исполнительного комитета Петросовета (входили меньшевики К.А. Гвоздев, Б.О. Богданов, Н.С. Чхеидзе, М.И. Скобелев, К.С. Гриневич, Н.Ю. Капелинский, Н.Д. Соколов, Г.М. Эрлих) и по решению учредительного собрания 27 фервлая (12 марта) 1917 года о формировании Петросовета [участвовали члены партии меньшевиков (включая депутатов их фракции в 4-й Государственной думе), Рабочей группы Центрального военно-промышленного комитта и партии эсеров]. На учредительном собрании избрано руководство Петросовета: председатель - член Временного комитета Государственной думы для водворения порядка в Петрограде и для сношения с учреждениями и лицами меньшевик Н.С. Чхеидзе[27 февраля (12 марта) - 6(19) сентября 1917 года], товарищи председателя - меньшевик М.И. Скобелев и член Временного комитета Государственной думы эсер А.Ф. Керенский, а также Исполком [для ведения текущих дел 14(27) марта образовано бюро Исполкома] и Президиум Петросовета. Политическую линию Петросовета по ключевым вопросам общественной жизни определяла позиция членов Исполкома и его бюро. По нормам, установленным Исполкомом, избраны депутаты Петросовета от рабочих в период с 28 февраля (13 марта) по 1(14) марта, затем депутаты от солдат частей Петроградского гарнизона. Петросовет размещался до 4(17) августа 1917 года в Таврическом дворце, затем в здании Смольного института в Петрограде.
Исполком П. первоначально состоял из 15 чел. (6 меньшевиков, 5 внефракционных социал-демократов, 2 эсера и 2 большевика), 29 марта (11 апр.) – из 41 чел. (14 меньшевиков, 10 большевиков, 7 эсеров, 3 трудовика, 3 внефракционных социал-демократа, 1 межрайонец, 3 – неопределённой партийности). В середине / конце апреля под влиянием члена Исполкома и его неформального лидера меньшевика И.Г. Церетели, активного сторонника «революционного оборончества», доля левых элементов, гл. обр. большевиков, в Исполкоме значительно сократилась (76 членов, в т.ч. 23 меньшевика, 22 эсера, 12 большевиков, 5 трудовиков, 3 внефракционных социал-демократа, 1 межрайонец, 10 - неопределённой партийности). Одновременно значительная часть функций Исполкома перешла к бюро, в его состав вошли 11 меньшевиков, 6 эсеров, 3 трудовика, 4 внефракционных социал-демократа. Состав Исполкома и бюро продолжал меняться, но до конца августа / начала сентября большинство в них принадлежало меньшевикам и эсерам, многие из которых (А.Ф. Керенский, Н.С. Чхеидзе, Н.Н. Суханов, М.И. Скобелев, А.И. Чхенкели, Е.П. Гегечкори, В.М. Зензинов, Н.Д. Авксентьев, Б.В. Савинков и др.) являлись членами масонского Великого Востока народов России. При Исполкоме Петросовета действовали продовольственная, военная, экономическая, литературная и другие комиссии (всего 11 к началу марта).
Депутаты Петросовета избирались открытым голосованием, без учёта партийной принадлежности на собраниях рабочих как крупных промышленных предприятий, так и мелких мастерских, а также на собраниях солдат частей Петроградского гарнизона. В середине/конце марта Петросовет состоял из 2 тысяч солдатских и 800 рабочих депутатов, в том числе 200 депутатов от объединений деревообделочников, кожевников, булочников, кондитеров, конторских служащих, извозчиков, ломовиков, учителей, студентов. В сентябре - октябре 1917 года общее число депутатов сократилось до 1 тысячи человек, соотношение рабочих и солдатских депутатов уравнялось.
Одним из наиболее важных действий Петросовета стал Приказ № 1 по Петроградскому гарнизону [проект одобрен на пленарном заседании Петросовета 1(14) марта, опубликован 2(15) марта], закрепивший основные требования солдатских масс, но разрушивший принцип единоначалия в армии. Издание этого приказа побудило членов Временного комитета Государственной думы искать соглашения с руководством Петросовета по вопросу о власти. Члены Исполкома Петросовета в ходе переговоров [в ночь с 1 на 2 (с 14 на 15) марта] с представителями Временного комитета Государственной думы доверили ему формирование Временного правительства, сами решив не входить в его состав (А.Ф. Керенский занял пост министра юстиции без официального согласия Петросовета). Условия, на которых должна была создаваться новая власть, в основном совпадали у Исполкома Петросовета и Временного комитета Государственной думы, за исключением требования введения выборности командного состава в армии и немедленного провозглашения демократической республики, которое не было принято Временным комитетом Государственной думы и не вошло в первую Декларацию образованного Временного правительства от 2(15) марта. Исполком Петросовета на заседании 3(16) марта постановил арестовать Романовых и предложить Временному правительству произвести арест совместно с Петросоветом. В случае отказа Исполком от имени Петросовета выразил готовность произвести арест самостоятельно. 10(23) марта между Петросоветом и Петроградским обществом фабрикантов и заводчиков подписано соглашение о введении 8-часового рабочего дня на предприятиях Петрограда, об организации фабрично-заводских комитетов и примирительных камер. По вопросу о войне и мире Петросовет занял противоречивую позицию. В манифесте «К народам всего мира» [одобрен на заседании Исполкома Петросовета 11(24) марта, единогласно принят на пленарном заседании Петросовета 14(27) марта, опубликован 15(28) марта], с одной стороны, содержался призыв к народам Европы к совместным решительным выступлениям в пользу мира, с другой стороны, говорилось, что «русская революция не отступит перед штыками завоевателей и не позволит раздавить себя внешней военной силой». Исполком Петросовета большинством голосов поддержал правительственный «Заём Свободы» (выпуск облигаций по внутреннему займу различными номиналами на 49 лет из расчёта 5% годовых, погашение планировалось с 1922 года). Первоначально Петросовет воспринимался массами как всероссийский центр Советов. Созванное по инициативе Исполкома Петросовета совещание представителей Советов важнейших городов России [29 марта (11 апреля) - 3(16) апреля] большинством голосов одобрило деятельность Петросовета.
После апрельского политического кризиса Исполком Петросовета впервые одобрил 1(14) мая вхождение социалистов, представителей Петросовета (А.Ф. Керенского, В.М. Чернова, М.И. Скобелева, И.Г. Церетели, А.В. Пешехонова), в новый состав Временного правительства (против выступили большевики и меньшевики-интернационалисты, несколько эсеров). Собрание Петросовета 2(15) мая поддержало это решение (лишь 100 с небольшим человек из более чем 2 тысяч депутатов голосовали против). В дальнейшем члены Петросовета также входили в состав коалиционного Временного правительства. С образованием ВЦИК Советов рабочих и солдатских депутатов на 1-м Всероссийский съезде Советов [16(29) июня 1917 года] Петросовет утратил роль всероссийского центра революционной демократии, лидеры Исполкома вошли в состав ВЦИК, сохранив за собой и руководство в Петросовете.
Соотношение политических сил в Петросовете после Корнилова выступления 1917 года изменилось в пользу большевиков. Это позволило им провести свою резолюцию-декларацию «О власти» на общем собрании Петросовета 31 августа (13 сентября). В ней говорилось о невозможности дальнейшего участия социалистов во Временном правительстве и необходимости формирования новой власти только «из представителей революционного пролетариата и крестьянства». Пытаясь восстановить свою руководящую роль в Петросовете, члены Президиума (Н.С. Чхеидзе, В.А. Анисимов, А.Р. Гоц, Ф.И. Дан, М.И. Скобелев, И.Г. Церетели, В.М. Чернов) 9(22) сентября на пленарном заседании Петросовета заявили о выходе в отставку в полном составе, если не получат вотума доверия. Неожиданно для них отставка была принята. Общее собрание депутатов Петросовета 25 сентября (8 октября) избрало нового председателя Петросовета - большевика Л.Д. Троцкого [оставался на этом посту до 13(26) декабря 1917 года], новые Исполком Петросовета (25 большевиков, 17 эсеров, 7 меньшевиков, 1 народный социалист) и Президиум Петросовета (4 большевика - Троцкий, Л.Б. Каменев, А.И. Рыков и Г.Ф. Фёдоров; 2 эсера - Чернов и В.Н. Каплан; 1 меньшевик - М.И. Бройдо). На этом же собрании была принята предложенная Троцким резолюция, в которой идея свержения Временного правительства связывалась с передачей всей власти Советам на их 2-м Всероссийском съезде. При Петросовете по предложению большевиков был образован Петроградский военно-революционный комитет(ПВРК), сыгравший решающую роль в организации вооружённого восстания в столице. На Пленуме Петросовета 27 ноября (10 декабря), состоявшемся после прихода большевиков к власти, избран новый состав Исполкома Петросовета (34 большевика и 10 левых эсеров). Петросовет стал звеном советской системы местного управления.
Источники:
Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов в 1917 г.: Протоколы, стенограммы и отчеты, резолюции, постановления... 27 февр. – 25 окт. 1917 г. Л.; СПб.; М., 1991–2003. Т. 1–4.