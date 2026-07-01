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ПЕТРОФ
ПЕТРОФ - чешская фортепианная фирма, одна из ведущих в Европе.
Основана в 1864 году в Градец-Кралове фортепианным мастером Антонином Петрофом (1839-1915 годы; в 1857-1864 годах обучался у австрийских мастеров). В конце XIX века инструменты этой фирмы стали появляться в других европейских странах.
В 1948 году национализирована, в 1998 году возвращена в частное владение семьи Петроф (с 2005 года Зузана Цералова-Петрофова - президент Европейской федерации производителей музыкальных инструментов). Ныне «Петроф» ежегодно производит около 5000 пианино и около 900 роялей.
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