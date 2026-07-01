ПЕТРОФ

ПЕТРОФ - чешская фортепианная фирма, одна из ведущих в Европе.

Ос­но­ва­на в 1864 году в Гра­дец-Кра­ло­ве фортепианным мас­те­ром Ан­то­ни­ном Пет­ро­фом (1839-1915 годы; в 1857-1864 годах обу­чал­ся у австрийских мас­те­ров). В конце XIX века ин­ст­ру­мен­ты этой фир­мы ста­ли по­яв­лять­ся в других ев­ропейских стра­нах.

В 1948 году на­цио­на­ли­зи­ро­ва­на, в 1998 году воз­вра­ще­на в ча­ст­ное вла­де­ние се­мьи Пет­роф (с 2005 года Зу­за­на Це­ра­ло­ва-Пет­ро­фо­ва - пре­зи­дент Ев­ропейской фе­де­ра­ции про­из­во­ди­те­лей музыкальных ин­ст­ру­мен­тов). Ны­не «Петроф» еже­год­но про­из­во­дит около 5000 пиа­ни­но и около 900 роя­лей.

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