ПЕТРИЦКИЙ АНАТОЛИЙ ГАЛАКТИОНОВИЧ

ПЕТРИЦКИЙ АНАТОЛИЙ ГАЛАКТИОНОВИЧ - украинский сценограф, живописец, график , народный художник СССР.

Отец А.А. Пет­риц­ко­го. Учил­ся в Ки­ев­ском ху­дожественном училище (1912-1918 годы) у В.Г. Кри­чев­ско­го, во Вху­те­ма­се в Мо­ск­ве (1922-1924 годы) у А.Д. Дре­ви­на и Н.А. Удаль­цовой. В ран­них те­ат­раль­ных ра­бо­тах (с 1914 года) ис­пы­тал влия­ние сти­ли­за­тор­ских тен­ден­ций, за­тем кон­ст­рук­ти­виз­ма ; не­из­мен­но уде­лял боль­шое вни­ма­ние цель­но­сти зри­тель­но­го ху­дожественного об­раза, ко­ло­ри­стической на­сы­щен­но­сти («ху­дож­ник - ав­тор цве­то­вой пар­ти­ту­ры му­зы­каль­но­го те­ат­ра»); с 1930-х годов об­ра­тил­ся к жи­во­пис­но-де­ко­ра­тив­ной ма­не­ре.

Оформ­лял спек­так­ли те­ат­ров Харь­ко­ва («Со­ро­чин­ская яр­мар­ка» М.П. Му­сорг­ско­го , 1925 год, Украинская сто­лич­ная опе­ра), Мо­ск­вы («Бо­гдан Хмель­ниц­кий» А.Е. Кор­ней­чу­ка, 1939 год, Ма­лый те­атр; «Де­каб­ри­сты» Ю.А. Ша­по­ри­на, 1953 год, Боль­шой те­атр), Кие­ва («Ка­ли­но­вая ро­ща» А.Е. Кор­ней­чу­ка, 1950 год, Дра­ма­тический те­атр имени И.Я. Фран­ко; «Та­рас Буль­ба» Н.В. Лы­сен­ко, 1954 год, Те­атр опе­ры и ба­ле­та имени Т.Г. Шев­чен­ко). Так­же ав­тор кар­тин («Ин­ва­ли­ды», 1924 год; «Не сад - го­род Ки­ев», 1961 год, обе - в Национальном ху­дожественном му­зее Ук­раи­ны, Ки­ев), пла­ка­тов, книж­ных ил­лю­ст­ра­ций.

Пре­по­да­вал в Ки­ев­ском ху­дожественном институте (1946-1950 год; профессор с 1947 года). Государственная премия СССР (1949, 1951 годы). На­гра­ж­дён ор­де­ном Ле­ни­на.