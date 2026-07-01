ПЕТРИЦКИЙ АНАТОЛИЙ ГАЛАКТИОНОВИЧ
ПЕТРИЦКИЙ АНАТОЛИЙ ГАЛАКТИОНОВИЧ - украинский сценограф, живописец, график, народный художник СССР.
Отец А.А. Петрицкого. Учился в Киевском художественном училище (1912-1918 годы) у В.Г. Кричевского, во Вхутемасе в Москве (1922-1924 годы) у А.Д. Древина и Н.А. Удальцовой. В ранних театральных работах (с 1914 года) испытал влияние стилизаторских тенденций, затем конструктивизма; неизменно уделял большое внимание цельности зрительного художественного образа, колористической насыщенности («художник - автор цветовой партитуры музыкального театра»); с 1930-х годов обратился к живописно-декоративной манере.
Оформлял спектакли театров Харькова («Сорочинская ярмарка» М.П. Мусоргского, 1925 год, Украинская столичная опера), Москвы («Богдан Хмельницкий» А.Е. Корнейчука, 1939 год, Малый театр; «Декабристы» Ю.А. Шапорина, 1953 год, Большой театр), Киева («Калиновая роща» А.Е. Корнейчука, 1950 год, Драматический театр имени И.Я. Франко; «Тарас Бульба» Н.В. Лысенко, 1954 год, Театр оперы и балета имени Т.Г. Шевченко). Также автор картин («Инвалиды», 1924 год; «Не сад - город Киев», 1961 год, обе - в Национальном художественном музее Украины, Киев), плакатов, книжных иллюстраций.
Преподавал в Киевском художественном институте (1946-1950 год; профессор с 1947 года). Государственная премия СССР (1949, 1951 годы). Награждён орденом Ленина.