ПЕТРАЖИЦКИЙ ЛЕВ ИОСИФОВИЧ
ПЕТРАЖИЦКИЙ ЛЕВ ИОСИФОВИЧ - российский и польский правовед, социолог, философ, статский советник ; представитель психологической школы права.
Окончил юридический факультет Университета Святого Владимира в Киеве (1890 год; в 1897-1898 годах преподавал в нём). Учился также в университетах в Гейдельберге, Берлине и Париже. Профессор кафедры энциклопедии права (1898-1918 годы) и декан юридического факультета (1905-1906 годы) Санкт-Петербургского (Петроградского) университета. В 1898 году участвовал в создании еженедельной юридической газеты «Право», один из её постоянных авторов. В 1902 году был привлечён в качестве эксперта к работе в Особом совещании о нуждах сельскохозяйственной промышленности. Член Конституционно-демократической партии, с января 1906 года член её ЦК. Депутат 1-й Государственной думы от Санкт-Петербурга (1906 год), член фракции кадетов.
Расходился с руководителями партии по многим вопросам, в частности выступал против принудительного отчуждения части частновладельческих земель государством за выкуп для передачи крестьянам, настаивал на скорейшем введении гражданского и политического равноправия для женщин. После досрочного роспуска Думы подписал Выборгское воззвание, за что в 1908 году, как и другие бывшие депутаты, подписавшие воззвание, отбыл 3-месячное тюремное заключение и был лишён избирательных прав. В апреле 1917 года, после Февральской революции, назначен сенатором 1-го Департамента Сената (орган административной юстиции). В сентябре 1917 года уехал в Финляндию, а из неё - в Польшу. Преподавал на юридическом факультете Варшавского университета (с 1918 года; с 1919 года профессор социологии) и на кафедре законодательной политики Свободного польского университета (с 1921 года). Был отстранён от преподавания после прихода к власти Ю. Пилсудского (1926 год). Покончил жизнь самоубийством.
Предпринял одну из первых попыток создать теорию правопонимания, тесно увязывая возникновение юридических норм с психологич. импульсами и устоявшимися алгоритмами поведения человека. Рассматривал все проявления человеческой деятельности, в том числе право и государство, как функцию психики («Введение в изучение права и нравственности. Эмоциональная психология», 1905 год; «Теория права и государства в связи с теорией нравственности», 2-е издание, тома 1-2, 1909-1910 годы). Традиционное деление психических явлений на сознание, чувство и волю Петражицкий дополнил категорией «эмоция», которую считал главным определяющим поведение людей фактором.
Петражицкий выделял право официальное и неофициальное, позитивное (гетерономное) и интуитивное (автономное). Официальное право, установленное и гарантированное гос-вом, действует наряду с неофициальным, имеющим индивидуально-изменчивый характер и определяющимся условиями и обстоятельствами жизни каждого человека («интуитивных прав столько, сколько индивидов»). В то же время Петражицкий считал, что можно выделить общие черты интуитивного права отдельных групп (например, семьи) и больших масс людей (например, класса). Полагал, что рациональная деятельность индивидуума лишь в малой степени определяет характер права. Оно формируется как негласные и даже иногда невербализованные конвенции, прежде всего благодаря стихийному развитию правосознания общества, постоянно накапливающего опыт нормотворчества в результате межличностных коммуникаций. В отличие от позитивного права, интуитивное право динамично, в своей эволюции оно способно быстро реагировать на потребности практической жизни и изменяться в соответствии с этим. Позитивное право должно вбирать в себя «аксиомы» интуитивного права, в противном случае углубляющееся расхождение между ними может стать источником острых конфликтов и социальных потрясений.
Поскольку действие права как психического фактора общественной жизни состоит, по мнению Петражицкого, «в возбуждении или подавлении мотивов к различным действиям и воздержаниям (мотивационное или импульсивное действие права)», а также «в укреплении и развитии одних склонностей и черт человеческого характера, в ослаблении и искоренении других (педагогическое действие права)», Петражицкий считал необходимым создание науки «политики права» («эмоциональной социологии») для целенаправленного совершенствования «индивидуального и массового поведения» посредством надлежащей «правовой мотивации».
Психолого-правовые идеи Петражицкого оказали влияние на советское правоведение 1920-х годов (М.А. Рейснер), а также на развитие юриспруденции в Западной Европе и США, где они были восприняты благодаря усилиям его учеников - Г.Д. Гурвича, Н.С. Тимашева, П.А. Сорокина.
Петражицкий исследовал такие явления, как акционерный капитал и игру на бирже. По его мнению, игра на бирже определяется не столько экономической конъюнктурой, сколько психологией участников рынка, далеко не всегда рационально осмысленными ожиданиями игроков. Соответственно, столь значимые для экономики изменения биржевых котировок лишь косвенным образом зависят от процессов в сфере производства.
Сочинения:
Права добросовестного владельца на доходы с точек зрения догмы и политики гражданского права. СПб., 1897;
Акционерная компания. СПб., 1898;
Очерки философии права. СПб., 1900;
К вопросу о «возрождении естественного права» и нашей программе // Право. 1902. № 41–43;
О мотивах человеческих поступков, в особенности об этических мотивах и их разновидностях. СПб., 1904;
Университет и наука. СПб., 1907;
«Новое учение о праве и нравственности» и критика В.И. Сергеевича. СПб., 1910;
Акции, биржевая игра и теория экономических кризисов. СПб., 1911.