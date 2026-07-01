ПЕТРАЖИЦКИЙ ЛЕВ ИОСИФОВИЧ

ПЕТРАЖИЦКИЙ ЛЕВ ИОСИФОВИЧ - российский и польский правовед, социолог, философ, статский советник ; представитель психологической школы права.

Окон­чил юри­дический факультет Университета Святого Вла­ди­ми­ра в Кие­ве (1890 год; в 1897-1898 годах пре­по­да­вал в нём). Учил­ся так­же в университетах в Гей­дель­бер­ге, Бер­ли­не и Па­ри­же. Профессор ка­фед­ры эн­цик­ло­пе­дии пра­ва (1898-1918 годы) и де­кан юри­дического факультета (1905-1906 годы) Санкт-Пе­тербургского (Пет­ро­град­ско­го) университета. В 1898 году уча­ст­во­вал в соз­да­нии еже­не­дель­ной юри­дической газеты «Пра­во», один из её по­сто­ян­ных ав­то­ров. В 1902 году был при­вле­чён в ка­че­ст­ве экс­пер­та к ра­бо­те в Осо­бом со­ве­ща­нии о ну­ж­дах сель­ско­хо­зяй­ст­вен­ной про­мыш­лен­но­сти. Член Кон­сти­ту­ци­он­но-де­мо­кра­тической пар­тии , с января 1906 года член её ЦК. Де­пу­тат 1-й Государственной ду­мы от Санкт-Пе­тер­бур­га (1906 год), член фрак­ции ка­де­тов.

Рас­хо­дил­ся с ру­ко­во­ди­те­ля­ми пар­тии по многим во­про­сам, в ча­ст­но­сти вы­сту­пал про­тив при­ну­ди­тель­но­го от­чу­ж­де­ния час­ти ча­ст­но­вла­дельческих зе­мель го­су­дар­ст­вом за вы­куп для пе­ре­да­чи кре­сть­я­нам, на­стаи­вал на ско­рей­шем вве­де­нии гражданского и по­ли­тического рав­но­пра­вия для жен­щин. По­сле дос­роч­но­го рос­пус­ка Ду­мы под­пи­сал Вы­борг­ское воз­зва­ние, за что в 1908 году, как и другие быв­шие де­пу­та­ты, под­пи­сав­шие воз­зва­ние, от­был 3-ме­сяч­ное тю­рем­ное за­клю­че­ние и был ли­шён из­би­рательных прав. В апреле 1917 года, по­сле Февральской ре­во­лю­ции , на­зна­чен се­на­то­ром 1-го Департамента Се­на­та (ор­ган административной юс­ти­ции). В сентябре 1917 года уе­хал в Фин­лян­дию, а из неё - в Поль­шу. Пре­по­да­вал на юри­дическом факультете Вар­шав­ско­го университета (с 1918 года; с 1919 года профессор со­цио­ло­гии) и на ка­фед­ре за­ко­но­дательной по­ли­ти­ки Сво­бод­но­го польского университета (с 1921 года). Был от­стра­нён от пре­по­да­ва­ния по­сле при­хо­да к вла­сти Ю. Пил­суд­ско­го (1926 год). По­кон­чил жизнь са­мо­убий­ст­вом.

Пред­при­нял од­ну из пер­вых по­пы­ток соз­дать тео­рию пра­во­по­ни­ма­ния, тес­но увя­зы­вая воз­ник­но­ве­ние юри­дических норм с пси­хо­ло­гич. им­пуль­са­ми и ус­то­яв­ши­ми­ся ал­го­рит­ма­ми по­ве­де­ния че­ло­ве­ка. Рас­смат­ри­вал все про­яв­ле­ния че­ло­ве­че­ской дея­тель­но­сти, в том числе пра­во и го­су­дар­ст­во, как функ­цию пси­хи­ки («Вве­де­ние в изу­че­ние пра­ва и нрав­ст­вен­но­сти. Эмо­цио­наль­ная пси­хо­ло­гия», 1905 год; «Тео­рия пра­ва и го­су­дар­ст­ва в свя­зи с тео­ри­ей нрав­ст­вен­но­сти», 2-е издание, тома 1-2, 1909-1910 годы). Тра­диционное де­ле­ние пси­хических яв­ле­ний на соз­на­ние, чув­ст­во и во­лю Петражицкий до­пол­нил ка­те­го­ри­ей «эмо­ция», ко­то­рую счи­тал главным оп­ре­де­ляю­щим по­ве­де­ние лю­дей фак­то­ром.

Петражицкий вы­де­лял пра­во офи­ци­аль­ное и не­офи­ци­аль­ное, по­зи­тив­ное (ге­те­ро­ном­ное) и ин­туи­тив­ное (ав­то­ном­ное). Официальное пра­во, ус­та­нов­лен­ное и га­ран­ти­ро­ван­ное гос-вом, дей­ст­ву­ет на­ря­ду с не­офи­ци­аль­ным, имею­щим ин­ди­ви­ду­аль­но-из­мен­чи­вый ха­рак­тер и оп­ре­де­ляю­щим­ся ус­ло­ви­я­ми и об­стоя­тель­ст­ва­ми жиз­ни ка­ж­до­го че­ло­ве­ка («ин­туи­тив­ных прав столь­ко, сколь­ко ин­ди­ви­дов»). В то же вре­мя Петражицкий счи­тал, что мож­но вы­де­лить об­щие чер­ты ин­туи­тив­но­го пра­ва отдельных групп (например, се­мьи) и боль­ших масс лю­дей (например, клас­са). По­ла­гал, что ра­цио­наль­ная дея­тель­ность ин­ди­ви­дуу­ма лишь в ма­лой сте­пе­ни оп­ре­де­ля­ет ха­рак­тер пра­ва. Оно фор­ми­ру­ет­ся как не­глас­ные и да­же ино­гда не­вер­ба­ли­зо­ван­ные кон­вен­ции, пре­ж­де все­го бла­го­да­ря сти­хий­но­му раз­ви­тию пра­во­соз­на­ния об­ще­ст­ва, по­сто­ян­но на­ка­п­ли­ваю­ще­го опыт нор­мо­твор­че­ст­ва в ре­зуль­та­те меж­лич­но­ст­ных ком­му­ни­ка­ций. В от­ли­чие от по­зи­тив­но­го пра­ва, ин­туи­тив­ное пра­во ди­на­мич­но, в сво­ей эво­лю­ции оно спо­соб­но бы­ст­ро реа­ги­ро­вать на по­треб­но­сти прак­тической жиз­ни и из­ме­нять­ся в со­от­вет­ст­вии с этим. По­зи­тив­ное пра­во долж­но вби­рать в се­бя «ак­сио­мы» ин­туи­тив­но­го пра­ва, в про­тив­ном слу­чае уг­луб­ляю­щее­ся рас­хо­ж­де­ние ме­ж­ду ни­ми мо­жет стать ис­точ­ни­ком ост­рых кон­флик­тов и со­ци­аль­ных по­тря­се­ний.

По­сколь­ку дей­ст­вие пра­ва как пси­хического фак­то­ра об­щественной жиз­ни со­сто­ит, по мне­нию Петражицкого, «в воз­бу­ж­де­нии или по­дав­ле­нии мо­ти­вов к раз­лич­ным дей­ст­ви­ям и воз­дер­жа­ни­ям (мо­ти­ва­ци­он­ное или им­пуль­сив­ное дей­ст­вие пра­ва)», а так­же «в ук­ре­п­ле­нии и раз­ви­тии од­них склон­но­стей и черт че­ло­ве­че­ско­го ха­рак­те­ра, в ос­лаб­ле­нии и ис­ко­ре­не­нии дру­гих (пе­да­го­ги­че­ское дей­ст­вие пра­ва)», Петражицкий счи­тал не­об­хо­ди­мым соз­да­ние нау­ки «по­ли­ти­ки пра­ва» («эмо­цио­наль­ной со­цио­ло­гии») для це­ле­на­прав­лен­но­го со­вер­шен­ст­во­ва­ния «ин­ди­ви­ду­аль­но­го и мас­со­во­го по­ве­де­ния» по­сред­ст­вом над­ле­жа­щей «пра­во­вой мо­ти­ва­ции».

Пси­хо­ло­го-пра­во­вые идеи Петражицкого ока­за­ли влия­ние на советское пра­во­ве­де­ние 1920-х годов (М.А. Рейс­нер), а так­же на раз­ви­тие юрис­пру­ден­ции в Западной Ев­ро­пе и США, где они бы­ли вос­при­ня­ты бла­го­да­ря уси­ли­ям его уче­ни­ков - Г.Д. Гур­ви­ча, Н.С. Ти­ма­ше­ва, П.А. Со­ро­ки­на.

Петражицкий ис­сле­до­вал та­кие яв­ле­ния, как ак­цио­нер­ный ка­пи­тал и иг­ру на бир­же. По его мне­нию, иг­ра на бир­же оп­ре­де­ля­ет­ся не столь­ко эко­но­мической конъ­юнк­ту­рой, сколь­ко пси­хо­ло­ги­ей уча­ст­ни­ков рын­ка, да­ле­ко не все­гда ра­цио­наль­но ос­мыс­лен­ны­ми ожи­да­ния­ми иг­ро­ков. Со­от­вет­ст­вен­но, столь зна­чи­мые для эко­но­ми­ки из­ме­не­ния бир­же­вых ко­ти­ро­вок лишь кос­вен­ным об­ра­зом за­ви­сят от про­цес­сов в сфе­ре про­из­вод­ст­ва.

Сочинения :

Пра­ва доб­ро­со­ве­ст­но­го вла­дель­ца на до­хо­ды с то­чек зре­ния дог­мы и по­ли­ти­ки гра­ж­дан­ско­го пра­ва. СПб., 1897;

Ак­цио­нер­ная ком­па­ния. СПб., 1898;

Очер­ки фи­ло­со­фии пра­ва. СПб., 1900;

К во­про­су о «воз­ро­ж­де­нии ес­те­ст­вен­но­го пра­ва» и на­шей про­грам­ме // Пра­во. 1902. № 41–43;

О мо­ти­вах че­ло­ве­че­ских по­ступ­ков, в осо­бен­но­сти об эти­че­ских мо­ти­вах и их раз­но­вид­но­стях. СПб., 1904;

Уни­вер­си­тет и нау­ка. СПб., 1907;

«Но­вое уче­ние о пра­ве и нрав­ст­вен­но­сти» и кри­ти­ка В.И. Сер­гее­ви­ча. СПб., 1910;

Ак­ции, бир­же­вая иг­ра и тео­рия эко­но­ми­че­ских кри­зи­сов. СПб., 1911.