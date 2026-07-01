ПЕТРАУСКАС
ПЕТРАУСКАС - Пятраускас, Микас и Кипрас литовские музыканты, братья.
Микас [13(25) октября 1873 года, посёлок Палуше Свенцянского уезда Виленской губернии, ныне Игналинского района Утенского уезда - 23 марта 1937 года, Каунас], композитор, певец (тенор), хоровой дирижёр. В 1906 году окончил Санкт-Петербургскую консерваторию по классу пения С.И. Габеля. В том же году создал оперу «Бируте» (на исторический сюжет, либретто Г. Ландсбергиса-Жямкальниса) - первую национальную литовскую оперу (поставлена в 1906 году, Вильна). В 1905 году принял участие в революционном движении в Вильне, в 1906 году эмигрировал. В 1907-1930 годах (с перерывами) жил в США, руководил литовским хорами, преподавал. В 1908 году учился композиции в Парижской консерватории, в 1911-1912 годах - пению в Италии. Время от времени приезжал в Литву, выступал в концертах с братом. В 1924 году в Бостоне впервые поставлена его опера «Эгле - королева ужей» (на собственное либретто по литовской народной сказке; в 1939 году поставлена в Каунасе под названием «Эгле»). С 1930 года жил в Каунасе. Среди сочинений: 17 оперетт, хоры, вокальные дуэты, песни, пьесы для скрипки и фортепиано, обработки народных песен.
Кипрас [23 ноября (5 декабря) 1885 года, деревня Цейкиняй Свенцянского у. Виленской губернии, ныне Игналинского района Утенского уезда - 17 января 1968 года, Вильнюс], певец (тенор), народный артист СССР (1950 год). Один из крупнейших литовских оперных певцов. Дебютировал в 1906 году в Вильнюсе в опере «Бируте» Микаса П. В 1911 году окончил Санкт-Петербургскую консерваторию по классу С.И. Габеля. В 1911-1920 годах солист Мариинского театра. В 1920 году вернулся в Литву, был одним из основателей и первым постановщиком оперного театра в Каунасе (ныне Литовский театр оперы и балета), до 1958 года солист этого театра. Гастролировал в СССР (1922-1923 годы), во Франции, Италии и других странах, в 1925-1928 годах вместе с Ф.И. Шаляпиным выступал в Берлине, Лейпциге, Мюнхене, Дрездене, Мадриде. Выступал в операх Дж. Верди, Дж. Пуччини, Р. Вагнера, П.И. Чайковского (Герман в «Пиковой даме»), Н.А. Римского-Корсакова (Гришка в «Сказании о невидимом граде Китеже»), М.П. Мусоргского (Самозванец в «Борисе Годунове»; Государственная премия СССР, 1951 год), в литовских национальных операх (Жильвинас в опере «Эгле» Микаса П., и др.). С 1949 года преподавал в Литовской консерватории (профессор с 1951 года), среди учеников - В. Норейка. Награждён орденом Ленина (1954 год).