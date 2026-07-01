ПЕТРАУСКАС

ПЕТРАУСКАС - Пятраускас, Микас и Кипрас литовские музыканты, братья.

Ми­кас [13(25) октября 1873 года, посёлок Па­лу­ше Свен­цян­ско­го уезда Ви­лен­ской губернии, ны­не Иг­на­лин­ско­го района Утен­ско­го уезда - 23 марта 1937 года, Кау­нас], ком­по­зи­тор, пе­вец (те­нор), хо­ро­вой ди­ри­жёр. В 1906 году окон­чил Санкт-Пе­тербургскую консерваторию по клас­су пе­ния С.И. Га­бе­ля. В том же го­ду соз­дал опе­ру «Би­ру­те» (на ис­то­рический сю­жет, либретто Г. Ландс­бер­ги­са-Жям­каль­ни­са) - пер­вую национальную ли­товскую опе­ру (поставлена в 1906 году, Виль­на). В 1905 году при­нял уча­стие в ре­во­люционном дви­же­нии в Виль­не, в 1906 году эмиг­ри­ро­вал. В 1907-1930 годах (с пе­ре­ры­ва­ми) жил в США, ру­ко­во­дил ли­товским хо­ра­ми, пре­по­да­вал. В 1908 году учил­ся ком­по­зи­ции в Па­риж­ской консерватории , в 1911-1912 годах - пе­нию в Ита­лии. Вре­мя от вре­ме­ни при­ез­жал в Лит­ву, вы­сту­пал в кон­цер­тах с бра­том. В 1924 году в Бос­то­не впер­вые по­став­ле­на его опе­ра «Эг­ле - ко­ро­ле­ва ужей» (на собственное либретто по ли­товской народной сказ­ке; в 1939 году по­став­ле­на в Кау­на­се под названием «Эг­ле»). С 1930 года жил в Кау­на­се. Сре­ди со­чи­не­ний: 17 опе­ретт, хо­ры, во­каль­ные ду­эты, пес­ни, пье­сы для скрип­ки и фортепиано, об­ра­бот­ки народных пе­сен.

Кип­рас [23 ноября (5 декабря) 1885 года, деревня Цей­ки­няй Свен­цян­ско­го у. Ви­лен­ской губернии, ны­не Иг­на­лин­ско­го района Утен­ско­го уезда - 17 января 1968 года, Виль­нюс], пе­вец (те­нор), народный артист СССР (1950 год). Один из круп­ней­ших ли­товских опер­ных пев­цов. Де­бю­ти­ро­вал в 1906 году в Виль­ню­се в опе­ре «Би­ру­те» Ми­ка­са П. В 1911 году окон­чил Санкт-Пе­тербургскую консерваторию по клас­су С.И. Га­бе­ля. В 1911-1920 годах со­лист Ма­ри­ин­ско­го те­ат­ра . В 1920 году вер­нул­ся в Лит­ву, был од­ним из ос­но­ва­те­лей и пер­вым по­ста­нов­щи­ком опер­но­го те­ат­ра в Кау­на­се (ны­не Ли­тов­ский те­атр опе­ры и ба­ле­та), до 1958 года со­лист это­го те­ат­ра. Га­ст­ро­ли­ро­вал в СССР (1922-1923 годы), во Фран­ции, Ита­лии и других стра­нах, в 1925-1928 годах вме­сте с Ф.И. Ша­ля­пи­ным вы­сту­пал в Бер­ли­не, Лейп­ци­ге, Мюн­хе­не, Дрез­де­не, Мад­ри­де. Вы­сту­пал в опе­рах Дж. Вер­ди, Дж. Пуч­чи­ни, Р. Ваг­не­ра, П.И. Чай­ков­ско­го (Гер­ман в «Пи­ко­вой да­ме»), Н.А. Рим­ско­го-Кор­са­ко­ва (Гриш­ка в «Ска­зании о не­ви­ди­мом гра­де Ки­те­же»), М.П. Му­сорг­ско­го (Са­мо­зва­нец в «Бо­ри­се Го­ду­но­ве»; Государственная премия СССР, 1951 год), в ли­товских национальных опе­рах (Жиль­ви­нас в опе­ре «Эг­ле» Ми­ка­са П., и др.). С 1949 года пре­по­да­вал в Ли­товской консерватории (профессор с 1951 года), сре­ди уче­ни­ков - В. Но­рей­ка. На­гра­ж­дён ор­де­ном Ле­ни­на (1954 год).

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