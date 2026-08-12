ПЁТР ДАМИАНИ (лат. Petrus Damianus)

Католический богослов, видный деятель Григорианской реформы .

Петр Дамиани родился в 1007 г. в знатной семье в Равенне, где получил хорошее образование, но ощутил склонность к монашеству.

В 1035 г. принял монашество и поступил в монастырь близ города Губбио.

К 1043 г. Петру Дамиани удалось стать аббатом этой обители. Петр Дамиани ратовал за возрождение строгости бенедиктинского устава и поэтому был горячим сторонником реформы церкви.

После Великой схизмы 1054 г. Петр Дамиани написал трактат в пользу латинского взгляд на вопрос о филиокве.

В 1057 г. Петр Дамиани был возведен в сан кардинала-епископа Остии.

В 1059 г. под руководством Петра Дамиани был подготовлен декрет папы Николая II устанавливающий процедуру избрания пап коллегией кардиналов , а их решение должно было быть утверждено народом и императором.

В том же году Петр Дамиани и Ансельм Луккский смогли добиться покаяния миланского духовенства, уличенного в симонии (приобретении церковных должностей за деньги).

После смерти Николая II Петр Дамиани противостоял антипапам, ставленникам императора и был на стороне законного понтифика, Александра II. Петр Дамиани выступал посредником при разрешении многих церковных конфликтов, однако не переставал соблюдать саму строгую аскезу.

Петр Дамиани известен как автора ряда произведений, отражавших взгляды сторонников примата папы, в которых часто ссылался на Константинов дар .

Петр Дамиани умер в 1072 г. в Фаэнце.

Иллюстрации:

Бюст Петра Дамианаи во Флоренции.

Сочинения:

De divina ornnipotentia e altri opuscoli, ed. Brezzi, Migne PL, v. 145, Firenze, 1943.