ПЁТР АРГОССКИЙ
ПЁТР АРГОССКИЙ - Пётр Чудотворец, византийский писатель, епископ, православный святой.
Семья Петра Аргосского принадлежала к окружению константинопольского патриарха Николая I Мистика, в годы второго патриаршества которого (912-925 годы) Пётр Аргосский получил предложение занять митрополичью кафедру Кесарии Каппадокийской, но отказался от неё. Несколько лет занимался лит. деятельностью в одном из монастырей близ Коринфа, затем поставлен епископом Аргоса и Навплиона.
В годы своего пастырского служения открыл школу и принял меры для спасения жителей Аргоса от голода, обрушившегося на область после одной чрезвычайно суровой зимы. В июле 920 году участвовал в церковном Соборе в Константинополе, где был подписан «Томос единения», положивший конец длительному церковно-политическому кризису, вызванному 4-м браком императора Льва VI Мудрого.
Литературное наследие Петра Аргосского включает богородичные гомилии (на зачатие и во славу святой Анны, на Введение Пресвятой Богородицы во храм, на Благовещение), энкомии святым первых веков христианства (святым Косме и Дамиану, святой великомученице Варваре), а также надгробную речь современнику Петра Аргосского - святому Афанасию, епископу Мефонскому. В проповедях Пётр Аргосский использует типичную для гимнографии лексику; избегает повествовательных моментов, отдавая предпочтение прямой речи персонажей.
Житие Петра Аргосского написано в начале 2-й половины X века выходцем из Аргоса Феодором, митрополитом Никейским. Почитается как покровитель Аргоса. В 1421 году мощи перенесены в Навплион, впоследствии утрачены. Вновь мощи Петра Аргосского были обретены в Ватикане, откуда 19 января 2008 года торжественно перенесены в Аргос. Судьба мощей между 1421 и 2008 годами остаётся неизвестной. День памяти по календарю РПЦ - 3(16) мая.
Сочиния:
‘Αγίου Π&oxia;ετρου &psili;επισϰ&oxia;οπου ῎Αργους βίος ϰαί λ&oxia;ογοι / ’Εϰδ. Κ. Κυριαϰ&oxia;οπουλος. ’Αθ&perispomeni;ηναι, 1976.