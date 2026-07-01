ПЁТР АРГОССКИЙ

ПЁТР АРГОССКИЙ - Пётр Чудотворец, византийский писатель, епископ, православный святой.

Се­мья Петра Аргосского при­над­ле­жа­ла к ок­ру­же­нию кон­стан­ти­но­поль­ско­го пат­ри­ар­ха Ни­ко­лая I Мис­ти­ка , в го­ды вто­ро­го пат­ри­ар­ше­ст­ва ко­то­ро­го (912-925 годы) Пётр Аргосский по­лу­чил пред­ло­же­ние за­нять ми­тро­по­ли­чью ка­фед­ру Ке­са­рии Кап­па­до­кий­ской, но от­ка­зал­ся от неё. Несколько лет за­ни­мал­ся лит. дея­тель­но­стью в од­ном из мо­на­сты­рей близ Ко­рин­фа, за­тем по­став­лен епи­ско­пом Ар­го­са и На­вплио­на.

В го­ды сво­его пас­тыр­ско­го слу­же­ния от­крыл шко­лу и при­нял ме­ры для спа­се­ния жи­те­лей Ар­го­са от го­ло­да, об­ру­шив­ше­го­ся на об­ласть по­сле од­ной чрез­вы­чай­но су­ро­вой зи­мы. В ию­ле 920 году уча­ст­во­вал в цер­ков­ном Со­бо­ре в Кон­стан­ти­но­по­ле, где был под­пи­сан «То­мос еди­не­ния», по­ло­жив­ший ко­нец дли­тель­но­му цер­ков­но-по­ли­тическому кри­зи­су, вы­зван­но­му 4-м бра­ком императора Льва VI Муд­ро­го.

Литературное на­сле­дие Петра Аргосского вклю­ча­ет бо­го­ро­дич­ные го­ми­лии (на за­ча­тие и во сла­ву святой Ан­ны, на Вве­де­ние Пре­свя­той Бо­го­ро­ди­цы во храм, на Бла­го­ве­ще­ние), эн­ко­мии свя­тым пер­вых ве­ков хри­сти­ан­ст­ва (свя­тым Кос­ме и Да­миа­ну, святой великомученице Вар­ва­ре), а так­же над­гроб­ную речь со­вре­мен­ни­ку Петра Аргосского - святому Афа­на­сию, епископу Ме­фон­ско­му. В про­по­ве­дях Пётр Аргосский ис­поль­зу­ет ти­пич­ную для гим­но­гра­фии лек­си­ку; из­бе­га­ет по­ве­ст­во­вательных мо­мен­тов, от­да­вая пред­поч­те­ние пря­мой ре­чи пер­со­на­жей.

Жи­тие Петра Аргосского на­пи­са­но в начале 2-й половины X века вы­ход­цем из Ар­го­са Фео­до­ром, митрополитом Ни­кей­ским. По­чи­та­ет­ся как по­кро­ви­тель Ар­го­са. В 1421 году мо­щи пе­ре­не­се­ны в На­впли­он, впо­след­ст­вии ут­ра­че­ны. Вновь мо­щи Петра Аргосского бы­ли об­ре­те­ны в Ва­ти­ка­не, от­ку­да 19 января 2008 года тор­же­ст­вен­но пе­ре­не­се­ны в Ар­гос. Судь­ба мо­щей ме­ж­ду 1421 и 2008 годами ос­та­ёт­ся не­из­вест­ной. День па­мя­ти по ка­лен­да­рю РПЦ - 3(16) мая.

Сочиния :

‘Αγίου Π&oxia;ετρου &psili;επισϰ&oxia;οπου ῎Αργους βίος ϰαί λ&oxia;ογοι / ’Εϰδ. Κ. Κυριαϰ&oxia;οπουλος. ’Αθ&perispomeni;ηναι, 1976.