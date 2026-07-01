ПЕТЕРС КАРЛ
ПЕТЕРС КАРЛ - германский колониальный деятель, публицист.
Из семьи лютеранского священника. В 1876-1879 годах изучал философию и историю в Гёттингенском, Тюбингенском и Берлинском университетах, одновременно начал заниматься журналистикой. В 1880-1882 годах жил в Лондоне у своего состоятельного дяди - композитора, пианиста и музыкального критика К. Энгеля, активно интересовался британской колониальной политикой и историей создания Британской империи. После смерти дяди унаследовал его состояние, в 1883 году вернулся в Германию и активно включился в движение за развитие германской колониальной политики.
Весной 1884 года принял участие в создании Общества германской колонизации (Gesellschaft für Deutsche Kolonisation). В ноябре-декабре того же года заключил договоры с вождями нескольких восточно-африканских племён о покупке у них по минимальной цене ряда территорий, ставших основой колонии Германская Восточная Африка (ГВА). В феврале 1885 года первым из колониальных деятелей получил от канцлера О. фон Бисмарка охранную грамоту, по которой германское правительство обязалось защищать приобретённые Петерсом земли как германские владения. В апреле 1885 года основал Германско-африканское общество Карл Петерс и товарищи (Deutsch-Afrikanischen Gesellschaft, Carl Peters und Genossen), в 1886 году создал Всеобщий германский союз в поддержку заморских германских национальных интересов (Allgemeiner deutscher Verband zur Förderung überseeischer deutsch-nationaler Interessen). В 1888 году заключил с султаном Занзибара арендный договор, по которому в состав ГВА вошли земли от устья реки Умба до мыса Дельгадо (площадь колонии достигла 900 тысяч км2).
Настойчиво пропагандировал планы создания великой германской восточно-африканской колониальной империи. В 1889-1890 годах руководил экспедициями по поиску пропавших без вести германских исследователей Африки. Заключение в 1890 году англо-германского договора, по которому германское правительство отказалось от ряда территорий ГВА и расширения германской колониальной экспансии в этом регионе (смотри Англо-германские договоры), нанесло удар по планам Петерса. В знак протеста против действий правительства Петерс вместе с группой герм. промышленников и политиков в апреле 1891 года основал Всеобщий германский союз (Allgemeiner Deutscher Verband), переименованный в 1894 году в Пангерманский союз.
С 1891 имперский комиссар по урегулированию вопросов, связанных с определением границ между германскими и британскими владениями в Восточной Африке. В 1895 году обвинён в злоупотреблениях, казни слуг-африканцев и отозван в Германию (окончательно отстранён от должности в 1897 году). В 1896 году переехал на жительство в Великобританию. В 1897 году в Лондоне основал компанию «Dr. Carl Peters Estates and Exploration Co.» (позднее переименована в «South East Africa Ltd.»), которая финансировала разработку золотых месторождений в Южной Африке, однако отказался перейти на британскую государственную службу. С началом Первой мировой войны британские власти конфисковали имущество Петерса в Великобритании, сам Петерс вернулся в Германию, где получил прощение императора Вильгельма II. Последние годы жизни посвятил подготовке мемуаров и публицистике. Петерс - одна из культовых фигур в нацистской Германии.
Сочинения:
Willenswelt und Weltwille. Lpz., 1883;
Deutsch-National. B., 1887;
Die deutsche Emin- Pascha-Expedition. Münch.; Lpz., 1891;
Das Deutsch-ostafrikanische Schutzgebiet. M ̈unch.; Lpz., 1895;
Das goldene Ophir Salomos. Münch.; Lpz., 1895;
Im Goldland des Altertums. Münch.; Lpz., 1902;
England und die Engländer. B., 1904;
Die Gründung von Deutsch-Ostafrika. B., 1906;
Afrikanische Köpfe. B., 1915;
Lebenserinnerungen. Hamb., 1918;
Gesammelte Schriften. B., 1943. Bd 1–2.