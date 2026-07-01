ПЕТЕРС КАРЛ

ПЕТЕРС КАРЛ - германский колониальный деятель, публицист .

Из се­мьи лю­те­ран­ско­го свя­щен­ни­ка. В 1876-1879 годах изу­чал фи­ло­со­фию и ис­то­рию в Гёт­тин­ген­ском , Тю­бин­ген­ском и Бер­лин­ском университетах, од­но­вре­мен­но на­чал за­ни­мать­ся жур­на­ли­сти­кой. В 1880-1882 годах жил в Лон­до­не у сво­его со­стоя­тель­но­го дя­ди - ком­по­зи­то­ра, пиа­ни­ста и музыкального кри­ти­ка К. Эн­ге­ля, ак­тив­но ин­те­ре­со­вал­ся британской ко­ло­ни­аль­ной по­ли­ти­кой и ис­то­ри­ей соз­да­ния Бри­тан­ской им­пе­рии. По­сле смер­ти дя­ди унас­ле­до­вал его со­стоя­ние, в 1883 году вер­нул­ся в Гер­ма­нию и ак­тив­но вклю­чил­ся в дви­же­ние за раз­ви­тие германской ко­ло­ни­аль­ной по­ли­ти­ки.

Вес­ной 1884 года при­нял уча­стие в соз­да­нии Общества германской коло­ни­за­ции (Gesellschaft für Deutsche Kolonisation). В но­яб­ре-де­каб­ре то­го же го­да за­клю­чил до­го­во­ры с во­ж­дя­ми не­сколь­ких восточно-африканских пле­мён о по­куп­ке у них по ми­нимальной це­не ря­да тер­ри­то­рий, став­ших ос­но­вой ко­ло­нии Гер­ман­ская Вос­точ­ная Аф­ри­ка (ГВА). В феврале 1885 года пер­вым из ко­ло­ни­аль­ных дея­те­лей по­лу­чил от канц­ле­ра О. фон Бис­мар­ка ох­ран­ную гра­мо­ту, по ко­то­рой германское пра­ви­тель­ст­во обя­за­лось за­щи­щать при­об­ре­тён­ные Петерсом зем­ли как германские вла­де­ния. В апреле 1885 года ос­но­вал Германско-африканское общество Карл Пе­терс и то­ва­ри­щи (Deutsch-Af­rikanischen Gesellschaft, Carl Peters und Genossen), в 1886 году соз­дал Все­об­щий германский со­юз в под­держ­ку за­мор­ских германских национальных ин­те­ре­сов (Allgemeiner deutscher Ver­band zur Förderung überseeischer deutsch-na­tionaler Interessen). В 1888 году за­клю­чил с сул­та­ном Зан­зи­ба­ра аренд­ный до­го­вор, по ко­то­ро­му в со­став ГВА во­шли зем­ли от устья реки Ум­ба до мы­са Дель­га­до (площадь ко­ло­нии дос­тиг­ла 900 тысяч км2).

На­стой­чи­во про­па­ган­ди­ро­вал пла­ны соз­да­ния великой германской восточно-африканской ко­ло­ни­аль­ной им­пе­рии. В 1889-1890 годах ру­ко­во­дил экс­пе­ди­ция­ми по по­ис­ку про­пав­ших без вес­ти германских ис­сле­до­ва­те­лей Аф­ри­ки. За­клю­че­ние в 1890 году анг­ло-германского до­го­во­ра, по ко­то­ро­му германское пра­ви­тель­ст­во от­ка­за­лось от ря­да тер­ри­то­рий ГВА и рас­ши­ре­ния германской ко­ло­ни­аль­ной экс­пан­сии в этом ре­гио­не (смотри Анг­ло-гер­ман­ские до­го­во­ры), на­нес­ло удар по пла­нам Петерса. В знак про­тес­та про­тив дей­ст­вий пра­ви­тель­ст­ва Петерс вме­сте с груп­пой герм. про­мыш­лен­ни­ков и по­ли­ти­ков в апреле 1891 года ос­но­вал Все­об­щий германский со­юз (Allgemeiner Deutscher Verband), пе­ре­име­но­ван­ный в 1894 году в Пан­гер­ман­ский со­юз .

С 1891 им­пер­ский ко­мис­сар по уре­гу­ли­ро­ва­нию во­про­сов, свя­зан­ных с оп­ре­де­ле­ни­ем гра­ниц ме­ж­ду германскими и британскими вла­де­ния­ми в Восточной Аф­ри­ке. В 1895 году об­ви­нён в зло­упот­реб­ле­ни­ях, каз­ни слуг-аф­ри­кан­цев и ото­зван в Гер­ма­нию (окон­ча­тель­но от­стра­нён от долж­но­сти в 1897 году). В 1896 году пе­ре­ехал на жи­тель­ст­во в Ве­ли­ко­бри­танию. В 1897 году в Лон­до­не ос­но­вал ком­па­нию «Dr. Carl Peters Estates and Exploration Co.» (позд­нее пе­ре­име­но­ва­на в «South East Africa Ltd.»), ко­то­рая финан­си­ро­ва­ла раз­ра­бот­ку зо­ло­тых ме­сто­ро­ж­де­ний в Южной Аф­ри­ке, од­на­ко от­казал­ся пе­рей­ти на британскую государственную служ­бу. С на­ча­лом Первой ми­ро­вой вой­ны британские вла­сти кон­фи­ско­ва­ли иму­ще­ст­во Петерса в Ве­ли­ко­бри­та­нии, сам Петерс вер­нул­ся в Гер­манию, где по­лу­чил про­ще­ние императора Виль­гель­ма II. По­след­ние го­ды жиз­ни по­свя­тил под­го­тов­ке ме­муа­ров и пуб­ли­ци­сти­ке. Петерс - од­на из куль­то­вых фи­гур в на­ци­ст­ской Гер­ма­нии.

Сочинения:

Willenswelt und Weltwille. Lpz., 1883;

Deutsch-National. B., 1887;

Die deutsche Emin- Pascha-Expedition. Münch.; Lpz., 1891;

Das Deutsch-ostafrikanische Schutzgebiet. M ̈unch.; Lpz., 1895;

Das goldene Ophir Salomos. Münch.; Lpz., 1895;

Im Goldland des Alter­tums. Münch.; Lpz., 1902;

England und die En­glän­der. B., 1904;

Die Gründung von Deutsch-Ost­afrika. B., 1906;

Afrikanische Köpfe. B., 1915;

Lebenserinnerungen. Hamb., 1918;

Gesammelte Schriften. B., 1943. Bd 1–2.