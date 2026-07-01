ПЕТЕРБУРГСКИЙ ДОГОВОР 1881 ГОДА
ПЕТЕРБУРГСКИЙ ДОГОВОР 1881 ГОДА - соглашение между Россией и Китаем об Илийском крае, перешедшем под российское управление в ходе подавления уйгуро-дунганского восстания 1864-1877 годов.
В основном завершил российско-китайское размежевание в Центральной Азии. Подписан 12(24) февраля 1881 года в Санкт-Петербурге управляющим российским Мининстерством иностранных дел Н.К. Гирсом, российским чрезвычайным посланником при дворе китайского императора Е.К. Бюцовым и чрезвычайным посланником Китая Цзэн Цзицзе (маркизом Цзэном). Состоял из 20 статей.
Под влиянием британской дипломатии и в расчёте на помощь Великобритании китайское правительство отказалось ратифицировать Ливадийский договор 1879 года, что привело к кризису в российско-китайских отношениях. В правящих кругах Китая возникли планы войны с Россией, российское правительство усилило войска в Восточной Сибири и Приморье, а также направило на Дальний Восток эскадру под командованием вице-адмирала С.С. Лесовского. Военные и дипломатические демарши России, а также ослабление напряжённости в российско-британских отношениях после отставки в 1880 году кабинета Б. Дизраэли вынудили китайское правительство занять более умеренную позицию и возобновить переговоры. Российское правительство согласилось пересмотреть Ливадийский договор и подписать Петербургский договор, который сокращал объём политических и территориальных уступок Китая в пользу России.
Россия возвращала Китаю Илийский край, кроме небольшого участка Илийской долины, который присоединялся к Российской империи для расселения на нём жителей края, желавших принять российское подданство (ныне эта территория находится в составе Казахстана). Граница между державами устанавливалась к северу от р. Или по течению р. Хоргос, к югу от р. Или она смыкалась с пограничной линией, намеченной Чугучакским протоколом 1864 года, который был подписан в соответствии с Пекинским трактатом 1860 года. Таким образом, спорный район (долина Текеса с Музартским перевалом) возвращался Китаю. В районе хребта Тарбагатай к Российской империи отходили часть долины Чёрного Иртыша и оз. Зайсан. Петербургский договор обязывал Китай объявить амнистию участникам уйгуро-дунганского восстания, а также выплатить 9 миллионов рублей для компенсации расходов по управлению краем и содержанию в нём российских войск и удовлетворения имущественных претензий российских подданных. Подтверждались все права и привилегии России и её подданных в Западном Китае и Монголии, зафиксированные в прежних соглашениях. Дальнейшее развитие получала российско-китайская беспошлинная торговля. Россия получала право учредить свои консульства в городах Турфан и Сучжоу (открывался для российской торговли), а также - «по мере развития торговли и по соглашению с китайским правительством» - в городах Кобдо (Ховд) и Улясутай в Западной Монголии, Хами, Урумчи и Гучэн в Китае. Оговаривалось право сторон установить таможенный тариф. Подтверждалось право русских и китайцев плавать и торговать по рекам Амур, Сунгари и Уссури.
Вывод российских войск из Илийского края начат 13(25) августа 1881 года, протокол о передаче края Китаю подписан 10(22) марта 1882 года; население, выразившее желание переселиться в Российскую империю (большинство жителей), оставалось до 10(22) марта 1883 года под управлением российских военных властей. По разным данным, в 1881-1883 годах в российские пределы переселились от 70 тысяч до более чем 100 тысяч уйгур, дунган и казахов, которые были расселены как на вновь присоединённой к Российской империи территории, так и в Семиречье и других местах. Демаркация новой российско-китайской границы проведена в 1882-1884 годах, что зафиксировано рядом протоколов.
Источники:
Сборник договоров России с другими государствами. 1856-1917. М., 1952;
Русско-китайские отношения. 1689-1916. Официальные документы. М., 1958.