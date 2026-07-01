ПЕТЕРБУРГСКИЙ ДОГОВОР 1881 ГОДА

ПЕТЕРБУРГСКИЙ ДОГОВОР 1881 ГОДА - соглашение между Россией и Китаем об Илийском крае, перешедшем под российское управление в ходе подавления уйгуро-дунганского восстания 1864-1877 годов.

В ос­нов­ном за­вер­шил российско-китайское раз­ме­же­ва­ние в Центральной Азии. Под­пи­сан 12(24) февраля 1881 года в Санкт-Пе­тер­бур­ге управ­ляю­щим российским Мининстерством иностранных дел Н.К. Гир­сом , российским чрез­вы­чай­ным по­слан­ни­ком при дво­ре китайского им­пе­ра­то­ра Е.К. Бю­цо­вым и чрез­вы­чай­ным по­слан­ни­ком Ки­тая Цзэн Цзиц­зе (мар­ки­зом Цзэ­ном). Со­сто­ял из 20 ста­тей.

Под влия­ни­ем британской ди­пло­ма­тии и в рас­чё­те на по­мощь Ве­ли­ко­бри­та­нии китайское пра­ви­тель­ст­во от­ка­за­лось ра­ти­фи­ци­ро­вать Ли­ва­дий­ский до­го­вор 1879 года , что при­ве­ло к кри­зи­су в российско-китайских от­но­ше­ни­ях. В пра­вя­щих кру­гах Ки­тая воз­ник­ли пла­ны вой­ны с Рос­си­ей, российское пра­ви­тель­ст­во уси­ли­ло вой­ска в Восточной Си­би­ри и При­мо­рье, а так­же на­пра­ви­ло на Даль­ний Вос­ток эс­кад­ру под ко­мандованием ви­це-адмирала С.С. Ле­сов­ско­го. Во­енные и ди­пло­ма­тические де­мар­ши Рос­сии, а так­же ос­лаб­ле­ние на­пря­жён­но­сти в российско-британских от­но­ше­ни­ях по­сле от­став­ки в 1880 году ка­би­не­та Б. Диз­ра­эли вы­ну­ди­ли китайское пра­ви­тель­ст­во за­нять бо­лее уме­рен­ную по­зи­цию и во­зоб­но­вить пе­ре­го­во­ры. Российское пра­ви­тель­ст­во со­гла­си­лось пе­ре­смот­реть Ли­ва­дий­ский до­го­вор и под­пи­сать Петербургский договор, ко­то­рый со­кра­щал объ­ём по­ли­тических и тер­ри­то­ри­аль­ных ус­ту­пок Ки­тая в поль­зу Рос­сии.

Рос­сия воз­вра­ща­ла Ки­таю Илий­ский край, кро­ме не­боль­шо­го уча­ст­ка Илий­ской до­ли­ны, ко­то­рый при­сое­ди­нял­ся к Российской им­пе­рии для рас­се­ле­ния на нём жи­те­лей края, же­лав­ших при­нять российское под­дан­ст­во (ны­не эта тер­ри­то­рия на­ходит­ся в со­ста­ве Ка­зах­ста­на). Гра­ни­ца ме­ж­ду дер­жа­ва­ми ус­та­нав­ли­ва­лась к се­ве­ру от р. Или по те­че­нию р. Хор­гос, к югу от р. Или она смы­ка­лась с по­гра­нич­ной ли­ни­ей, на­ме­чен­ной Чу­гу­чак­ским про­то­ко­лом 1864 года, ко­то­рый был под­пи­сан в со­от­вет­ст­вии с Пе­кин­ским трак­та­том 1860 года . Та­ким об­ра­зом, спор­ный рай­он (до­ли­на Те­ке­са с Му­зарт­ским пе­ре­ва­лом) воз­вра­щал­ся Ки­таю. В рай­оне хреб­та Тар­ба­га­тай к Российской им­пе­рии от­ходи­ли часть до­ли­ны Чёр­но­го Ир­ты­ша и оз. Зай­сан. Петербургский договор обя­зы­вал Ки­тай объ­явить ам­ни­стию уча­ст­ни­кам уй­гу­ро-дун­ган­ско­го вос­ста­ния, а так­же вы­пла­тить 9 миллионов рублей для ком­пен­са­ции рас­хо­дов по управ­ле­нию кра­ем и со­дер­жа­нию в нём российских войск и удов­ле­тво­ре­ния иму­щественных пре­тен­зий российских под­дан­ных. Под­твер­жда­лись все пра­ва и при­ви­ле­гии Рос­сии и её под­дан­ных в Западном Ки­тае и Мон­го­лии, за­фик­си­ро­ван­ные в преж­них со­гла­ше­ни­ях. Даль­ней­шее раз­ви­тие по­лу­ча­ла российско-китайская бес­по­шлин­ная тор­гов­ля. Рос­сия по­лу­ча­ла пра­во уч­ре­дить свои кон­суль­ст­ва в го­ро­дах Тур­фан и Суч­жоу (от­кры­вал­ся для российской тор­гов­ли), а так­же - «по ме­ре раз­ви­тия тор­гов­ли и по со­гла­ше­нию с китайским пра­ви­тель­ст­вом» - в го­ро­дах Коб­до (Ховд) и Уля­су­тай в Западной Мон­го­лии, Ха­ми, Урум­чи и Гу­чэн в Ки­тае. Ого­ва­ри­ва­лось пра­во сто­рон ус­та­но­вить та­мо­жен­ный та­риф. Под­твер­жда­лось пра­во рус­ских и ки­тай­цев пла­вать и тор­го­вать по ре­кам Амур, Сун­га­ри и Ус­су­ри.

Вы­вод российских войск из Илий­ско­го края на­чат 13(25) августа 1881 года, про­то­кол о пе­ре­да­че края Ки­таю под­пи­сан 10(22) марта 1882 года; на­се­ле­ние, вы­ра­зив­шее же­ла­ние пе­ре­селить­ся в Российскую им­пе­рию (боль­шин­ст­во жи­те­лей), ос­та­ва­лось до 10(22) марта 1883 года под управлением российских во­енных вла­стей. По раз­ным дан­ным, в 1881-1883 годах в российские пре­де­лы пе­ре­се­ли­лись от 70 тысяч до бо­лее чем 100 тысяч уй­гур, дун­ган и ка­за­хов, ко­то­рые бы­ли рас­се­ле­ны как на вновь при­сое­ди­нён­ной к Российской им­пе­рии тер­ри­то­рии, так и в Се­ми­ре­чье и других мес­тах. Де­мар­ка­ция но­вой российско-китайской гра­ни­цы про­ве­де­на в 1882-1884 годах, что за­фик­си­ро­ва­но ря­дом про­то­ко­лов.

Ис­точники:

Сбор­ник до­го­во­ров Рос­сии с дру­ги­ми го­су­дар­ст­ва­ми. 1856-1917. М., 1952;

Рус­ско-ки­тай­ские от­но­ше­ния. 1689-1916. Офи­ци­аль­ные до­ку­мен­ты. М., 1958.

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