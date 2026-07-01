ПЕТЕРБУРГСКИЙ ДОГОВОР 1723 ГОДА
ПЕТЕРБУРГСКИЙ ДОГОВОР 1723 ГОДА - соглашение о российской военной помощи Персии.
Заключён после окончания Персидского похода 1722-1723 годов. Подписан 12(23) сентября с российской стороны императором Петром I, с персидской - великким и полномочным послом Исмаил-беком.
Состоял из преамбулы и 5 статей. Провозглашал «добрую и постоянную» дружбу между государствами; предусматривал в случае вражеского нападения на одну из сторон оказание помощи союзником.Обязывал Россию способствовать утверждению на персидском престоле шаха Тахмаспа II, боровшегося с восставшими против центральной власти племенными объединениями пуштунов, главным образом гильзаями. Передавал России в обмен на военную поддержку прикаспийские владения Персии - города Баку и Дербент с прилегающими к ним территориями, а также провинции Гилян, Мазендеран и Астрабад. Вводил ряд льгот для российской армии на время военных действий в Персии (бесплатное обеспечение верблюдами, верхнюю границу стоимости лошадей, твёрдые цены на хлеб, мясо и соль). Устанавливал свободу торговли и передвижения для купцов обеих стран.
Территориальные приобретения России признаны Османской империей в русско-турецким Константинопольском договоре 1724 года, однако возвращены Персии по Рештскому трактату 1732 года и Гянджинскому трактату 1735 года.
Источники:
Полное собрание законов Российской империи. Собрание 1-е. СПб., 1830. Т. 7. № 4298.