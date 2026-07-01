ПЕТЕРБУРГСКИЙ ДОГОВОР 1723 ГОДА

ПЕТЕРБУРГСКИЙ ДОГОВОР 1723 ГОДА - соглашение о российской военной помощи Персии.

За­клю­чён по­сле окон­ча­ния Пер­сид­ско­го по­хо­да 1722-1723 годов . Под­пи­сан 12(23) сентября с российской сто­ро­ны императором Пет­ром I, с пер­сид­ской - великким и пол­но­моч­ным по­слом Ис­ма­ил-бе­ком.

Со­сто­ял из пре­ам­бу­лы и 5 ста­тей. Про­воз­гла­шал «до­б­рую и по­сто­ян­ную» друж­бу ме­ж­ду го­су­дар­ст­ва­ми; пре­ду­смат­ри­вал в слу­чае вра­же­ско­го на­па­де­ния на од­ну из сто­рон ока­за­ние по­мо­щи со­юз­ни­ком.Обя­зы­вал Рос­сию спо­соб­ст­во­вать ут­вер­жде­нию на персидском пре­сто­ле ша­ха Тах­мас­па II, бо­ров­ше­го­ся с вос­став­ши­ми про­тив центральной вла­сти пле­мен­ны­ми объе­ди­не­ния­ми пуш­ту­нов, главным образом гиль­зая­ми. Пе­ре­да­вал Рос­сии в об­мен на во­енную под­держ­ку при­кас­пий­ские вла­де­ния Пер­сии - го­ро­да Ба­ку и Дер­бент с при­ле­гаю­щи­ми к ним тер­ри­то­рия­ми, а так­же про­вин­ции Ги­лян, Ма­зен­де­ран и Ас­т­ра­бад. Вво­дил ряд льгот для российской ар­мии на вре­мя во­енных дей­ст­вий в Пер­сии (бес­плат­ное обес­пе­че­ние верб­лю­да­ми, верх­нюю гра­ни­цу стои­мо­сти ло­ша­дей, твёр­дые це­ны на хлеб, мя­со и соль). Ус­та­нав­ли­вал сво­бо­ду тор­гов­ли и пе­ре­дви­же­ния для куп­цов обе­их стран.

Тер­ри­то­ри­аль­ные при­об­ре­те­ния Рос­сии при­зна­ны Ос­ман­ской им­пе­ри­ей в русско-турецким Кон­стан­ти­но­поль­ском до­го­во­ре 1724 года , од­на­ко воз­вра­ще­ны Пер­сии по Решт­ско­му трак­та­ту 1732 года и Гянд­жин­ско­му трак­та­ту 1735 года .

Ис­точники:

Пол­ное со­б­ра­ние за­ко­нов Рос­сий­ской им­пе­рии. Со­б­ра­ние 1-е. СПб., 1830. Т. 7. № 4298.

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