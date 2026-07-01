ПЕТЕРБУРГСКИЕ СОЮЗНЫЕ ДОГОВОРЫ
ПЕТЕРБУРГСКИЕ СОЮЗНЫЕ ДОГОВОРЫ - соглашения между Российской империей и Пруссией о дружбе и оборонительном союзе.
Многократному заключению Петербургских союзных договоров в XVIII веке способствовали общность интересов России и Пруссии в Восточной и Северной Европе, стремление одного из государств периодически использовать русско-прусский союз в качестве противовеса Священной Римской империи, а также необходимость устранять возникавшие между сторонами противоречия.
Были подписаны: 1-й Петербургский союзный договор 10(21) августа 1726 года с рос. стороны - канцлером графом Г.И. Головкиным, вице-канцлером бароном А.И. Остерманом, а с прусской стороны - чрезвычайным посланником бароном Г. фон Мардефельдом; 2-й Петербургский союзный договор 9(20) сентября 1729 года с российской стороны - теми же лицами, а с прусской стороны - чрезвычайным посланником бароном А. фон Мардефельдом; 3-й Петербургский союзный договор 16(27) декабря 1740 года соответственно генералом-фельдмаршалом графом Х.А. фон Минихом, графом А.И. Остерманом, князем А.М. Черкасским, графом М.Г. Головкиным и А. фон Мардефельдом; 4-й Петербургский союзный договор 16(27) марта 1743 года вице-канцлером графом А.П. Бестужевым- Рюминым, тайнным советником К.Г. фон Бреверном и полномочным министром А. фон Мардефельдом; 5-й Петербургский союзный договор 8(19) июня 1762 года канцлером графом М.И. Воронцовым и полномочным министром бароном B.Б. фон дер Гольцем (договор не ратифицирован императрицей Екатериной II после смерти императора Петра III).
6-й Петербургский союзный договор подписан 31 марта (11 апреля) 1764 года Н.И. Паниным, вице-канцлером князем A.М. Голицыным (из рода Голицыных) и чрезвычайным посланником и полномочным министром графом B.Ф. фон Сольмс-Зонненвальде (договор в тот же день дополнен русско-прусской секретной конвенцией о совместных действиях, направленных на избрание в Речи Посполитой короля-поляка по происхождению); 7-й Петербургский союзный договор 12(23) октября 1769 года теми же лицами; 8-й Петербургский союзный договор 20(31) марта 1777 года Паниным, вице-канцлером графом И.А. Остерманом и фон Сольмс-Зонненвальде; 9-й Петербургский союзный договор 27 июля (7 августа) 1792 года И.А. Остерманом, графами А.А. Безбородко, А.И. Морковым и чрезвычайным посланником и полномочным министром графом Л.Г. фон дер Гольцем. Петербургский союзный договор 1726 года состоял из преамбулы, 18 статей и 2 отдельных секретных статей. Последующие договоры в целом повторяли его структуру.
Все Петербургские союзные договора предусматривали в случае нападения третьей стороны на одного из союзников оказание ему дипломатической поддержки и предоставление в трёхмесячный срок военной помощи (вспомогательные войска). Договоры 1740 и 1743 годов запрещали Пруссии просить помощь для ведения военных действий западнее реки Везер, России - во время войн с Османской империей, Крымским ханством и Персией; договор 1762 года содержал запрет на предоставление помощи России для войны с Персией, Пруссии - с Великобританией. Петербургские союзные договора определяли численность вспомогательного войска: 3 тысячи пехоты, 2 тысячи конницы (1726, 1729, 1743 годы), 8 тысяч и 4 тысячи (1740 год), 15 тысяч и 5 тысяч (1762 год), 10 тысяч пехоты и 2 тысяч конницы (1764, 1769, 1777, 1792 годы). Обязывали сторону, просившую о помощи, обеспечивать вспомогательное войско продовольствием, фуражом, квартирами. Устанавливали подсудность войск военным трибуналам своих стран (наказание виновному должно было назначаться согласно законодательству и воен. регламентам того государства, подданным которого он являлся). С 1743 года допускали замену военной помощи ежегодными денежными субсидиями (первоначально 250 тысяч рублей; 600 тысяч рублей в 1762 году; 400 тысяч рублей с 1764 года).
С 1729 провозглашали взаимную заинтересованность в сохранении института выборов польского короля и великого князя литовского. С 1740 года содержали договорённость о намерении России и Пруссии содействовать уравнению православных и протестантов (так называемых диссидентов) в правах с католиками в Речи Посполитой, с 1769 года - покровительствовать диссидентам. Как правило, Петербургские союзные договоры декларировали стремление сторон гарантировать суверенитет Курляндского герцогства, договоры 1764, 1769 и 1777 годов - незыблемость в Швеции Конституции 1720 года, ограничившей абсолютную монархию. Пруссия признала права императора Петра III, а после его смерти - великого князя Павла Петровича (будущего императора Павла I) на герцогство Гольштейн-Готторп (согласно Петербургским союзным договорам 1762, 1764 и 1769 годов). Договор 1764 года оговаривал помощь Пруссии в планировавшейся императором Петром III войне России против Дании за герцогство Шлезвиг (утрачено гольштейн-готторпским герцогом Карлом Фридрихом, отцом Петра III, согласно датско-шведскому Фредериксборгскому миру 1720 года). Ряд Петербургских союзных договоров оговаривали возможность расширения числа участников союза с согласия обоих государств. Провозглашалась также свобода торговли между Россией и Пруссией.
Петербургский союзный договор 1792 года подтверждён русско-прусским союзным договором, подписанным в Петергофе 16(28) июля 1800 года.
Источники:
Мартенс Ф.Ф. Собрание трактатов и конвенций, заключенных Россиею с иностранными державами. СПб., 1880. Т. 5. № 207, 210, 213, 214;
Приложения. № 3; Т. 6. СПб., 1883. № 218, 219, 222, 227, 231, 238.