ПЕТЕРБУРГСКИЕ СОЮЗНЫЕ ДОГОВОРЫ

ПЕТЕРБУРГСКИЕ СОЮЗНЫЕ ДОГОВОРЫ - соглашения между Российской империей и Пруссией о дружбе и оборонительном союзе.

Мно­го­крат­но­му за­клю­че­нию Петербургских союзных договоров в XVIII веке спо­соб­ст­во­ва­ли общ­ность ин­те­ре­сов Рос­сии и Прус­сии в Восточной и Северной Ев­ро­пе, стрем­ле­ние од­но­го из го­су­дарств пе­рио­ди­че­ски ис­поль­зо­вать русско-прусский со­юз в ка­че­ст­ве про­ти­во­ве­са Свя­щен­ной Римской им­пе­рии , а так­же не­об­хо­ди­мость уст­ранять воз­ни­кав­шие ме­ж­ду сто­ро­на­ми про­ти­во­ре­чия.

Бы­ли под­пи­са­ны: 1-й Петербургский союзный договор 10(21) августа 1726 года с рос. сто­ро­ны - канц­ле­ром графом Г.И. Го­лов­ки­ным, ви­це-канц­ле­ром ба­ро­ном А.И. Ос­тер­ма­ном , а с прусской сто­ро­ны - чрез­вы­чай­ным по­слан­ни­ком ба­ро­ном Г. фон Мар­де­фель­дом; 2-й Петербургский союзный договор 9(20) сентября 1729 года с российской сто­ро­ны - те­ми же ли­ца­ми, а с прусской сто­ро­ны - чрез­вы­чай­ным по­слан­ни­ком ба­ро­ном А. фон Мар­де­фель­дом; 3-й Петербургский союзный договор 16(27) декабря 1740 года со­от­вет­ст­вен­но генералом-фельдмаршалом графом Х.А. фон Ми­ни­хом, графом А.И. Ос­тер­ма­ном, князем А.М. Чер­кас­ским, графом М.Г. Го­лов­ки­ным и А. фон Мар­де­фель­дом; 4-й Петербургский союзный договор 16(27) марта 1743 года ви­це-канц­ле­ром графом А.П. Бес­ту­же­вым- Рю­ми­ным, тайнным советником К.Г. фон Бре­вер­ном и пол­но­моч­ным министром А. фон Мар­де­фель­дом; 5-й Петербургский союзный договор 8(19) июня 1762 года канц­ле­ром графом М.И. Во­рон­цо­вым и пол­но­моч­ным министром ба­ро­ном B.Б. фон дер Голь­цем (до­го­вор не ра­ти­фи­ци­ро­ван императрицей Ека­те­ри­ной II по­сле смер­ти императора Пет­ра III).

6-й Петербургский союзный договор подписан 31 марта (11 апреля) 1764 года Н.И. Па­ни­ным, ви­це-канц­ле­ром князем A.М. Го­ли­цы­ным (из ро­да Го­ли­цы­ных) и чрез­вы­чай­ным по­слан­ни­ком и пол­но­моч­ным министром графом B.Ф. фон Сольмс-Зон­нен­валь­де (до­го­вор в тот же день до­пол­нен русско-прусской сек­рет­ной кон­вен­ци­ей о со­вме­ст­ных дей­ст­ви­ях, на­прав­лен­ных на из­бра­ние в Ре­чи По­спо­ли­той ко­ро­ля-по­ля­ка по про­ис­хо­ж­де­нию); 7-й Петербургский союзный договор 12(23) октября 1769 года те­ми же ли­ца­ми; 8-й Петербургский союзный договор 20(31) марта 1777 года Па­ни­ным, ви­це-канц­ле­ром графом И.А. Ос­тер­ма­ном и фон Сольмс-Зон­нен­валь­де; 9-й Петербургский союзный договор 27 июля (7 августа) 1792 года И.А. Ос­тер­ма­ном, графами А.А. Без­бо­род­ко, А.И. Мор­ко­вым и чрез­вы­чай­ным по­слан­ни­ком и пол­но­моч­ным министром графом Л.Г. фон дер Голь­цем. Петербургский союзный договор 1726 года со­сто­ял из пре­ам­бу­лы, 18 ста­тей и 2 отдельных сек­рет­ных ста­тей. По­сле­дую­щие до­го­во­ры в це­лом по­вто­ря­ли его струк­ту­ру.

Все Петербургские союзные договора пре­ду­смат­ри­ва­ли в слу­чае на­па­де­ния треть­ей сто­ро­ны на од­но­го из со­юз­ни­ков ока­за­ние ему ди­пло­ма­тической под­держ­ки и пре­дос­тав­ле­ние в трёх­ме­сяч­ный срок во­енной по­мо­щи (вспо­мо­гательные вой­ска). До­го­во­ры 1740 и 1743 годов за­пре­ща­ли Прус­сии про­сить по­мощь для ве­де­ния во­енных дей­ст­вий за­пад­нее реки Ве­зер, Рос­сии - во вре­мя войн с Ос­ман­ской им­пе­ри­ей , Крым­ским хан­ст­вом и Пер­си­ей; до­го­вор 1762 года со­дер­жал за­прет на пре­дос­тав­ле­ние по­мо­щи Рос­сии для вой­ны с Пер­си­ей, Прус­сии - с Ве­ли­ко­бри­та­нией. Петербургские союзные договора оп­ре­де­ля­ли чис­лен­ность вспо­мо­гательного вой­ска: 3 тысячи пе­хо­ты, 2 тысячи кон­ни­цы (1726, 1729, 1743 годы), 8 тысяч и 4 тысячи (1740 год), 15 тысяч и 5 тысяч (1762 год), 10 тысяч пе­хо­ты и 2 тысяч кон­ни­цы (1764, 1769, 1777, 1792 годы). Обя­зы­ва­ли сто­ро­ну, про­сив­шую о по­мо­щи, обес­пе­чи­вать вспо­мо­гательное вой­ско про­до­воль­ст­ви­ем, фу­ра­жом, квар­ти­ра­ми. Ус­та­нав­ли­ва­ли под­суд­ность войск во­енным три­бу­на­лам сво­их стран (на­ка­за­ние ви­нов­но­му долж­но бы­ло на­зна­чать­ся со­глас­но за­ко­но­да­тель­ст­ву и во­ен. рег­ла­мен­там то­го го­су­дар­ст­ва, под­дан­ным ко­то­ро­го он яв­лял­ся). С 1743 года до­пус­ка­ли за­ме­ну во­енной по­мо­щи еже­год­ны­ми де­неж­ны­ми суб­си­дия­ми (пер­во­на­чаль­но 250 тысяч рублей; 600 тысяч рублей в 1762 году; 400 тысяч рублей с 1764 года).

С 1729 про­воз­гла­ша­ли вза­им­ную за­ин­те­ре­со­ван­ность в со­хра­не­нии ин­сти­ту­та вы­бо­ров польского ко­ро­ля и великого кня­зя ли­тов­ско­го. С 1740 года со­дер­жа­ли до­го­во­рён­ность о на­ме­ре­нии Рос­сии и Прус­сии со­дей­ст­во­вать урав­не­нию пра­во­слав­ных и про­тес­тан­тов (так называемых дис­си­ден­тов) в пра­вах с ка­то­ли­ка­ми в Ре­чи По­спо­ли­той, с 1769 года - по­кро­ви­тель­ст­во­вать дис­си­ден­там. Как пра­ви­ло, Петербургские союзные договоры дек­ла­ри­ро­ва­ли стрем­ле­ние сто­рон га­ран­ти­ро­вать су­ве­ре­ни­тет Кур­лянд­ско­го гер­цог­ст­ва , до­го­во­ры 1764, 1769 и 1777 годов - не­зыб­ле­мость в Шве­ции Кон­сти­ту­ции 1720 года, ог­ра­ни­чив­шей аб­со­лют­ную мо­нар­хию. Прус­сия при­зна­ла пра­ва императора Пет­ра III, а по­сле его смер­ти - великого князя Пав­ла Пет­ро­ви­ча (бу­ду­ще­го императора Пав­ла I) на гер­цог­ст­во Голь­штейн-Гот­торп (со­глас­но Петербургским союзным договорам 1762, 1764 и 1769 годов). До­го­вор 1764 года ого­ва­ри­вал по­мощь Прус­сии в пла­ни­ро­вав­шей­ся императором Пет­ром III вой­не Рос­сии про­тив Да­нии за гер­цог­ст­во Шлез­виг (ут­ра­че­но голь­штейн-гот­торп­ским гер­цо­гом Кар­лом Фрид­ри­хом, от­цом Пет­ра III, со­глас­но датско-шведскому Фре­де­рикс­борг­ско­му ми­ру 1720 года). Ряд Петербургских союзных договоров ого­ва­ри­ва­ли воз­мож­ность рас­ши­ре­ния чис­ла уча­ст­ни­ков сою­за с со­гла­сия обо­их го­су­дарств. Про­воз­гла­ша­лась так­же сво­бо­да тор­гов­ли ме­ж­ду Рос­си­ей и Прус­си­ей.

Петербургский союзный договор 1792 года под­твер­ждён русско-прусским со­юз­ным до­го­во­ром, под­пи­сан­ным в Пе­тер­го­фе 16(28) июля 1800 года.

Ис­точники:

Мар­тенс Ф.Ф. Со­б­ра­ние трак­та­тов и кон­вен­ций, за­клю­чен­ных Рос­си­ею с ино­стран­ны­ми дер­жа­ва­ми. СПб., 1880. Т. 5. № 207, 210, 213, 214;

При­ло­же­ния. № 3; Т. 6. СПб., 1883. № 218, 219, 222, 227, 231, 238.

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