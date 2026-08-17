ПЕТЕЛИН БОРИС ВАЛЕНТИНОВИЧ
Родился 20.02.1948 г. Окончил Вологодский государственный педагогический институт в 1974 г.
Кандидиат исторических наук (1983 г.), Докторская диссертация: Германская политика ХДС/ХСС. 1982-1990 гг.
Доктор исторических наук, доцент, профессор кафедры истории и философии Гуманитарного института Череповецкого государственного университета.
Область интересов: Новейшая история Германии, история и политическая деятельность ХДС и ХСС.
Сочинения: Страны Запада на рубеже веков: XX-XXI. Новейшая история. Учеб. пособ. Вологда, 2001;
ХДС/ХСС и объединение Германии: внутрипартийные проблемы на фоне решающих событий 1989-90 гг. // Германия и Россия: опыт и уроки взаимооотношений в XIX-XXI вв. Воронеж, 2002;
Сопротивление и плен: документы и материалы по истории антифашистского движения Сопротивления и военного плена в Германии и СССР 1933-1955 гг. (в соавт.). Франц Йозеф Штраус. Политический портрет // ВИ. 2000. №6;
Конрад Аденауэр, германский вопрос и объединение Германии // Проблемы истории второй мировой войны: Сб. науч. тр. Вологда, 2000;
ХДС/ХСС и объединение Германии. Вологда, 2002;