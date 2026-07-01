ПЕТЁФИ ШАНДОР

ПЕТЁФИ ШАНДОР - венгерский поэт XIX века.

Пе­те­фи (Pet ̋ofi) Шан­дор (псевдоним; настоящие имя и фамилия Алек­сандр Пет­ро­вич, Petrovič). Ро­дом из серб­ско-сло­вац­кой вен­ге­роя­зыч­ной се­мьи; отец - сель­ский кор­чмарь и мяс­ник. Петёфи вёл по­лу­ни­щее су­ще­ст­во­ва­ние, на­ни­мал­ся в сол­да­ты, был ак­тё­ром в бро­дя­чей труп­пе; за­ни­мал­ся са­мо­об­ра­зо­ва­ни­ем. Пе­ча­тал­ся с 1842 года. Ши­ро­кую из­вест­ность Петёфи при­нёс пер­вый сборник «Сти­хо­тво­ре­ния» («Versek», 1844 год), из­дан­ный при под­держ­ке М. Вё­рёш­мар­ти.

В ли­ри­ке Петёфи ощу­ща­ет­ся влия­ние Г. Гей­не , Н. Ле­нау, П.Ж. Бе­ран­же и В. Гю­го ; многие сти­хо­тво­ре­ния, от­ме­чен­ные бли­зо­стью к фольк­ло­ру , ста­ли народными пес­ня­ми: «Раз на кух­ню за­ле­тел я…» («Befordultam a konyhába…»), «Лю­бовь…» («A szere­lem…», 1843 год) и др. В ду­хе народного твор­чест­ва - по­эма-сказ­ка «Ви­тязь Янош» («J ́anos vit ́ez», 1844 год); в на­пи­сан­ной в том же го­ду ирои­ко­ми­че­ской по­эме «Сель­ский мо­лот» («A helység kalapácsa») ро­ман­тический фольк­ло­ризм стал объ­ек­том па­ро­дии. Глу­бо­кие лич­ные пе­ре­жи­ва­ния пре­ло­ми­лись в ли­рическом цик­ле «Ту­чи» («Fel­h ̋ok», 1845-1846 годы).

Ре­во­люционные на­строе­ния Петёфи, ак­тив­но­го уча­ст­ни­ка и ли­де­ра (с 1847 года) венгерского национально-ос­во­бо­дительного дви­же­ния, на­шли вы­ра­же­ние в сти­хо­тво­ре­ни­ях «Од­но ме­ня тре­во­жит» («Egy gon­do­lat bánt en­ge­met», 1846 год), «По­этам XIX ве­ка» («A XIX. század költői», 1847 год), «На ви­се­ли­цу ко­ро­лей!» («Akasszátok föl a ki­rályo­kat!», 1848 год), «Ужас­ней­шие вре­ме­на» («Sz ̈orny ̋u id ̋o», 1849 год) и др.; «На­цио­наль­ная пес­ня» («Nemzeti dal», 1848 год) ста­ла гим­ном Ре­во­лю­ции 1848-1849 годов в Венг­рии.

В фи­лософской по­эме «Апо­стол» («Az apostol», 1848 год, пол­но­стью опубликована в 1874 году) от­ра­зил­ся ми­ро­воз­зренческий кри­зис, пе­ре­жи­тый Петёфи по­сле не­удач­ной попыт­ки бал­ло­ти­ро­вать­ся в де­пу­та­ты Национального со­б­ра­ния. Сре­ди про­из­ве­де­ний Петёфи: дра­ма в сти­хах «Тиг­ри­ца и гие­на» («Tigris és hiéna», 1845 год), ро­ман в сти­хах «Ве­рёвка па­ла­ча» («A hо́hér kӧ­te­le», 1846 год), по­эмы «Пиш­та Си­лай» («Szi­laj Pista») и «Шал­го» («Sal­gó», обе 1846 года), лю­бов­ная и пей­заж­ная ли­ри­ка [«Как мнe на­звать те­бя?» («Mi­nek nevezzelek?», 1848 год), «Степь зи­мой» («A puszta, t ́elen», 1848 год) и др.].

В сентябре 1848 года всту­пил в ре­во­люционную ар­мию; с января 1849 года адъ­ю­тант глав­но­ко­мандующего ар­ми­ей генерала Ю.З. Бе­ма. По­гиб в стыч­ке с час­тя­ми российской ар­мии, при­слан­ны­ми императором Ни­ко­ла­ем I на по­мощь Габс­бур­гам . Во 2-й половине XIX века воз­ник­ла вер­сия о том, что Петёфи не пал в бою, а был взят в русский плен и уве­зён в Си­бирь, где яко­бы и умер в 1856 году. В конце XX века раз­вер­ну­лась кам­па­ния по по­ис­ку мо­ги­лы Петёфи в За­бай­ка­лье (ны­не эта вер­сия оп­ро­верг­ну­та).

Пер­вые русские пе­ре­во­ды по­эзии Петёфи по­яви­лись в 1850-е годы (сре­ди пе­ре­во­дчи­ков - В.Г. Бе­не­дик­тов, Ф.Е. Корш, М.Л. Ми­хай­лов); в XX веке Петёфи пе­ре­во­ди­ли А.В. Лу­на­чар­ский, Б.Л. Пас­тер­нак, Л.Н. Мар­ты­нов и др.

Сочинения:

̈Osszes k ̈oltem ́enyei. Pest, 1848. K ̈ot. 1–2;

Összes művei. Bdpst, [1951–1964. Köt. 1–7];

Собр. соч. М., 1952–1953. T. 1–4.