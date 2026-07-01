ПЕТЁФИ ШАНДОР
ПЕТЁФИ ШАНДОР - венгерский поэт XIX века.
Петефи (Pet ̋ofi) Шандор (псевдоним; настоящие имя и фамилия Александр Петрович, Petrovič). Родом из сербско-словацкой венгероязычной семьи; отец - сельский корчмарь и мясник. Петёфи вёл полунищее существование, нанимался в солдаты, был актёром в бродячей труппе; занимался самообразованием. Печатался с 1842 года. Широкую известность Петёфи принёс первый сборник «Стихотворения» («Versek», 1844 год), изданный при поддержке М. Вёрёшмарти.
В лирике Петёфи ощущается влияние Г. Гейне, Н. Ленау, П.Ж. Беранже и В. Гюго; многие стихотворения, отмеченные близостью к фольклору, стали народными песнями: «Раз на кухню залетел я…» («Befordultam a konyhába…»), «Любовь…» («A szerelem…», 1843 год) и др. В духе народного творчества - поэма-сказка «Витязь Янош» («J ́anos vit ́ez», 1844 год); в написанной в том же году ироикомической поэме «Сельский молот» («A helység kalapácsa») романтический фольклоризм стал объектом пародии. Глубокие личные переживания преломились в лирическом цикле «Тучи» («Felh ̋ok», 1845-1846 годы).
Революционные настроения Петёфи, активного участника и лидера (с 1847 года) венгерского национально-освободительного движения, нашли выражение в стихотворениях «Одно меня тревожит» («Egy gondolat bánt engemet», 1846 год), «Поэтам XIX века» («A XIX. század költői», 1847 год), «На виселицу королей!» («Akasszátok föl a királyokat!», 1848 год), «Ужаснейшие времена» («Sz ̈orny ̋u id ̋o», 1849 год) и др.; «Национальная песня» («Nemzeti dal», 1848 год) стала гимном Революции 1848-1849 годов в Венгрии.
В философской поэме «Апостол» («Az apostol», 1848 год, полностью опубликована в 1874 году) отразился мировоззренческий кризис, пережитый Петёфи после неудачной попытки баллотироваться в депутаты Национального собрания. Среди произведений Петёфи: драма в стихах «Тигрица и гиена» («Tigris és hiéna», 1845 год), роман в стихах «Верёвка палача» («A hо́hér kӧtele», 1846 год), поэмы «Пишта Силай» («Szilaj Pista») и «Шалго» («Salgó», обе 1846 года), любовная и пейзажная лирика [«Как мнe назвать тебя?» («Minek nevezzelek?», 1848 год), «Степь зимой» («A puszta, t ́elen», 1848 год) и др.].
В сентябре 1848 года вступил в революционную армию; с января 1849 года адъютант главнокомандующего армией генерала Ю.З. Бема. Погиб в стычке с частями российской армии, присланными императором Николаем I на помощь Габсбургам. Во 2-й половине XIX века возникла версия о том, что Петёфи не пал в бою, а был взят в русский плен и увезён в Сибирь, где якобы и умер в 1856 году. В конце XX века развернулась кампания по поиску могилы Петёфи в Забайкалье (ныне эта версия опровергнута).
Первые русские переводы поэзии Петёфи появились в 1850-е годы (среди переводчиков - В.Г. Бенедиктов, Ф.Е. Корш, М.Л. Михайлов); в XX веке Петёфи переводили А.В. Луначарский, Б.Л. Пастернак, Л.Н. Мартынов и др.
Сочинения:
̈Osszes k ̈oltem ́enyei. Pest, 1848. K ̈ot. 1–2;
Összes művei. Bdpst, [1951–1964. Köt. 1–7];
Собр. соч. М., 1952–1953. T. 1–4.