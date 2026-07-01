ПЕТА

ПЕТА - военизированные подразделения в Индонезии в 1943-1945 годах.

(сокращение от ин­до­нез. Pembela Tanah Air - Доб­ро­воль­че­ская ар­мия за­щит­ни­ков Оте­че­ст­ва). Пета со­зда­на 3 октября 1943 года из ме­ст­но­го на­се­ле­ния с санк­ции японского во­енного ко­ман­до­ва­ния для под­дер­жа­ния ок­ку­па­ци­он­ных во­оружённых сил в слу­чае вы­сад­ки в Ин­до­не­зии со­юз­ни­ков по ан­ти­гит­ле­ров­ской коа­ли­ции . К 1945 году на­счи­ты­ва­ла в сво­их ря­дах 35 тысяч человек, объ­е­ди­нён­ных в 66 ба­таль­о­нов. Офи­цер­ский и ун­тер-офи­цер­ский кор­пус со­став­лял 3 тысячи человек.

В ус­ло­ви­ях на­рас­та­ния ан­ти­япон­ско­го дви­же­ния со­про­тив­ле­ния в Ин­до­не­зии японское ру­ко­во­дство вы­ну­ж­де­но бы­ло от­ка­зать­ся от пер­вич­но­го прин­ци­па фор­ми­ро­ва­ния Пета - доб­ро­воль­но­сти, а так­же не по­сы­лать ба­таль­о­ны Пета в зо­ну бое­вых дей­ст­вий вви­ду их не­на­дёж­но­сти. К 1945 году ан­ти­япон­ские вы­сту­п­ле­ния на­ча­ли про­ис­хо­дить в различных под­раз­де­ле­ни­ях Пета, са­мое из­вест­ное - вос­ста­ние в феврале 1945 года ба­таль­о­на Пета в Бли­та­ре на Восточной Яве. В ию­не 1945 года ро­та Пета, рас­квар­ти­ро­ван­ная в Рен­га­са­денг­ло­ке, близ Джа­кар­ты, ус­та­но­ви­ла связь с си­ла­ми ан­ти­япон­ско­го со­про­тив­ле­ния в сто­ли­це и ста­ла в августе 1945 пер­вой ре­гу­ляр­ной во­ин­ской ча­стью не­за­ви­си­мой Рес­пуб­ли­ки Ин­до­не­зия.

На ба­зе Пета и ир­ре­гу­ляр­ных от­ря­дов в хо­де Ав­гу­стов­ской ре­во­лю­ции 1945 году ста­ла скла­ды­вать­ся ар­мия рес­пуб­ли­ки под ко­мандованием Су­дир­ма­на.

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