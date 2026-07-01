ПЕТА
ПЕТА - военизированные подразделения в Индонезии в 1943-1945 годах.
(сокращение от индонез. Pembela Tanah Air - Добровольческая армия защитников Отечества). Пета создана 3 октября 1943 года из местного населения с санкции японского военного командования для поддержания оккупационных вооружённых сил в случае высадки в Индонезии союзников по антигитлеровской коалиции. К 1945 году насчитывала в своих рядах 35 тысяч человек, объединённых в 66 батальонов. Офицерский и унтер-офицерский корпус составлял 3 тысячи человек.
В условиях нарастания антияпонского движения сопротивления в Индонезии японское руководство вынуждено было отказаться от первичного принципа формирования Пета - добровольности, а также не посылать батальоны Пета в зону боевых действий ввиду их ненадёжности. К 1945 году антияпонские выступления начали происходить в различных подразделениях Пета, самое известное - восстание в феврале 1945 года батальона Пета в Блитаре на Восточной Яве. В июне 1945 года рота Пета, расквартированная в Ренгасаденглоке, близ Джакарты, установила связь с силами антияпонского сопротивления в столице и стала в августе 1945 первой регулярной воинской частью независимой Республики Индонезия.
На базе Пета и иррегулярных отрядов в ходе Августовской революции 1945 году стала складываться армия республики под командованием Судирмана.