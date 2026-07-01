ПЕСТЕЛЬ ИВАН БОРИСОВИЧ

ПЕСТЕЛЬ ИВАН БОРИСОВИЧ - ооссийский государственный деятель, тайный советник.

Отец П.И. Пес­те­ля . По­лу­чил до­маш­нее об­ра­зо­вание. По­мощ­ник (1782-1789 годы) сво­его от­ца - московского почт-ди­рек­то­ра Б.В. Пес­те­ля. Московский (1789-1798 годы) и пе­тербургский (1798-1799 годы) почт-ди­рек­тор; исполняющий дела пре­зи­ден­та Главного поч­то­во­го прав­ле­ния (1799 год; его член с 1798 года), управ­ляю­щий сек­рет­ной экс­пе­ди­ци­ей и цен­зу­рой иностранных га­зет и юри­дических со­чи­не­ний при Санкт-Пе­тербургском поч­там­те (1799 год). В 1799 году по­пал в опа­лу к императору Пав­лу I .

Вско­ре по­сле во­ца­ре­ния императора Алек­сандра I по собственному про­ше­нию вновь при­нят на государственную служ­бу, поль­зо­вал­ся его по­кро­ви­тель­ст­вом. Се­на­тор (1801-1822 годы), си­бир­ский генерал-гу­бер­на­тор (1806-1819 годы), член Государственного со­ве­та (1816-1822 годы). С 1809 года по­стоян­но про­жи­вал в Санкт-Пе­тер­бур­ге, де­ле­ги­ро­вав пол­но­мо­чия главным образом лич­но ему пре­дан­но­му ир­кут­ско­му гу­бер­на­то­ру Н.И. Трес­ки­ну. Стре­мил­ся уси­лить власть генерал-гу­бер­на­то­ра и гу­бер­на­то­ров в Си­би­ри. Бо­рол­ся с мо­но­по­лиз­мом круп­но­го ир­кут­ско­го ку­пе­че­ст­ва , до­бил­ся зна­чительного сни­же­ния цен на му­ку и мя­со.

Под­дер­жи­вал куп­цов 3-й гиль­дии, за­ни­мав­ших­ся мел­кой тор­гов­лей. Про­тив­ник льгот, пре­дос­тав­лен­ных Рос­сий­ско-Аме­ри­кан­ской ком­па­нии (РАК) для тор­гов­ли на Даль­нем Вос­то­ке, пред­ла­гал об­ло­жить на­ло­га­ми все её то­ва­ры. Осу­ж­дал зло­упот­реб­ле­ния РАК по от­но­ше­нию к або­ри­ген­но­му на­се­ле­нию Русской Аме­ри­ки, вы­сту­пил за на­де­ле­ние на­чаль­ни­ка Охот­ско­го пор­та пра­вом су­дить за пре­сту­п­ле­ния про­мы­сло­ви­ков и ко­ман­ди­ров ко­раб­лей РАК.

В конце 1818 года об­ви­нён Комитетом ми­ни­ст­ров в не­над­ле­жа­щем ис­пол­не­нии слу­жеб­ных обя­зан­но­стей. В 1822 году по­лу­чил пол­ную от­став­ку. С 1823 года жил в сель­це Ва­силь­е­во - име­нии же­ны Е.И. Пес­тель (уро­ж­дён­ной Крок). Ав­тор вос­по­ми­на­ний (опубликованы в журнале «Рус­ский ар­хив», 1875 год, книга 4). Член ВЭО (1792 год).

В отечественной ис­то­рической литературе ши­ро­ко рас­про­стра­не­ны об­ви­не­ния Пестеля во взя­точ­ни­че­ст­ве и каз­но­крад­ст­ве, од­на­ко они не под­твер­жда­ют­ся ис­точ­ни­ка­ми.