ПЕСТЕЛЬ ИВАН БОРИСОВИЧ
ПЕСТЕЛЬ ИВАН БОРИСОВИЧ - ооссийский государственный деятель, тайный советник.
Отец П.И. Пестеля. Получил домашнее образование. Помощник (1782-1789 годы) своего отца - московского почт-директора Б.В. Пестеля. Московский (1789-1798 годы) и петербургский (1798-1799 годы) почт-директор; исполняющий дела президента Главного почтового правления (1799 год; его член с 1798 года), управляющий секретной экспедицией и цензурой иностранных газет и юридических сочинений при Санкт-Петербургском почтамте (1799 год). В 1799 году попал в опалу к императору Павлу I.
Вскоре после воцарения императора Александра I по собственному прошению вновь принят на государственную службу, пользовался его покровительством. Сенатор (1801-1822 годы), сибирский генерал-губернатор (1806-1819 годы), член Государственного совета (1816-1822 годы). С 1809 года постоянно проживал в Санкт-Петербурге, делегировав полномочия главным образом лично ему преданному иркутскому губернатору Н.И. Трескину. Стремился усилить власть генерал-губернатора и губернаторов в Сибири. Боролся с монополизмом крупного иркутского купечества, добился значительного снижения цен на муку и мясо.
Поддерживал купцов 3-й гильдии, занимавшихся мелкой торговлей. Противник льгот, предоставленных Российско-Американской компании (РАК) для торговли на Дальнем Востоке, предлагал обложить налогами все её товары. Осуждал злоупотребления РАК по отношению к аборигенному населению Русской Америки, выступил за наделение начальника Охотского порта правом судить за преступления промысловиков и командиров кораблей РАК.
В конце 1818 года обвинён Комитетом министров в ненадлежащем исполнении служебных обязанностей. В 1822 году получил полную отставку. С 1823 года жил в сельце Васильево - имении жены Е.И. Пестель (урождённой Крок). Автор воспоминаний (опубликованы в журнале «Русский архив», 1875 год, книга 4). Член ВЭО (1792 год).
В отечественной исторической литературе широко распространены обвинения Пестеля во взяточничестве и казнокрадстве, однако они не подтверждаются источниками.